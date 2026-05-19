Ianca Simion, imagini de la absolvirea facultății. Tatăl ei, Răzvan Simion, nu a fost prezent la eveniment

Ianca Simion tocmai a încheiat un capitol important din viața ei. Fiica lui Răzvan Simion a absolvit facultatea și a sărbătorit acest moment alături de familie.

Ianca este fiica pe care Răzvan Simion o are alături de fosta lui soție, Diana. Cei doi s-au despărțit în 2015 și mai au împreună un băiat, pe nume Tudor. Prezentatorul TV formează un cuplu alături de Daliana Răducan, cu care trăiește o poveste de dragoste de lungă durată. În 2023, prezentatorul TV a făcut pasul cel mare și și-a cerut partenera, arhitectă și designer de interior, în căsătorie. Cei doi s-au căsătorit pe 8 iunie 2024.

Ianca Simion a absolvit recent Facultatea de Științe ale Guvernării și Comunicării, specializarea Publicitate din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Tânăra a împărtășit acest moment cu urmăritorii ei de pe Instagram. La absolvire i-au fost alături mama ei, Diana, precum și fratele ei, Tudor. Tatăl ei, Răzvan Simion, nu a participat la eveniment, iar asta pentru că a prezentat un eveniment cu ocazia împlinirii a 700 de ani de la atestarea documentară a orașului Sighetul Marmației.

„Deci… am absolvit”, a scris Ianca Simion pe Instagram.

Ianca, despre schimbările din viața ei după divorțul părinților

Ianca Simion, fiica lui Răzvan Simion, a vorbit cu sinceritate despre cum a perceput divorțul părinților ei. Prezentatorul TV și fosta lui soție s-au separat în anul 2015.

În cadrul unui interviu acordat recent, Ianca Simion a făcut mărturisiri despre divorțul părinților ei, care a avut loc atunci când ea avea 10 ani.

„Ca orice schimbare, nu a fost ușoară. La început, nu înțelegeam ce se întâmplă, dar ce am știut mereu a fost că iubirea lor față de mine și față de fratele meu nu se va schimba niciodată”, a spus Ianca Simion pentru VIVA!

Ianca Simion a rămas alături de mama ei și fratele ei după divorțul părinților. Tânăra a recunoscut acest proces de mutare a condus-o către o etapă de maturizare.

„Relațiile din familie n-au suferit schimbări la nivelul regulilor. Ambii părinți mi-au oferit o educație blândă și susținere necondiționată; i-am văzut întotdeauna, înainte de toate, ca pe cei mai buni prieteni. Totuși, cred că despărțirea lor și mutarea m-au făcut să mă maturizez mai repede, deși, oricum, de mică m-am simțit mai mult ca un „old soul.”

Ianca Simion, declarații despre relația cu tatăl ei

Întrebată despre relația cu tatăl ei, Ianca Simion a afirmat în urmă cu ceva timp că are o legătură strânsă cu Răzvan Simion, pe care îl consideră cel mai bun prieten și cel care a susținut-o întotdeauna să urmeze ceea ce îi place. Tânăra își amintea cu drag de perioada copilăriei, când el o ducea la lecțiile de pian.

„Relația mea cu tata este una foarte bună, este prietenul meu cel mai bun, persoana care mă susține în tot ce fac. El mă susține cel mai mult, mai ales cu facultatea în perioada asta. Când eram mică tata mă ducea la pian, tata mă ducea la balet și îmi făcea coc. Aș putea spune și că este prietenul meu cel mai bun, dar este și foarte protectiv (…) E altă persoană acasă. Deși pare că e foarte vorbăreț și foarte glumeț, acasă este într-o liniște totală. E foarte tăcut și foarte analitic și foarte sensibil. Tind să cred că suntem la fel pe partea asta, pentru că mereu mă gândeam că nu sunt ca el…”, declara Ianca Simion, pe scena iUmor.

