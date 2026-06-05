Alessia Năstase, declarații despre activitatea de pe social media. Cum a susținut-o tatăl ei, Ilie Năstase: „Mi-a zis că trebuie să fac ce îmi place”

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Alessia Năstase, fiica lui Ilie și a Amaliei Năstase, a urmat cursurile liceului Mark Twain International School din București și a luat bacalaureatul în vara anului 2021. După terminarea liceului, tânăra s-a mutat la Paris, unde a obținut o bursă la celebra școală de artă și design Parsons, dorindu-și să se specializeze în mai multe domenii, fiind vorba despre artă, media și tehnologie.

Alessia Năstase, despre susținerea primită de tatăl ei, Ilie Năstase

Recent, Alessia Năstase a vorbit cu multă mândrie despre tatăl ei, Ilie Năstase, legendarul fost mare tenismen român, și despre sfatul de preț primit din partea lui.

„Mi-a zis că trebuie să fac ce îmi place mie și dacă o să fac ce îi place lui atunci nu o să-mi iasă, pentru că nu este drumul meu. Să îmi urmez visul mereu și mi-a povestit că el de la o vârstă fragedă a fost convins că el asta vrea să facă și nu a lăsat pe nimeni să îi zică altfel”, a spus Alessia Năstase la Știrile Antena Stars, conform spynews.ro.

În prezent, Alessia Năstase este o creatoare de conținut în plină ascensiune, iar pe social media are colaborări creative cu diverse brand-uri. A fost nominalizată și la ELLE New Media Awards 2026, la categoria Newcomer. Ea formează un cuplu alături de Bogdan Oancea, care la rândul lui creează conținut pe social media.

„Mereu îi ziceam mamei că mi-ar plăcea să trăiesc la New York și să am o galerie a mea de artă, unde să aduc cât de mulți artiști posibil. Momentan în România creez conținut pe social media. Poate munca pe care nu o vede lumea, dar noi în continuare lucrăm, și eu și prietenul meu împreună”, a completat Alessia Năstase pentru sursa citată.

Alessia Năstase, sinceră cu privire la divorțul părinților ei, Amalia și Ilie Năstase

În anul 2010, Amalia și Ilie Năstase au divorțat după o relație care a durat 14 ani și o căsnicie de 7 ani. Au împreună două fete, pe Alessia și Emma. După despărțirea de fostul jucător de tenis, Amalia Năstase și-a refăcut viața sentimentală alături de Răzvan Vasilescu. Cei doi au împreună un fiu, pe nume Toma.

Atunci când părinții ei s-au despărțit, Alessia Năstase avea șase ani, în vreme ce sora ei mai mică, Emma, avea trei ani. Acum ceva timp, Alessia Năstase a vorbit cu multă deschidere despre felul în care a perceput despărțirea părinților ei. După separarea lor, tânăra a mers către un ajutor specializat, mai exact la un psiholog școlar. În urma discuțiilor, acesta a ajuns la concluzia că Alessia Năstase nu a fost afectată într-un mod negativ de divorț.

„Țin minte când ai mei au divorțat. A fost o perioadă de două săptămâni în care nu am înțeles unde mă duc. Mi s-a explicat, am înțeles, m-am văzut cu tata când am vrut eu, și cu mama la fel. Am avut câteva prietene care-mi povesteau că au fost la tribunal, îmi fac în fiecare weekend bagajele, plec vineri, mă întorc duminică. Eu nu am trecut printr-un divorț, nici sora mea. Sora mea cred că nici nu mai ține minte. Eu am câteva amintiri, dar niciun regret (…) Ne-am simțit mult mai bine și noi că nu mai era o situație tensionată acasă”, a mărturisit Alessia Năstase în emisiunea „Vineri cu Veranda.”

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Foto: Instagram

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