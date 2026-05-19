Câți bani ar fi câștigat Aris Eram pentru participarea la Survivor 2026. Fiul Andreei Esca a fost eliminat cu puțin timp înainte de finală

Aris Eram a rezistat câteva luni bune în Survivor, competiția difuzată de Antena 1.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Câți bani ar fi câștigat Aris Eram pentru participarea la Survivor 2026. Fiul Andreei Esca a fost eliminat cu puțin timp înainte de finală

Aris Eram a fost eliminat din competiția Survivor România 2026 la finalul unei ediții pline de adrenalină și emoție.

Câți bani ar fi câștigat Aris Eram pentru participarea la Survivor

Aris Eram a rezistat câteva luni bune în competiția difuzată de Antena 1. Acest lucru a dus și la o recompensă financiară pe măsură, așa cum era de așteptat, pe lângă un plus de capital de imagine și un număr considerabil de noi fani.

Conform presei mondene, pentru fiecare etapă petrecută în competiție, Aris Eram a fost remunerat cu 2.500 de euro, ceea ce duce suma totală la aproximativ 47.500 de euro după cele 19 săptămâni petrecute în Republica Dominicană.

Gabi Tamaș l-a trimis pe Aris Eram la duel

În urma consiliului, Gabi Tamaș a decis ca Aris Eram să intre în duel. Concurentul a mărturisit că alegerea l-a surprins, deși se aștepta ca decizia să vină chiar din partea fostului sportiv. Pentru Aris, acesta a fost primul duel din competiție.

În confruntarea decisivă, Lucian Popa a reușit să își păstreze locul în competiție, iar Aris Eram a fost cel care a părăsit Survivor.

Momentul eliminării a provocat reacții emoționante în rândul colegilor săi. Bianca Stoica nu și-a putut stăpâni lacrimile, iar Bianca Giurcanu a fost și ea vizibil afectată de plecarea concurentului. După anunțul eliminării, Aris Eram a declarat că rezultatul l-a luat prin surprindere, însă pleacă din competiție împăcat cu parcursul său.

„În primul rând, nu știu dacă să mă bucur că atât de multă lume plânge. Îmi pare bine că le este greu că acum plec (…) Când am pierdut, parcă nu mi-a venit să cred. Mă vedeam mai departe. Lucian este un sportiv adevărat (…) Merită să meargă mai departe, este un sportiv mult mai bun decât mine (…) Mulțumesc că m-ați primit aici”, a declarat Aris Eram, la Survivor.

Ulterior, el a transmis și un mesaj emoționant pe pagina sa de Instagram.

Ce experiență minunată! Chiar dacă drumul meu în această competiție se oprește aici, am învățat enorm despre relațiile între oameni, despre prietenie și încredere, despre mine și despre supraviețuire. Ceea ce este foarte important, la 22 de ani. Le mulțumesc mult colegilor și telespectatorilor.

Filmările pentru Survivor au luat sfârșit, iar marea finală va fi LIVE, din Republica Dominicană

Pentru 14 dintre ei, recent s-a produs Unificarea! Drumul către marea finală se poate vedea în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Provocările continuă, doar unul va fi campionul Survivor în anul 2026!

Departe de confortul casei și iubirea familiei, departe de viața cotidiană și activitățile lor clasice, curajoșii acestui sezon au învățat să trăiască în jungla din Republica Dominicană și să accepte imprevizibilul, ca parte a normalității. Cu fiecare etapă trecută, au sperat să ajungă tot mai departe și unii dintre ei au mers până la capăt.

Dacă cei de acasă tocmai ce s-au bucurat de Unificare și de modul în care povestea se rescrie în noul trib, Los Niños, concurenții au început să-și amintească cum se desfășoară viața lor, în mod obișnuit. Filmările s-au încheiat, iar aceștia au revenit la familiile lor și așteaptă cu nerăbdare să plece înapoi spre jungla care le-a devenit casă, pentru a afla cine va deveni marele campion.

Finala Survivor va putea fi urmărită LIVE, din Dominicană, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY! După jocuri grele și numerose intrări pe trasee, în care vor demonstra că-și merită locul în ultima etapă, concurenții își vor lăsa soarta în mâinile celor de acasă. Doar votul lor va decide cine merită trofeul și marele premiu de 100.000 de euro.

Până la marea finală, au mai rămas câteva săptămâni, jocuri din ce în ce mai dificile, surprize, răsturnări de situație și tensiuni care ating cel mai înalt nivel.

Citește și:
Andreea și Cabral Ibacka au confirmat divorțul. Primele declarații oficiale despre despărțire: „Este un moment greu pentru amândoi'

foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum

Recomandari
Victorie pentru Shakira în scandalul de fraudă fiscală. Cântăreața va recupera o sumă uriașă de la statul spaniol
People
Victorie pentru Shakira în scandalul de fraudă fiscală. Cântăreața va recupera o sumă uriașă de la statul spaniol
Mesajul dur transmis de Irina Rimes după punctajul acordat la Eurovision de juriul din Republica Moldova. Alexandra Căpitănescu a primit doar 3 puncte: "Azi cred că lucrurile trebuie taxate"
People
Mesajul dur transmis de Irina Rimes după punctajul acordat la Eurovision de juriul din Republica Moldova. Alexandra Căpitănescu a primit doar 3 puncte: "Azi cred că lucrurile trebuie taxate"
Mesajul transmis de Andreea Popescu după ce fostul ei soț a declarat că nu a vrut divorțul și nu este vinovat de despărțire: "Când doi oameni se despart, să lase toate orgoliile și..."
People
Mesajul transmis de Andreea Popescu după ce fostul ei soț a declarat că nu a vrut divorțul și nu este vinovat de despărțire: "Când doi oameni se despart, să lase toate orgoliile și..."
Prima demisie în Republica Moldova după scandalul punctajului acordat României la Eurovision 2026: "Am evitat să dau indicații juriului"
People
Prima demisie în Republica Moldova după scandalul punctajului acordat României la Eurovision 2026: "Am evitat să dau indicații juriului"
Premiera Fjord la Cannes 2026: Cristian Mungiu, Sebastian Stan, Sharon Stone, Demi Moore pe covorul roșu
People
Premiera Fjord la Cannes 2026: Cristian Mungiu, Sebastian Stan, Sharon Stone, Demi Moore pe covorul roșu
Pamela Anderson este pregătită de o nouă relație, pe fondul zvonurilor legate de o idilă cu Tom Cruise
People
Pamela Anderson este pregătită de o nouă relație, pe fondul zvonurilor legate de o idilă cu Tom Cruise
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Ce fel de tată este Nicușor Dan. Gesturile fiului său au atras imediat atenția la evenimentul de la Romaero Băneasa
Ce fel de tată este Nicușor Dan. Gesturile fiului său au atras imediat atenția la evenimentul de la Romaero Băneasa
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Publicitate
De ce tensiunea 140 cu 80 nu mai este considerată „normală” și ce se întâmplă în corp dacă scade cu 10 unități. Cum măsori corect tensiunea
De ce tensiunea 140 cu 80 nu mai este considerată „normală” și ce se întâmplă în corp dacă scade cu 10 unități. Cum măsori corect tensiunea
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Antena 1
De dragul copiilor! Ce au făcut Rareș Cojoc și Andreea Popescu, cu gândul la copiii lor! Ce „secret” s-a aflat: „Suntem asumați”
De dragul copiilor! Ce au făcut Rareș Cojoc și Andreea Popescu, cu gândul la copiii lor! Ce „secret” s-a aflat: „Suntem asumați”
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit. Imaginile cu prezentatoarea TV au stârnit o mulțime de reacții
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit. Imaginile cu prezentatoarea TV au stârnit o mulțime de reacții
Recunoști celebrul cuplu din imagine? Sunt împreună de peste trei decenii și formează o pereche atât pe scenă, cât și în viață
Recunoști celebrul cuplu din imagine? Sunt împreună de peste trei decenii și formează o pereche atât pe scenă, cât și în viață
Vera Wang, despre rețeta tinereții veșnice. Ce vârstă are, de fapt, femeia care arată ca o puștoaică
Vera Wang, despre rețeta tinereții veșnice. Ce vârstă are, de fapt, femeia care arată ca o puștoaică
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Artistul nostru a ieșit pe stradă în rochie mini, mulată, mândru de felul în care arată: „M-am îmbrăcat ca o zeiță”. Uită-te bine la poze, îl recunoști? Îl știe toată România / FOTO
Artistul nostru a ieșit pe stradă în rochie mini, mulată, mândru de felul în care arată: „M-am îmbrăcat ca o zeiță”. Uită-te bine la poze, îl recunoști? Îl știe toată România / FOTO
„Trebuie să-și dea două palme și să...” Andreea Popescu tocmai a făcut dezvăluirea supremă după ce Rareș Cojoc a spus că nu și-a dorit divorțul de ea. Așa a ieșit la iveală și pactul secret despre care nu au spus absolut nimic până azi
„Trebuie să-și dea două palme și să...” Andreea Popescu tocmai a făcut dezvăluirea supremă după ce Rareș Cojoc a spus că nu și-a dorit divorțul de ea. Așa a ieșit la iveală și pactul secret despre care nu au spus absolut nimic până azi
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Adelina Pestrițu s-a întors în banca liceului, după 20 de ani. Ce a dezvăluit despre acea perioadă
Adelina Pestrițu s-a întors în banca liceului, după 20 de ani. Ce a dezvăluit despre acea perioadă
People

Adelina Pestrițu s-a întors în orașul natal pentru reuniunea de 20 de ani de la terminarea liceului.

+ Mai multe
Zoli Toth susține că România a fost adevărata câștigătoare a Eurovision 2026. Ce spune despre diferența dintre televot și jurii: "Este foarte, foarte interesant că..."
Zoli Toth susține că România a fost adevărata câștigătoare a Eurovision 2026. Ce spune despre diferența dintre televot și jurii: "Este foarte, foarte interesant că..."
People

Zoli Toth, artistul care a adus României locul 3 la Eurovision 2005 alături de Luminița Anghel și trupa Sistem, consideră că țara noastră este adevărata câștigătoare a ediției din 2026.

+ Mai multe
Fiica Annei Wintour, Bee Shaffer, și Francesco Carrozzini divorțează. Anunțul oficial făcut de cuplu
Fiica Annei Wintour, Bee Shaffer, și Francesco Carrozzini divorțează. Anunțul oficial făcut de cuplu
People

Bee Shaffer, fiica Annei Wintour, și soțul ei, Francesco Carrozzini, fiul regretatei Franca Sozzani, fost redactor-șef Vogue Italia, s-au despărțit după aproape opt ani de căsnicie.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC