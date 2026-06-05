Sarah, fiica Ancăi Serea, a absolvit liceul. Vedeta, vizibil emoționată la ceremonia tinerei: „Sunt infinit de mândră de tine”

Sarah, fiica Ancăi Serea, a absolvit liceul, iar vedeta a fost prezentă la ceremonia tinerei.

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  de  ELLE.ro
Anca Serea și fiica ei, Sarah
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Anca Serea a trăit recent un moment emoționant în familie. Fiica ei, Sarah, a absolvit liceul și a fost prezentă la ceremonie. Vedeta nu și-a putut stăpâni lacrimile când a văzut-o pe tânără în ultima ei zi de liceu.

Sarah, fiica Ancăi Serea, a absolvit liceul

Anca Serea și Adrian Sînă formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Vedeta și artistul sunt împreună din 2011 și s-au căsătorit în 2015. Au împreună patru copii, pe Noah, Ava, Moise și Leah. Anca Serea mai are doi copii, pe David și Sarah, din mariajul cu omul de afaceri Filip Poplingher, care a murit în 2010.

Recent, Anca Serea i-a fost alături fiicei sale, Sarah, la ceremonia de absolvire a liceului. Vedeta a fost vizibil emoționată pe tot parcursul evenimentului și și-a privit cu mândrie fiica în momentul în care a ținut un discurs. 

„Ultimul catalog, ultimul clopoțel, discursuri care ne-au adus lacrimi în ochi și o inimă plină de mândrie. Parcă ieri a fost prima zi de școală, iar astăzi o privesc pregătită să își urmeze visurile. Felicitări, Sarah noastră! Sunt infinit de mândră de tine.”

Anunțul făcut de Anca Serea despre fiica ei, Sarah

Anca Serea este tare mândră de fiica ei, Sarah, care va studia la marketing și fashion design în Milano la Istituto Marangoni. Vedeta o susține în totalitate pe tânără în această alegere, cu toate că nu se împacă foarte ușor cu gândul că vor fi departe una de cealaltă. 

„Pentru noi e un an cu foarte multe provocări pentru că Sarah susține Bacalaureatul. Ea va pleca la Milano, a fost admisă la o facultate prestigioasă, cu bursă. O să trebuiască să mă despart de ea și va fi cu siguranță foarte greu. Acum suntem în stadiul de a căuta o cazare pe placul ei și de a face planuri. Ne-am propus să mergem toată familia să o vizităm cât de poate de des. Nu o să o las chiar singură acolo!”, a spus Anca Serea pentru Click!

Sarah, fiica Ancăi Serea, va studia la Milano

Sarah, fiica Ancăi Serea, își va continua parcursul educațional în Milano. Vedeta a dezvăluit că tânăra a fost admisă la Istituto Marangoni, acolo unde își va aprofunda pasiunile pe care le are pentru marketing și fashion design. Anca Serea este tare mândră de această etapă care urmează în viața fiicei sale și îi va fi alături. 

„Dimineața asta, inima mea este plină de recunoștință, emoție și mândrie.
Sarah a fost acceptată la Instituto Marangoni din Milano, locul unde a visat să ajungă de când era mică și pentru care a muncit cu toată determinarea ei.
Este începutul unui nou capitol – un drum al viselor, al curajului, al pasiunii pentru design, modă și al speranțelor mari.
Drumul la @istitutomarangoni_milano abia începe, iar noi suntem alături de tine la fiecare pas.
Crede în tine, muncește cu aceeași dăruire și nu uita niciodată cât de departe pot ajunge visele atunci când sunt susținute de suflet.
Te iubim, @sarah_serea
Milano, venim!”, a fost mesajul transmis de Anca Serea pe Instagram.

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Foto: Instagram

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