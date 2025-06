Jennifer Lopez, așa cum n-ai mai văzut-o. Artista debutează în musicalul Kiss of the Spider Woman

Jennifer Lopez face un pas curajos în cariera sa de actriță, asumându-și, la 55 de ani, un rol cum nu a mai interpretat până acum: protagonistă într-un musical. Kiss of the Spider Woman, o adaptare cinematografică a celebrului spectacol de Broadway din 1993, marchează debutul artistei într-o producție muzicală pentru marele ecran.

Primul trailer a fost lansat recent, stârnind entuziasm în rândul fanilor de teatru și film. Pelicula, regizată și scrisă de Bill Condon (Dreamgirls, Beauty and the Beast), va fi lansată oficial pe 10 octombrie.

Alături de Jennifer Lopez, în distribuție se regăsesc Tonatiuh, care îl interpretează pe Luis Molina, și Diego Luna, în rolul lui Valentin Arregui. Lor li se alătură Josefina Scaglione, cunoscută publicului de Broadway din West Side Story, precum și Bruno Bichir și Aline Mayagoitia.

Filmul are la bază romanul publicat de Manuel Puig în 1976 și urmărește relația complexă dintre doi deținuți dintr-o închisoare argentiniană: Valentin, un activist politic, și Molina, un bărbat gay pasionat de cinema, care încearcă să-i aline suferința colegului său de celulă prin poveștile filmelor sale preferate. În centrul acestor povești este Aurora — o divă imaginară care capătă valențe simbolice —, dar și întruchiparea terifiantă a celei mai mari temeri: Femeia Păianjen.

Personajul Aurorei prinde viață în scene muzicale fantastice, încărcate de mister și tensiune emoțională, pe fundalul unei prietenii neobișnuite care se naște între cei doi protagoniști.

The Kiss of the Spider Woman este o creație semnată de legendarii John Kander și Fred Ebb (cei care au compus și Chicago și Cabaret), cu libretul realizat de Terrence McNally, laureat al premiului Tony. Spectacolul original a fost recompensat cu șapte premii Tony, inclusiv pentru Cel mai bun musical și pentru interpretarea memorabilă a Chitei Rivera, care a transformat rolul în unul iconic. Ulterior, Vanessa Williams a preluat rolul pe Broadway.

Înainte de acest film, povestea a fost transpusă pe marele ecran în 1985, cu William Hurt, Raúl Juliá și Sônia Braga în rolurile principale — o producție care a câștigat Oscarul.

În noua versiune, Jennifer Lopez nu doar joacă, ci este și co-producătoare. Proiectul îi aduce din nou împreună pe Ben Affleck și Matt Damon, de data aceasta în calitate de producători, alături de alți 12 colaboratori. Pentru Lopez, acest rol este o provocare artistică autentică. Într-un interviu pentru podcastul Awards Circuit de la Variety, artista a declarat: „Este cel mai dificil și totodată cel mai împlinitor rol pe care l-am avut vreodată.”

Ea a explicat că filmul explorează teme precum durerea, iubirea și solidaritatea:

„Este o poveste întunecată, dar și despre iubire și supraviețuire — despre cum ne ajutăm unii pe alții în momentele grele. Cred că este un mesaj de care avem cu adevărat nevoie acum.”

Un moment memorabil din procesul de filmare a fost întâlnirea cu compozitorul John Kander, care a fost prezent în studio în timpul înregistrărilor vocale.

„Are 98 de ani și este încă plin de viață”, a spus Lopez. „Să-l aud spunând: ‘Nu am auzit niciodată această piesă cântată mai bine — a fost unul dintre cele mai frumoase momente din cariera mea.”

Kiss of the Spider Woman se anunță a fi nu doar un musical cu ambiții mari, ci și o redefinire a lui Jennifer Lopez ca actriță — într-un rol intens, profund și vulnerabil, departe de imaginea pop-icon cu care suntem obișnuiți.

