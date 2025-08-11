Jennifer Lopez, moment inedit pe scenă în Kazahstan. Ce a pățit artista în timpul concertului: „Mă gâdila”

Jennifer Lopez a demonstrat încă o dată profesionalismul care o caracterizează, gestionând cu naturalețe un incident neobișnuit petrecut în timpul concertului din turneul Up All Night: Live in 2025, desfășurat pe 10 august la Almaty, Kazahstan.

În timp ce interpreta unul dintre hiturile sale, un greier a urcat pe sub rochia artistei și s-a deplasat până la nivelul gâtului. Lopez, aflată în fața microfonului, a prins rapid insecta și a aruncat-o în afara scenei, continuând să cânte.

„Mă gâdila”, le-a spus ea zâmbind fanilor, înainte de a-și relua momentul artistic.

Reacțiile din mediul online nu au întârziat să apară. „Întotdeauna profesionistă”, a comentat un fan, în timp ce altul a remarcat: „Un moment foarte amuzant, dar în același timp atât de profesionist!”. Un alt admirator a adăugat: „A gestionat atât de bine momentul, eu aș fi leșinat chiar acolo”.

Incidentul survine la doar câteva săptămâni după un alt episod inedit, petrecut pe 25 iulie, în timpul concertului susținut la Varșovia, Polonia. Atunci, în timp ce își saluta publicul pe stadionul PGE Narodowy, fusta strălucitoare pe care o purta s-a desprins brusc și a căzut pe scenă. Lopez a transformat situația într-un moment spectaculos, afișând un zâmbet larg, ridicând brațele și chiar executând o piruetă.

„Sunt aici doar în lenjerie”, a glumit artista, în timp ce un dansator încerca să îi pună fusta înapoi. „O să fie peste tot asta.” După spectacol, Lopez a adăugat cu umor: „Mă bucur că aveam lenjerie pe mine. De obicei nu port lenjerie.”

Jennifer Lopez, petrecere inedită la aniversarea de 56 de ani

Pe 24 iulie, Jennifer Lopez a împlinit 56 de ani. În videoclipurile repostate pe Instagram Stories, artista a fost surprinsă înconjurată de mai multe femei care țineau sticle de șampanie în mâini, în timp ce un tort uriaș, decorat cu artificii spectaculoase și literele „J L O” în vârf, era adus în fața ei.

Jennifer Lopez a purtat o rochie argintie, cu spatele gol, care strălucea în luminile serii. Cu un pahar în mână, a dansat energic și provocator în aplauzele mulțimii. Părul lăsat liber îi flutura în timpul dansului improvizat, adăugând dramatism momentului.

Petrecerea a avut loc la scurt timp după concertul susținut pe 23 iulie în Antalya, Turcia. Deși și-a luat o zi liberă pentru a-și celebra ziua de naștere, artista a revenit pe scenă pe 25 iulie, cu un show programat la Varșovia, în Polonia.

Turneul Up All Night: Live in 2025 marchează revenirea sa pe scenă după o pauză de șase ani. A debutat pe 8 iulie, în Galicia, Spania, la mai bine de un an de când artista a anulat, în mai 2024, turneul This Is Me… Live. La acel moment, Jennifer Lopez a declarat într-un mesaj emoționant că a ales să-și acorde timp pentru a fi alături de copiii ei, familie și prietenii săi apropiați.

„Sunt profund îndurerată și devastată că trebuie să vă dezamăgesc. Vă rog să înțelegeți că nu aș fi luat această decizie dacă nu ar fi fost absolut necesar”.

Într-un interviu din octombrie 2024 pentru Interview Magazine, a recunoscut că perioada respectivă a fost extrem de dificilă, dar necesară.

„Aveam nevoie să fiu cu copiii mei și cu mine însămi, să mă adâncesc în lucrurile care se întâmplau în viața mea. Și mă bucur că am făcut-o, pentru că a fost o perioadă grea, probabil cea mai grea din viața mea, dar și cea mai valoroasă, fiindcă am avut ocazia să lucrez cu mine însămi”.

Câteva luni mai târziu, Lopez a depus actele de divorț de Ben Affleck, iar în actualul turneu a făcut chiar și câteva remarci ironice legate de viața amoroasă. În timpul unui concert, când a observat în public un afiș pe care scria „J Lo, căsătorește-te cu mine”, artista a răspuns zâmbind: „Cred că am terminat cu asta. Am încercat de câteva ori”.

După gala American Music Awards din 2025, într-un interviu acordat Access Hollywood, a confirmat că nu este pregătită nici măcar să se reîntoarcă în lumea dating-ului.

În glumă, a povestit cum Tiffany Haddish i-a propus să meargă împreună „la vânătoare de bărbați”, însă Lopez i-a dat un răspuns tranșant: „I-am spus: ‘Fată, eu nu caut niciun bărbat. Sunt bine așa. Nu vreau să stric totul, în regulă?'”.

Foto: Instagram

