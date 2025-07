Ben Affleck îl avertizează pe Brett Goldstein, noul partener al lui Jennifer Lopez: „Nu toată lumea poate face față. Eu n-am reușit”

Ben Affleck, în vârstă de 52 de ani, a făcut noi declarații legate de relația sa cu Jennifer Lopez, atrăgând din nou atenția presei asupra vieții lor private.

Potrivit RadarOnline, actorul i-a transmis un avertisment direct lui Brett Goldstein, presupusul partener al artistei. Goldstein, în vârstă de 41 de ani, este cunoscut pentru rolul său din comedia romantică „Office Romance”.

Affleck a declarat, conform sursei citate: „Brett pare un tip de treabă… dar e pe cale să fie devorat de Uraganul JLo.”

Actorul a explicat de ce consideră că relația cu Lopez poate fi dificilă.

„Jennifer este exigentă, are standarde imposibile și un stil de viață cu care nu toată lumea poate să țină pasul. Eu n-am reușit, și mă consider o persoană destul de echilibrată.”

Relația dintre Ben Affleck și Jennifer Lopez a reînceput în 2021, după aproape două decenii de la prima lor logodnă. Cei doi s-au căsătorit civil în Las Vegas, apoi au organizat o a doua ceremonie, mai restrânsă, în 2022. Divorțul a fost finalizat oficial în august 2024, chiar la împlinirea a doi ani de la nuntă.

Jennifer Lopez, melodie nouă despre relația cu Ben Affleck

Jennifer Lopez își deschide din nou sufletul în fața fanilor, de această dată prin intermediul muzicii. Artista a organizat recent, la Los Angeles, o audiție restrânsă pentru 30 de persoane, unde a prezentat în premieră șase melodii noi, inspirate din experiențele personale și din momentele dificile prin care a trecut în ultimul an.

Printre acestea s-a numărat Wreckage of You, o melodie care vorbește despre relația cu Ben Affleck.

„Wreckage of You este o baladă pop despre care ne-a spus că a scris-o împreună cu o altă persoană și pe care a înregistrat-o acum două săptămâni”, a declarat participantul Edgardo Luis Rivera pentru Us Weekly.

„A spus că stătea în pat, după o zi lungă de repetiții pentru turneu, când i-a venit ideea piesei. A menționat că anul trecut a fost o perioadă foarte dificilă pentru ea, atât pe plan personal, cât și profesional. A trebuit să-și anuleze turneul și să se concentreze cu adevărat asupra propriei persoane.”

Deși Jennifer Lopez a recunoscut impactul profund al perioadei traversate, artista a subliniat și forța pe care a câștigat-o în urma încercărilor: „Un an mai târziu, se simte mai bine și mai puternică ca niciodată, așa că și-a dorit să scrie un cântec despre cum să ieși mai puternic dintr-o situație dificilă.”

Rivera a explicat mai departe inspirația artistei: „Lopez se tot gândea la cuvântul ‘wreck’ pentru că înseamnă distrugere, însă ea nu a fost distrusă. De fapt, versurile piesei sunt: „I’m stronger after the wreckage of you (Sunt mai puternică după dezastrul pe care l-ai lăsat în urmă)”.

Un alt participant la eveniment a descris noua baladă ca fiind „un cântec foarte emoționant și puternic despre capacitatea de a te îndepărta de o relație și de a ieși din ea o persoană mai puternică”.

Pe lângă această piesă cu puternic substrat emoțional, Jennifer Lopez a mai prezentat și alte cinci melodii — Up All Night, Regular, Free, Save Me Tonight și Birthday — caracterizate printr-o energie pozitivă și „o vibrație aparte”, potrivit lui Rivera.

Decizia surprinzătoare pe care Jennifer Lopez și Ben Affleck au luat-o după finalizarea divorțului

Jennifer Lopez și Ben Affleck au decis să retragă de la vânzare conacul pe care îl achiziționaseră împreună în Los Angeles, evaluat la 68 de milioane de dolari, la scurt timp după finalizarea divorțului lor, informează People.

Potrivit publicației, cei doi au scos la vânzare proprietatea situată în Beverly Hills în iunie 2024, însă nu au găsit niciun cumpărător interesat, în ciuda faptului că au redus semnificativ prețul.

„Deși își doreau să vândă proprietatea, au fost și reticenți în a accepta o pierdere financiară mare”, a declarat o sursă pentru People. „Au scăzut prețul pentru a stârni mai mult interes și, când acest lucru nu s-a întâmplat, li s-a recomandat să retragă casa de pe piață”, a continuat aceeași sursă.

„A fost o decizie de afaceri pe care au luat-o împreună. Să o retragă de pe piață până când climatul va fi mai favorabil vânzătorilor pare cea mai inteligentă decizie”, a mai adăugat sursa.

Potrivit Page Six, înainte de a scoate oficial vila la vânzare în iulie 2024, Jennifer Lopez și Ben Affleck au încercat să o vândă discret, în regim off-market, în iunie. Proprietatea impresionantă dispune de 12 dormitoare și 24 de băi, iar cuplul a scăzut prețul la 59,95 milioane de dolari înainte de a decide să o retragă definitiv de pe piață.

După separare, Ben Affleck și-a achiziționat, în iulie 2024, o vilă de 20,5 milioane de dolari în Pacific Palisades, zonă care îl ține aproape de copiii săi — Violet, 19 ani, Seraphina, 16 ani, și Samuel, 12 ani — pe care îi are din mariajul cu fosta soție, Jennifer Garner.

La rândul său, Jennifer Lopez și-a cumpărat în martie 2024 o locuință în Los Angeles, în valoare de 18 milioane de dolari.

Foto: Arhiva ELLE

