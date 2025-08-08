Jennifer Lopez, refuzată la intrarea într-un magazin de lux din Istanbul. Cum a reacționat artista

Jennifer Lopez s-a confruntat cu o situație neobișnuită în timpul unei sesiuni de cumpărături în Turcia. Potrivit publicației Turkiye Today, artista în vârstă de 56 de ani ar fi fost refuzată la intrarea într-un magazin Chanel din Istanbul, aflat în centrul comercial de lux Istinye Park.

Incidentul ar fi avut loc acum câteva zile, în timp ce Jennifer Lopez făcea cumpărături într-una dintre cele mai exclusiviste destinații comerciale ale orașului. Un agent de securitate din interiorul boutique-ului i-ar fi interzis accesul, dar artista nu a avut o reacție negativă.

„OK, nicio problemă”, ar fi spus Lopez, potrivit surselor citate. Îmbrăcată într-un ansamblu roz pal, cu ochelari de soare asortați, vedeta a părăsit locul fără alte comentarii.

Ulterior, angajații Chanel ar fi revenit cu o invitație de a intra în magazin, însă cântăreața a refuzat politicos. În loc să insiste, Jennifer Lopez și-a continuat ziua la alte magazine de lux din apropiere, precum Celine și Beymen. Potrivit aceleiași surse, ar fi cheltuit zeci de mii de dolari în doar câteva ore.

Lopez se află în Turcia ca parte a turneului Up All Night, care include 19 concerte. Ultima reprezentație va avea loc pe 10 august, în Almaty, Kazahstan.

Jennifer Lopez, petrecere inedită la aniversarea de 56 de ani

Pe 24 iulie, Jennifer Lopez a împlinit 56 de ani. În videoclipurile repostate pe Instagram Stories, artista a fost surprinsă înconjurată de mai multe femei care țineau sticle de șampanie în mâini, în timp ce un tort uriaș, decorat cu artificii spectaculoase și literele „J L O' în vârf, era adus în fața ei.

Jennifer Lopez a purtat o rochie argintie, cu spatele gol, care strălucea în luminile serii. Cu un pahar în mână, a dansat energic și provocator în aplauzele mulțimii. Părul lăsat liber îi flutura în timpul dansului improvizat, adăugând dramatism momentului.

Petrecerea a avut loc la scurt timp după concertul susținut pe 23 iulie în Antalya, Turcia. Deși și-a luat o zi liberă pentru a-și celebra ziua de naștere, artista a revenit pe scenă pe 25 iulie, cu un show programat la Varșovia, în Polonia.

Turneul Up All Night: Live in 2025 marchează revenirea sa pe scenă după o pauză de șase ani. A debutat pe 8 iulie, în Galicia, Spania, la mai bine de un an de când artista a anulat, în mai 2024, turneul This Is Me… Live. La acel moment, Jennifer Lopez a declarat într-un mesaj emoționant că a ales să-și acorde timp pentru a fi alături de copiii ei, familie și prietenii săi apropiați.

„Sunt profund îndurerată și devastată că trebuie să vă dezamăgesc. Vă rog să înțelegeți că nu aș fi luat această decizie dacă nu ar fi fost absolut necesar.”

Într-un interviu din octombrie 2024 pentru Interview Magazine, a recunoscut că perioada respectivă a fost extrem de dificilă, dar necesară.

„Aveam nevoie să fiu cu copiii mei și cu mine însămi, să mă adâncesc în lucrurile care se întâmplau în viața mea. Și mă bucur că am făcut-o, pentru că a fost o perioadă grea, probabil cea mai grea din viața mea, dar și cea mai valoroasă, fiindcă am avut ocazia să lucrez cu mine însămi.”

Câteva luni mai târziu, Lopez a depus actele de divorț de Ben Affleck, iar în actualul turneu a făcut chiar și câteva remarci ironice legate de viața amoroasă. În timpul unui concert, când a observat în public un afiș pe care scria „J Lo, căsătorește-te cu mine”, artista a răspuns zâmbind: „Cred că am terminat cu asta. Am încercat de câteva ori.”

După gala American Music Awards din 2025, într-un interviu acordat Access Hollywood, a confirmat că nu este pregătită nici măcar să se reîntoarcă în lumea dating-ului.

În glumă, a povestit cum Tiffany Haddish i-a propus să meargă împreună „la vânătoare de bărbați”, însă Lopez i-a dat un răspuns tranșant: „I-am spus: ‘Fată, eu nu caut niciun bărbat. Sunt bine așa. Nu vreau să stric totul, în regulă?'”.

