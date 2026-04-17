Filmările la Survivor România 2026 au ajuns la final. Cine ar fi cei doi concurenți care se luptă în finală pentru marele premiu

Survivor România a fost marcat de mai multe momente controversate, însă fanii așteaptă cu nerăbdare deznodământul

Homepage  / People / Stiri Vedete
  . Actualizat 17.04.2026, 09:00,  de  Andreea Ilie
Aproape trei luni de competiție. Tot mai dure, mai apăsătoare și mai provocatoare pentru concurenții de la Survivor România 2026.

Cu fiecare moment depășit, concurenții au demonstrat că merită să fie în cel mai dur format de televiziune, însă presiunea de a fi departe de casă și dorința de a câștiga încep să și-au spuns cuvântul. Survivor România a fost marcat de mai multe momente controversate, însă fanii așteaptă cu nerăbdare deznodământul și, bineînțeles, finala Survivor România 2026.

Viperele Vesele au făcut primele dezvăluiri despre faptul că filmările pentru Survivor s-au încheiat pe 14 aprilie, iar pe 16 aprilie, concurenții au revenit în țară.

În aceeași postare, cei de la Viperele Vesele au făcut și unele precizări despre comportamentul controversat al lui Gabi Tamaș. Amintim că între Gabi Tamaș și Aris Eram a existat un conflic de proporții. În urma jignirilor și tensiunilor dintre ei, câștigătorul Asia Express l-ar fi agresat fizic pe Aris Eram, lăsându-i pe toți într-o stare de șoc. În urma acestui incident, fiul Andreei Esca a decis să părăsească emisiunea.

„După violențele lui Gabriel Tamaș împotriva echipei de producție, deja relatate în postările anterioare, a mai urmat o scenă șocantă, care l-a avut din nou ca protagonist. Într-o dimineață toridă de aprilie, tot pe fondul consumului de alcool, acesta a luat un topor și a încercat să dărâme baraca concurenților, motivând că își dorește să plece acasă. Un gest de o gravitate extremă, care depășește orice limită a acceptabilului și care demonstrează, încă o dată, consecințele tolerării unor astfel de derapaje.
Situația a fost, din nou, gestionată de producătorul Vladimir Dembinski, care a reușit să îl calmeze și să îl convingă să rămână în competiție, utilizând aceeași strategie aplicată pe parcursul întregului sezon, și anume facilitarea accesului la mâncare, băutură și țigări. De menționat este și faptul că, în fața colegilor din echipa de producție, Vladimir Dembinski nu și-a asumat responsabilitatea deciziei de a miza până la final pe prezența agresorului în competiție, preferând să invoce, cu o comodă lipsă de curaj, «șefii lui din Antena», despre care a susținut că nu ar accepta desfășurarea competiției fără Tamaș. O justificare convenabilă, dar profund neonorantă, care trădează nu doar lipsa de asumare, ci și o tentativă transparentă de a-și ascunde propriile decizii în spatele altora”, au povestit Viperele Vesele, în social media.

Cine ar fi concurenții ajunși în finală

Cei de la Viperele Vesele au mai dezvăluit și ordinea în care au fost eliminați din competiție unii concurenți, dar și numele celor doi finaliști. Show-ul prezentat de Adi Vasile își va desemna în curând marele câștigător.

„Revenind la competiție, după eliminarea Mariei, a urmat ultimul consiliu de eliminare, în urma căruia s-a desfășurat un duel între Ramona și Gigi, acesta din urmă fiind eliminat.
Filmările au ajuns astfel în faza individualelor. Primul eliminat la jocurile individuale a fost Cristi Boureanu. După al doilea joc al individualelor, eliminată a fost Andreea; după al treilea, Bianca Giurcanu; după al patrulea, Bianca Stoica, iar al cincilea joc a adus eliminarea Ramonei, eliminare mult așteptată de publicul emisiunii. Ultimul joc al individualelor a adus eliminarea protejatei lui Tamaș, Patricia.

Așadar, în avans și în exclusivitate pentru urmăritorii paginii de Instagram Viperele Vesele, vă anunțăm finaliștii primului sezon Survivor difuzat de Antena 1: Lucian și Tamaș”.

Premiul cel mare al emisiunii Survivor România este în valoare de 100.000 de euro, la care se adaugă și sumele pe care fiecare concurent le primește pentru fiecare săptămână petrecută în concurs.

Foto: Arhiva ELLE

Recomandari
Victoria Beckham rupe tăcerea în legătură cu distanțarea față de fiul său, Brooklyn, la câteva luni după declarațiile lui șocante
People
Victoria Beckham rupe tăcerea în legătură cu distanțarea față de fiul său, Brooklyn, la câteva luni după declarațiile lui șocante
Cum a fost cerută în căsătorie Sandra Izbașa. Răzvan Bănică a pregătit un moment special: "A fost simplu și frumos"
People
Cum a fost cerută în căsătorie Sandra Izbașa. Răzvan Bănică a pregătit un moment special: "A fost simplu și frumos"
Christina Applegate, internată în spital pe fondul luptei sale cu scleroza multiplă. Ce au precizat reprezentanții actriței
People
Christina Applegate, internată în spital pe fondul luptei sale cu scleroza multiplă. Ce au precizat reprezentanții actriței
Noi dezvăluiri despre relația dintre Andreea Popescu și Dan Alexa, după ce s-a zis că acesta este motivul divorțului ei de Rareș Cojoc
People
Noi dezvăluiri despre relația dintre Andreea Popescu și Dan Alexa, după ce s-a zis că acesta este motivul divorțului ei de Rareș Cojoc
Cum depășesc Răzvan Simion și Daliana Răducan conflictele din căsnicia lor: "Ne descărcăm şi mergem mai departe"
People
Cum depășesc Răzvan Simion și Daliana Răducan conflictele din căsnicia lor: "Ne descărcăm şi mergem mai departe"
Oana Moșneagu și Vlad Gherman, vacanță romantică în doi. Destinația specială aleasă de cuplu: "Soțul e fotograf"
People
Oana Moșneagu și Vlad Gherman, vacanță romantică în doi. Destinația specială aleasă de cuplu: "Soțul e fotograf"
Libertatea
Horațiu Potra rămâne în arest preventiv. Contestația liderului mercenarilor a fost respinsă
Horațiu Potra rămâne în arest preventiv. Contestația liderului mercenarilor a fost respinsă
Péter Magyar a vizitat Palatul Prezidențial și l-a zărit pe Viktor Orbán la balconul vecin: „Ca-n filme”
Péter Magyar a vizitat Palatul Prezidențial și l-a zărit pe Viktor Orbán la balconul vecin: „Ca-n filme”
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Ego.ro
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Ella Vișan de la Insula Iubirii ar fi într-o relație cu Răzvan Kovacs! Imaginea ce i-a pus pe mulți pe gânduri
Ella Vișan de la Insula Iubirii ar fi într-o relație cu Răzvan Kovacs! Imaginea ce i-a pus pe mulți pe gânduri
Îl mai ții minte pe "micuțul Wil"? Ce și-a făcut Wilmark la 48 de ani și cum arată vedeta în prezent
Îl mai ții minte pe "micuțul Wil"? Ce și-a făcut Wilmark la 48 de ani și cum arată vedeta în prezent
Ce mesaj a transmis Oana Ciocan, după împăcarea cu Jador. Ce detaliu i-a luat prin surprindere pe fanii artistului
Ce mesaj a transmis Oana Ciocan, după împăcarea cu Jador. Ce detaliu i-a luat prin surprindere pe fanii artistului
Kamara, filmat când își ajută fiul să facă primii pași după operația suferită! Cum s-a filmat artistul alături de Leon
Kamara, filmat când își ajută fiul să facă primii pași după operația suferită! Cum s-a filmat artistul alături de Leon
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
„A venit la ușă la mine, nu știa că eu sunt însurat. Soția mea a deschis ușa”. Jean de la Craiova a povestit ce s-a întâmplat când amanta lui a apărut neanunțată acasă la el. Ce i-a spus nevestei
„A venit la ușă la mine, nu știa că eu sunt însurat. Soția mea a deschis ușa”. Jean de la Craiova a povestit ce s-a întâmplat când amanta lui a apărut neanunțată acasă la el. Ce i-a spus nevestei
„Mama ei mi‑a dat‑o pe fii‑sa... Eu nu mă feresc!” Așa scandal chiar nu s-a mai văzut în showbizul românesc! Ce a putut să povestească public Dan Bursuc, după declarațiile lui Fulgy, depășește orice imaginație. Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată
„Mama ei mi‑a dat‑o pe fii‑sa... Eu nu mă feresc!” Așa scandal chiar nu s-a mai văzut în showbizul românesc! Ce a putut să povestească public Dan Bursuc, după declarațiile lui Fulgy, depășește orice imaginație. Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată
catine.ro
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Adelina Pestrițu, întâlnire memorabilă în vacanță. Alături de ce actor celebru s-a fotografiat: "A fost o plăcere"
Adelina Pestrițu, întâlnire memorabilă în vacanță. Alături de ce actor celebru s-a fotografiat: "A fost o plăcere"
People

Adelina Pestrițu s-a întâlnit cu un actor celebru în timpul vacanței sale într-o locație exotică.

+ Mai multe
Prin ce situație neașteptată au trecut Theo Rose și Anghel Damian. Cum au rezolvat-o cei doi: "Zici că eram într-un coșmar"
Prin ce situație neașteptată au trecut Theo Rose și Anghel Damian. Cum au rezolvat-o cei doi: "Zici că eram într-un coșmar"
People

Theo Rose și Anghel Damian au întâmpinat o situație bizară în toiul nopții.

+ Mai multe
Tom Cruise surprinde cu o transformare radicală în "Digger", noul film regizat de Alejandro Iñárritu
Tom Cruise surprinde cu o transformare radicală în "Digger", noul film regizat de Alejandro Iñárritu
People

Tom Cruise va juca într-un nou film regizat de Alejandro Iñárritu, intitulat "Digger".

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC