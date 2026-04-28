Anunț oficial despre finala Survivor România 2026. Ce surpriză vor avea fanii

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

24 de concurenți au început lupta, parte din două triburi – Faimoși și Războinici. Pe parcurs, alți 7 li s-au alăturat, devenindu-le coechipieri și parteneri sau adversari în luptă.

Filmările pentru Survivor au luat sfârșit, iar marea finală va fi LIVE, din Republica Dominicană

Pentru 14 dintre ei, weekend-ul trecut a marcat cel mai așteptat prag – Unificarea! Drumul către marea finală se poate vedea în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Provocările continuă, doar unul va fi campionul Survivor în anul 2026!

Departe de confortul casei și iubirea familiei, departe de viața cotidiană și activitățile lor clasice, curajoșii acestui sezon au învățat să trăiască în jungla din Republica Dominicană și să accepte imprevizibilul, ca parte a normalității. Cu fiecare etapă trecută, au sperat să ajungă tot mai departe și unii dintre ei au mers până la capăt.

Dacă cei de acasă tocmai ce s-au bucurat de Unificare și de modul în care povestea se rescrie în noul trib, Los Niños, concurenții au început să-și amintească cum se desfășoară viața lor, în mod obișnuit. Filmările s-au încheiat, iar aceștia au revenit la familiile lor și așteaptă cu nerăbdare să plece înapoi spre jungla care le-a devenit casă, pentru a afla cine va deveni marele campion.

Finala Survivor va putea fi urmărită LIVE, din Dominicană, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY! După jocuri grele și numerose intrări pe trasee, în care vor demonstra că-și merită locul în ultima etapă, concurenții își vor lăsa soarta în mâinile celor de acasă. Doar votul lor va decide cine merită trofeul și marele premiu de 100.000 de euro.

Până la marea finală, au mai rămas câteva săptămâni, jocuri din ce în ce mai dificile, surprize, răsturnări de situație și tensiuni care ating cel mai înalt nivel.

Cine ar fi concurenții ajunși în finală

Cei de la Viperele Vesele au dezvăluit și ordinea în care au fost eliminați din competiție unii concurenți, dar și numele celor doi finaliști. Show-ul prezentat de Adi Vasile își va desemna în curând marele câștigător.

„Revenind la competiție, după eliminarea Mariei, a urmat ultimul consiliu de eliminare, în urma căruia s-a desfășurat un duel între Ramona și Gigi, acesta din urmă fiind eliminat. Filmările au ajuns astfel în faza individualelor. Primul eliminat la jocurile individuale a fost Cristi Boureanu. După al doilea joc al individualelor, eliminată a fost Andreea; după al treilea, Bianca Giurcanu; după al patrulea, Bianca Stoica, iar al cincilea joc a adus eliminarea Ramonei, eliminare mult așteptată de publicul emisiunii. Ultimul joc al individualelor a adus eliminarea protejatei lui Tamaș, Patricia.

Așadar, în avans și în exclusivitate pentru urmăritorii paginii de Instagram Viperele Vesele, vă anunțăm finaliștii primului sezon Survivor difuzat de Antena 1: Lucian și Tamaș”.

Premiul cel mare al emisiunii Survivor România este în valoare de 100.000 de euro, la care se adaugă și sumele pe care fiecare concurent le primește pentru fiecare săptămână petrecută în concurs.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro