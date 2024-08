Matt Damon face dezvăluiri despre presiunile la care e supus bunul său prieten, Ben Affleck 

Matt Damon a vorbit, într-un interviu recent acordat Radio Times Podcast, unde a mers pentru a promova filmul The Instigators, un proiect la care a lucrat alături de Casey Affleck, fratele lui Ben Affleck, despre uriașa presiune la care este supus bunul său prieten pe fondul relației sale sentimentale cu Jennifer Lopez. El a mărturisit faptul că este recunoscător că nu a fost nevoit să fie supus aceleiași atenții publice precum Affleck, de-a lungul celor două decenii de când cei doi actori sunt parte din elita industriei de film de la Hollywood.

„Am fost realmente norocos în felul acesta”, a declarat Matt Damon, continuând: „Mai ales când mă uit la fratele lui Casey, Ben. Nu îmi pot imagina cum este să trăiești cu asemenea atenție îndreptată asupra ta. Și asta se întâmplă constant de 25 de ani. Am avut în multe feluri cariere paralele, așa că am avut noroc că am fost cumva scutit de această parte.”