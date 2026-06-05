Ramona Olaru, declarații sincere despre viața ei amoroasă din prezent: „Așteptăm până vine potrivitul”

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Ramona Olaru a vorbit despre viața ei amoroasă din prezent, după ce ea și Stefanos Kyriakos Anthopoulos, cunoscut sub numele de scenă numele de scenă Steve Ant, au pus punct relației lor care a durat câteva luni.

Ramona Olaru, despre viața ei sentimentală

Inițial, Ramona Olaru și Steve Ant au avut o relație discretă, ferită de ochii curioșilor. Prezentatoarea rubricii meteo de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a publicat pe Instagram mai multe imagini prin care arăta cât este de răsfățată de către iubitul ei. Cei doi și-au asumat în mod oficial relația la finalul lunii martie, atunci când artistul a lansat piesa Fuego en la piel, în videoclipul căreia apare în ipostaze tandre cu Ramona Olaru. Cu ocazia sărbătorilor de Paște, Ramona Olaru și Steve Ant au fost plecați într-o vacanță în Tenerife. După întoarcerea din această escapadă, cei doi nu au mai apărut împreună, aspect care a alimentat zvonurile potrivit cărora s-ar fi despărțit.

Ramona Olaru a dezvăluit că nu se află în prezent într-o relație. Prezentatoarea rubricii meteo de la „Neatza cu Răzvan și Dani” preferă să aștepte să întâlnească partenerul potrivit decât să fie implicată în relații cu persoane cu care nu rezonează și care au un comportament neadecvat față de ea.

„Sunt foarte bine, sunt singură. Într-adevăr, eu nu zic că trebuie să stai singură toată viața, e mișto să ai un om pe care să te bazezi, după care să te ghidezi, care să îți să fie lider și de la care să înveți lucruri (…) În caz contrar, când toți sunt niște lepre nepotrivite care se poartă în mod frustrant pentru că nu au anumite lucruri în dezvoltarea lor sau în ceea ce sunt ei ca persoane, lucrurile astea dau pe afară și atunci lipsă decât așa ceva. Așteptăm până vine potrivitul. Atunci când am pus pe piedestal, nu știa ce să facă cu piedestalul. Eu nu mă mai uit în jos, că îmi cade coroana”, a spus Ramona Olaru pentru Spynews TV, conform spynews.ro.

Ramona Olaru, despre felul în care privește acum relațiile

Cu toate că a trecut recent printr-o despărțire, Ramona Olaru nu își pierde speranța că își va întâlni dragostea adevărată. Prezentatoarea rubricii meteo de la „Neatza cu Răzvan și Dani' nu se grăbește să bifeze un pas important, așa cum este căsătoria, și preferă să trăiască bucuria prezentului.

„Oare când mă cere?'. Poate să fie și după o săptămână, mă crezi? Nu e nicio grabă. Nu mă mai arunc nicăieri, în curând am 37 de ani și dacă nu trăiești cele mai pline de emoții momente, atunci, pe moment, nu le mai trăiești niciodată. Dacă noi, amândoi, simțim, lasă că avem timp să ne cunoaștem în avion până la destinație. E ok. Așa, și dacă se rupe, se rupe… Dar de ce trebuie să plecăm cu asta? Poate nu se rupe. Poate te cunoști suficient în 6-7 ani, te căsătorești atunci, dar îți dai seama că nu merge după două luni. Nu așa stau lucrurile. Nu sunt de acord cu tine! De asta spun, dacă vezi cum simți, ce simți, ce faci și cum faci, te cere de soție și după o lună, două, trei se termină, ok. E în regulă, atât a fost să fie. Ce s-a întâmplat? Ce e rău în asta? Tu ai trăit momentul ăla, pentru că l-ai simțit la maximum. Așa ți-a fost bine ție atunci. Vouă”, a spus Ramona Olaru în cadrul podcast-ului „Salvat de clopoțel.”

Ramona Olaru consideră că din fiecare relație și despărțire a avut de învățat lecții prețioase.

„Până acum ce-ai făcut? Nu ai lucrat la tine? Nu știi ce și cum să faci lucrurile în viață? Gata, te-a cerut de soție sau ați fost de acord să faceți pasul ăsta și acum nu mai contezi tu deloc psihic, emoțional, tu nu mai contezi? Te lași în mâinile lui și ce-o fi, o fi. Te părăsește, ai murit. Nu te părăsește, aia e, te bazezi pe iubirea lui. Nu, nu. Nu! Nu sunt de acord. Pentru un om care nu a lucrat cu el, stați și cunoașteți-vă! Faceți, frate, ce simțiți pe moment. Din asta învățați! Ai greșit, da, că te-a cerut după o săptămână, două, trei, o lună. V-ați dat seama că, de fapt, nu îți place cum își face părul sau nu știu, că nu suporți treaba asta. Vă despărțiți. Așa, și? Ia și învață din fiecare greșeală și fiecare eșec. Nu ai eșecuri, nu ai lecții.”

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Foto: Instagram

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