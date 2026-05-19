Câți bani ar fi câștigat Aris Eram pentru participarea la Survivor 2026. Fiul Andreei Esca a fost eliminat cu puțin timp înainte de finală

Aris Eram a fost eliminat din competiția Survivor România 2026 la finalul unei ediții pline de adrenalină și emoție.

Câți bani ar fi câștigat Aris Eram pentru participarea la Survivor

Aris Eram a rezistat câteva luni bune în competiția difuzată de Antena 1. Acest lucru a dus și la o recompensă financiară pe măsură, așa cum era de așteptat, pe lângă un plus de capital de imagine și un număr considerabil de noi fani.

Conform presei mondene, pentru fiecare etapă petrecută în competiție, Aris Eram a fost remunerat cu 2.500 de euro, ceea ce duce suma totală la aproximativ 47.500 de euro după cele 19 săptămâni petrecute în Republica Dominicană.

Gabi Tamaș l-a trimis pe Aris Eram la duel

În urma consiliului, Gabi Tamaș a decis ca Aris Eram să intre în duel. Concurentul a mărturisit că alegerea l-a surprins, deși se aștepta ca decizia să vină chiar din partea fostului sportiv. Pentru Aris, acesta a fost primul duel din competiție.

În confruntarea decisivă, Lucian Popa a reușit să își păstreze locul în competiție, iar Aris Eram a fost cel care a părăsit Survivor.

Momentul eliminării a provocat reacții emoționante în rândul colegilor săi. Bianca Stoica nu și-a putut stăpâni lacrimile, iar Bianca Giurcanu a fost și ea vizibil afectată de plecarea concurentului. După anunțul eliminării, Aris Eram a declarat că rezultatul l-a luat prin surprindere, însă pleacă din competiție împăcat cu parcursul său.

„În primul rând, nu știu dacă să mă bucur că atât de multă lume plânge. Îmi pare bine că le este greu că acum plec (…) Când am pierdut, parcă nu mi-a venit să cred. Mă vedeam mai departe. Lucian este un sportiv adevărat (…) Merită să meargă mai departe, este un sportiv mult mai bun decât mine (…) Mulțumesc că m-ați primit aici”, a declarat Aris Eram, la Survivor.

Ulterior, el a transmis și un mesaj emoționant pe pagina sa de Instagram.

„Ce experiență minunată! Chiar dacă drumul meu în această competiție se oprește aici, am învățat enorm despre relațiile între oameni, despre prietenie și încredere, despre mine și despre supraviețuire. Ceea ce este foarte important, la 22 de ani. Le mulțumesc mult colegilor și telespectatorilor.„

Filmările pentru Survivor au luat sfârșit, iar marea finală va fi LIVE, din Republica Dominicană

Pentru 14 dintre ei, recent s-a produs Unificarea! Drumul către marea finală se poate vedea în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Provocările continuă, doar unul va fi campionul Survivor în anul 2026!

Departe de confortul casei și iubirea familiei, departe de viața cotidiană și activitățile lor clasice, curajoșii acestui sezon au învățat să trăiască în jungla din Republica Dominicană și să accepte imprevizibilul, ca parte a normalității. Cu fiecare etapă trecută, au sperat să ajungă tot mai departe și unii dintre ei au mers până la capăt.

Dacă cei de acasă tocmai ce s-au bucurat de Unificare și de modul în care povestea se rescrie în noul trib, Los Niños, concurenții au început să-și amintească cum se desfășoară viața lor, în mod obișnuit. Filmările s-au încheiat, iar aceștia au revenit la familiile lor și așteaptă cu nerăbdare să plece înapoi spre jungla care le-a devenit casă, pentru a afla cine va deveni marele campion.

Finala Survivor va putea fi urmărită LIVE, din Dominicană, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY! După jocuri grele și numerose intrări pe trasee, în care vor demonstra că-și merită locul în ultima etapă, concurenții își vor lăsa soarta în mâinile celor de acasă. Doar votul lor va decide cine merită trofeul și marele premiu de 100.000 de euro.

Până la marea finală, au mai rămas câteva săptămâni, jocuri din ce în ce mai dificile, surprize, răsturnări de situație și tensiuni care ating cel mai înalt nivel.

