Filmările la Survivor România 2026 au ajuns la final. Cine ar fi cei doi concurenți care se luptă în finală pentru marele premiu

Aproape trei luni de competiție. Tot mai dure, mai apăsătoare și mai provocatoare pentru concurenții de la Survivor România 2026.

Filmările la Survivor România 2026 au ajuns la final

Cu fiecare moment depășit, concurenții au demonstrat că merită să fie în cel mai dur format de televiziune, însă presiunea de a fi departe de casă și dorința de a câștiga încep să și-au spuns cuvântul. Survivor România a fost marcat de mai multe momente controversate, însă fanii așteaptă cu nerăbdare deznodământul și, bineînțeles, finala Survivor România 2026.

Viperele Vesele au făcut primele dezvăluiri despre faptul că filmările pentru Survivor s-au încheiat pe 14 aprilie, iar pe 16 aprilie, concurenții au revenit în țară.

În aceeași postare, cei de la Viperele Vesele au făcut și unele precizări despre comportamentul controversat al lui Gabi Tamaș. Amintim că între Gabi Tamaș și Aris Eram a existat un conflic de proporții. În urma jignirilor și tensiunilor dintre ei, câștigătorul Asia Express l-ar fi agresat fizic pe Aris Eram, lăsându-i pe toți într-o stare de șoc. În urma acestui incident, fiul Andreei Esca a decis să părăsească emisiunea.

„După violențele lui Gabriel Tamaș împotriva echipei de producție, deja relatate în postările anterioare, a mai urmat o scenă șocantă, care l-a avut din nou ca protagonist. Într-o dimineață toridă de aprilie, tot pe fondul consumului de alcool, acesta a luat un topor și a încercat să dărâme baraca concurenților, motivând că își dorește să plece acasă. Un gest de o gravitate extremă, care depășește orice limită a acceptabilului și care demonstrează, încă o dată, consecințele tolerării unor astfel de derapaje.

Situația a fost, din nou, gestionată de producătorul Vladimir Dembinski, care a reușit să îl calmeze și să îl convingă să rămână în competiție, utilizând aceeași strategie aplicată pe parcursul întregului sezon, și anume facilitarea accesului la mâncare, băutură și țigări. De menționat este și faptul că, în fața colegilor din echipa de producție, Vladimir Dembinski nu și-a asumat responsabilitatea deciziei de a miza până la final pe prezența agresorului în competiție, preferând să invoce, cu o comodă lipsă de curaj, «șefii lui din Antena», despre care a susținut că nu ar accepta desfășurarea competiției fără Tamaș. O justificare convenabilă, dar profund neonorantă, care trădează nu doar lipsa de asumare, ci și o tentativă transparentă de a-și ascunde propriile decizii în spatele altora”, au povestit Viperele Vesele, în social media.

Cine ar fi concurenții ajunși în finală

Cei de la Viperele Vesele au mai dezvăluit și ordinea în care au fost eliminați din competiție unii concurenți, dar și numele celor doi finaliști. Show-ul prezentat de Adi Vasile își va desemna în curând marele câștigător.

„Revenind la competiție, după eliminarea Mariei, a urmat ultimul consiliu de eliminare, în urma căruia s-a desfășurat un duel între Ramona și Gigi, acesta din urmă fiind eliminat.

Filmările au ajuns astfel în faza individualelor. Primul eliminat la jocurile individuale a fost Cristi Boureanu. După al doilea joc al individualelor, eliminată a fost Andreea; după al treilea, Bianca Giurcanu; după al patrulea, Bianca Stoica, iar al cincilea joc a adus eliminarea Ramonei, eliminare mult așteptată de publicul emisiunii. Ultimul joc al individualelor a adus eliminarea protejatei lui Tamaș, Patricia.

Așadar, în avans și în exclusivitate pentru urmăritorii paginii de Instagram Viperele Vesele, vă anunțăm finaliștii primului sezon Survivor difuzat de Antena 1: Lucian și Tamaș”.

Premiul cel mare al emisiunii Survivor România este în valoare de 100.000 de euro, la care se adaugă și sumele pe care fiecare concurent le primește pentru fiecare săptămână petrecută în concurs.

