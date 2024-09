Anna Wintour și Naomi Campbell, schimb dur de replici la Harlem’s Fashion Row Show and Style Awards

Anna Wintour a urcat pe scenă la Harlem’s Fashion Row Show and Style Awards pentru a-i înmâna lui Naomi Campbell, în vârstă de 54 de ani, premiul Fashion Icon Award. Însă momentul nu a decurs deloc așa cum publicul se aștepta, redactora-șefă de la revista Vogue criticând-o pe Campbell pentru întârzierea sa la eveniment.

Naomi Campbell threw a shade on Anna Wintour 😂 Naomi was late and Anna didnt wait for her. Anna gave the award to Samira to present it to Naomi. Naomi didnt want Anna to present her an award anyways 😂 #nyfw #naomicampbell #annawintour pic.twitter.com/hwFOLA4sXT