Anca Serea, motiv de bucurie în familie. Fiica ei, Sarah, a fost admisă la o școală renumită din Milano: „Este începutul unui nou capitol”

Anca Serea a avut motiv de sărbătoare și bucurie în familia ei. Vedeta a anunțat că fiica ei, Sarah, tocmai a fost admisă la o școală de renume din Milano.

Sarah, fiica Ancăi Serea, va studia la Milano

Sarah, fiica Ancăi Serea, își va continua parcursul educațional în Milano. Vedeta a dezvăluit că tânăra a fost admisă la Istituto Marangoni, acolo unde își va aprofunda pasiunile pe care le are pentru marketing și fashion design. Anca Serea este tare mândră de această etapă care urmează în viața fiicei sale și îi va fi alături.

„Dimineața asta, inima mea este plină de recunoștință, emoție și mândrie.

Sarah a fost acceptată la Instituto Marangoni din Milano, locul unde a visat să ajungă de când era mică și pentru care a muncit cu toată determinarea ei.

Este începutul unui nou capitol – un drum al viselor, al curajului, al pasiunii pentru design, modă și al speranțelor mari.

Drumul la @istitutomarangoni_milano abia începe, iar noi suntem alături de tine la fiecare pas.

Crede în tine, muncește cu aceeași dăruire și nu uita niciodată cât de departe pot ajunge visele atunci când sunt susținute de suflet.

Te iubim, @sarah_serea

Milano, venim!”, a fost mesajul transmis de Anca Serea pe Instagram.

Regulile nescrise din familia Ancăi Serea

Anca Serea și Adrian Sînă formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Vedeta și artistul sunt împreună din 2011 și s-au căsătorit în 2015. Au împreună patru copii, pe Noah, Ava, Moise și Leah. Anca Serea mai are doi copii, pe David și Sarah, din mariajul cu omul de afaceri Filip Poplingher, care a murit în 2010.

Anca Serea a oferit recent fanilor săi o lecție de sinceritate și transparență despre viața într-o familie numeroasă, împărtășind „regulile nescrise” care îi ghidează zi de zi alături de soțul ei, Adrian Sînă, și cei șase copii. Vedeta a explicat că, deși membrii familiei sunt diferiți ca personalitate, armonia este menținută prin respect reciproc, iubire și susținere constantă.

Într-o postare emoționantă pe conturile sale oficiale de social media, Anca Serea a dezvăluit care sunt valorile fundamentale după care se ghidează în viața de familie.

„Suntem diferiți, dar mereu o echipă”, a precizat ea, subliniind că fericirea în casa lor se bazează pe comunicare deschisă, respect și iertare.

Prima regulă, după cum explică Anca Serea, se referă la modul în care membrii familiei comunică:

„Vorbim întotdeauna cu respect, chiar și atunci când nu suntem de acord.” Vedeta pune accent și pe implicarea tuturor în deciziile casei: „Deciziile importante le luăm împreună. Fiecare voce contează.” Totodată, ea atrage atenția că nicio promisiune nu este făcută dacă nu poate fi respectată, astfel încât fiecare să știe că poate avea încredere în ceilalți.

Pe lângă comunicare și respect, familia Serea-Sînă acordă o mare importanță onestității:

„Spunem adevărul chiar și atunci când este greu, iubirea noastră nu depinde de greșeli.”

În acest fel, chiar și în momentele dificile, membrii familiei simt că acasă găsesc un spațiu sigur și plin de sprijin necondiționat. Planificarea vacanțelor și susținerea viselor fiecărui copil reprezintă alte elemente esențiale în filosofia familiei.

„Ne susținem visele chiar dacă sunt diferite”, a declarat Anca Serea, explicând că fiecare membru al familiei are loc să-și urmeze pasiunile și dorințele. Vacanțele sunt pregătite împreună, astfel încât toți să se simtă incluși și implicați.

Foto: Instagram

