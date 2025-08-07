Naomi Campbell, pentru prima dată în România, în calitate de DJ. Când și unde va avea loc show-ul

Naomi Campbell vine pentru prima dată în România, într-un show exclusiv organizat la malul mării.

  de  ELLE
Naomi Campbell, pentru prima dată în România, în calitate de DJ. Când și unde va avea loc show-ul

Naomi Campbell, una dintre cele mai influente figuri ale modei internaționale, va urca pe scena Nuba Beach Club din Mamaia, pe 15 august 2025, în calitate de DJ – o ipostază tot mai frecventă în cariera sa recentă.

Potrivit informațiilor publicate în exclusivitate de Cancan.ro, Naomi Campbell își aduce în România proiectul muzical care i-a adus o nouă recunoaștere la nivel internațional. Recunoscută pentru o carieră de peste trei decenii în industria fashion – unde a colaborat cu cele mai mari case de modă din lume încă din adolescență – Campbell explorează în ultimii ani o direcție creativă nouă: muzica electronică.

Deși nu urcă pe scenă alături de artiștii grupului Keinemusik, Naomi Campbell colaborează cu aceștia la nivel creativ, influențele lor regăsindu-se în selecțiile muzicale și în atmosfera seturilor sale.

Evenimentul din România, programat în plin sezon estival, se anunță a fi unul dintre cele mai spectaculoase momente ale verii, atrăgând atât public local, cât și turiști internaționali. Cu un decor exclusivist și un line-up internațional, show-ul marchează o premieră atât pentru cariera lui Naomi Campbell, cât și pentru scena muzicală românească.

Naomi Campbell, în ipostaza de mamă

Dincolo de aparițiile publice spectaculoase, Naomi Campbell își păstrează viața personală într-un registru rezervat. În urmă cu câteva luni, supermodelul în vârstă de 55 de ani a publicat pe Instagram o imagine rară alături de cei doi copii ai săi – fiica în vârstă de 4 ani și fiul de 23 de luni, ale căror nume nu au fost făcute publice. În fotografie, cei trei pășesc împreună în valurile oceanului.

„Sărind peste 7 valuri pline de bucurie cu cei doi iubiți ai mei – bătăile inimii mele, îngerii mei pentru totdeauna. Tot ce sunt, sunt pentru voi”, a scris ea în descrierea postării.

Naomi Campbell a devenit mamă pentru prima dată în mai 2021, la vârsta de 51 de ani, când a adus pe lume o fetiță. Doi ani mai târziu, în iunie 2023, a anunțat nașterea fiului său.

„Am știut întotdeauna că într-o zi voi fi mamă, însă este cea mai mare bucurie pe care mi-o puteam imagina. Sunt norocoasă că o am și știu asta', declara Naomi Campbell pentru British Vogue, într-un interviu în care apărea pe copertă alături de fiica ei.

De altfel, maternitatea a fost un subiect pe care modelul l-a abordat în mai multe rânduri. În 2017, declara pentru Evening Standard:

„Mă gândesc la ideea de a avea copii tot timpul. Dar, având în vedere progresul științei, cred că pot face asta atunci când simt că e momentul.'

După nașterea fiicei sale, o sursă declara pentru PEOPLE:

„Și-a dorit un copil de foarte mulți ani, de mai bine de 10 ani. Iar dacă cineva e surprins că Naomi are un copil singură, în felul ei propriu și după propriul calendar, înseamnă că nu o cunoaște. A redefinit fiecare domeniu în care a pășit.”

În vara lui 2023, Naomi Campbell a confirmat venirea pe lume a celui de-al doilea copil, publicând o fotografie emoționantă în care îl ține în brațe pe băiețelul ei, însoțită de un mesaj sincer.

„Micuțul meu drag, să știi că ești prețuit peste măsură și înconjurat de iubire din momentul în care ne-ai onorat cu prezența ta. Un adevărat dar de la Dumnezeu, binecuvântat! Bine ai venit. Nu este niciodată prea târziu să devii mamă.”

Primul portret oficial cu fiica ei a fost publicat în martie 2022, pe coperta revistei British Vogue, când micuța avea 9 luni.

Foto: Hepta

