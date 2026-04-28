Până la marea finală Survivor România 2026, au mai rămas câteva săptămâni.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Anunț oficial despre finala Survivor România 2026. Ce surpriză vor avea fanii

24 de concurenți au început lupta, parte din două triburi – Faimoși și Războinici. Pe parcurs, alți 7 li s-au alăturat, devenindu-le coechipieri și parteneri sau adversari în luptă.

Filmările pentru Survivor au luat sfârșit, iar marea finală va fi LIVE, din Republica Dominicană

Pentru 14 dintre ei, weekend-ul trecut a marcat cel mai așteptat prag – Unificarea! Drumul către marea finală se poate vedea în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Provocările continuă, doar unul va fi campionul Survivor în anul 2026!

Departe de confortul casei și iubirea familiei, departe de viața cotidiană și activitățile lor clasice, curajoșii acestui sezon au învățat să trăiască în jungla din Republica Dominicană și să accepte imprevizibilul, ca parte a normalității. Cu fiecare etapă trecută, au sperat să ajungă tot mai departe și unii dintre ei au mers până la capăt.

Dacă cei de acasă tocmai ce s-au bucurat de Unificare și de modul în care povestea se rescrie în noul trib, Los Niños, concurenții au început să-și amintească cum se desfășoară viața lor, în mod obișnuit. Filmările s-au încheiat, iar aceștia au revenit la familiile lor și așteaptă cu nerăbdare să plece înapoi spre jungla care le-a devenit casă, pentru a afla cine va deveni marele campion.

Finala Survivor va putea fi urmărită LIVE, din Dominicană, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY! După jocuri grele și numerose intrări pe trasee, în care vor demonstra că-și merită locul în ultima etapă, concurenții își vor lăsa soarta în mâinile celor de acasă. Doar votul lor va decide cine merită trofeul și marele premiu de 100.000 de euro.

Până la marea finală, au mai rămas câteva săptămâni, jocuri din ce în ce mai dificile, surprize, răsturnări de situație și tensiuni care ating cel mai înalt nivel.

Cine ar fi concurenții ajunși în finală

Cei de la Viperele Vesele au dezvăluit și ordinea în care au fost eliminați din competiție unii concurenți, dar și numele celor doi finaliști. Show-ul prezentat de Adi Vasile își va desemna în curând marele câștigător.

„Revenind la competiție, după eliminarea Mariei, a urmat ultimul consiliu de eliminare, în urma căruia s-a desfășurat un duel între Ramona și Gigi, acesta din urmă fiind eliminat. Filmările au ajuns astfel în faza individualelor. Primul eliminat la jocurile individuale a fost Cristi Boureanu. După al doilea joc al individualelor, eliminată a fost Andreea; după al treilea, Bianca Giurcanu; după al patrulea, Bianca Stoica, iar al cincilea joc a adus eliminarea Ramonei, eliminare mult așteptată de publicul emisiunii. Ultimul joc al individualelor a adus eliminarea protejatei lui Tamaș, Patricia.

Așadar, în avans și în exclusivitate pentru urmăritorii paginii de Instagram Viperele Vesele, vă anunțăm finaliștii primului sezon Survivor difuzat de Antena 1: Lucian și Tamaș”.

Premiul cel mare al emisiunii Survivor România este în valoare de 100.000 de euro, la care se adaugă și sumele pe care fiecare concurent le primește pentru fiecare săptămână petrecută în concurs.

Citește și:
Cătălina Grama, declarații sincere despre creșterea celor doi copii și provocările pe care le întâmpină: „Am avut senzația că nu fac suficient'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția aprilie 2026 ELLE - ediția aprilie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Precomanda - Legendele modei Precomanda - Legendele modei 69.98 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn – Pencil Tins Panini Adrenalyn – Pencil Tins 75 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn XL – Dream box Panini Adrenalyn XL – Dream box 175 RON Cumpără acum
Precomanda - Trabant 601 de luxe Precomanda - Trabant 601 de luxe 109.8 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 6 Trabant 601 de luxe – Editia nr 6 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 5 Trabant 601 de luxe – Editia nr 5 54.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Chris Brown a devenit tată din nou. Partenera lui, Jada Wallace, a născut un băiețel
People
Chris Brown a devenit tată din nou. Partenera lui, Jada Wallace, a născut un băiețel
Cât a costat rochia de mireasă purtată de Andreea, soția lui Dorian Popa. Suma este impresionantă
People
Cât a costat rochia de mireasă purtată de Andreea, soția lui Dorian Popa. Suma este impresionantă
Antonio Banderas și Melanie Griffith, din nou împreună. Cum au fost surprinși la 12 ani de la divorțul lor
People
Antonio Banderas și Melanie Griffith, din nou împreună. Cum au fost surprinși la 12 ani de la divorțul lor
Cu ce se ocupă acum Flavia Mihășan după ce a renunțat la emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani: "Să-ți protejezi liniștea nu înseamnă să te izolezi"
People
Cu ce se ocupă acum Flavia Mihășan după ce a renunțat la emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani: "Să-ți protejezi liniștea nu înseamnă să te izolezi"
Bianca Censori, surprinsă într-o nouă ținută controversată, în timpul unei întâlniri cu soțul ei, Kanye West
People
Bianca Censori, surprinsă într-o nouă ținută controversată, în timpul unei întâlniri cu soțul ei, Kanye West
Alina Sorescu, dezvăluiri despre relația cu fostul soț, Alexandru Ciucu, la aproape un an și jumătate de la divorț: "Povestea nu o să se termine niciodată..."
People
Alina Sorescu, dezvăluiri despre relația cu fostul soț, Alexandru Ciucu, la aproape un an și jumătate de la divorț: "Povestea nu o să se termine niciodată..."
Libertatea
Cum arată cea mai pufoasă și drăgălașă mașină din lume: noul BYD cu tapițerie plușată și tematică „My Little Pony” a cucerit Beijingul
Cum arată cea mai pufoasă și drăgălașă mașină din lume: noul BYD cu tapițerie plușată și tematică „My Little Pony” a cucerit Beijingul
O femeie misterioasă a șterpelit sticlele de vin de pe mesele evenimentului la care a avut loc tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump
O femeie misterioasă a șterpelit sticlele de vin de pe mesele evenimentului la care a avut loc tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump
Val de frig, cu ploi, lapoviță și ninsori în următoarele zile. Prognoza meteo ANM în perioada 28 aprilie-25 mai 2026
Val de frig, cu ploi, lapoviță și ninsori în următoarele zile. Prognoza meteo ANM în perioada 28 aprilie-25 mai 2026
Donald Trump, care a fost scos din Washington Hotel după focurile de armă, a fost ținta a două tentative de asasinat în 2024. La prima, glonțul i-a atins urechea
Donald Trump, care a fost scos din Washington Hotel după focurile de armă, a fost ținta a două tentative de asasinat în 2024. La prima, glonțul i-a atins urechea
Ego.ro
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Ce s-a ales de Magda Ciumac? Cum arată la 42 de ani fosta soție a lui Tolea Ciumac
Ce s-a ales de Magda Ciumac? Cum arată la 42 de ani fosta soție a lui Tolea Ciumac
Gabriela Cristea a vorbit deschis despre diagnosticul dur primit de la medici. Cum arată după ce a slăbit 30 kilograme
Gabriela Cristea a vorbit deschis despre diagnosticul dur primit de la medici. Cum arată după ce a slăbit 30 kilograme
Imagini rare cu Daniela Crudu. Cum arată acum fosta asistentă TV de când e mamă de doi copii
Imagini rare cu Daniela Crudu. Cum arată acum fosta asistentă TV de când e mamă de doi copii
Cum a arătat Bianca Stoica la proba costumului de baie de la castingul pentru Survivor 2026. Imagine nemaivăzută cu tânăra
Cum a arătat Bianca Stoica la proba costumului de baie de la castingul pentru Survivor 2026. Imagine nemaivăzută cu tânăra
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Elena Udrea a apărut în public în colanți, la 52 de ani. Mii de oameni au reacționat când au văzut poza. Valuri de comentarii curg / FOTO
Elena Udrea a apărut în public în colanți, la 52 de ani. Mii de oameni au reacționat când au văzut poza. Valuri de comentarii curg / FOTO
Bombă în showbiz! Este însărcinată cu gemeni! Vedeta a făcut marele anunț cu lacrimi în ochi! "Nu mă așteptam..."
Bombă în showbiz! Este însărcinată cu gemeni! Vedeta a făcut marele anunț cu lacrimi în ochi! "Nu mă așteptam..."
catine.ro
Kris Jenner, dezamăgită din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari. Cum au surprins-o fotografii pe vedetă
Kris Jenner, dezamăgită din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari. Cum au surprins-o fotografii pe vedetă
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Controverse la filmările sezonului 4 din serialul The White Lotus. De ce Helena Bonham Carter a renunțat la rol, după doar câteva zile de producție
Controverse la filmările sezonului 4 din serialul The White Lotus. De ce Helena Bonham Carter a renunțat la rol, după doar câteva zile de producție
People

Serialul "The White Lotus" a început de câteva zile filmările pentru sezonul 4.

+ Mai multe
Oase și Maria Pitică și-au cumpărat casa visurilor după ce au câștigat marele premiu la Power Couple
Oase și Maria Pitică și-au cumpărat casa visurilor după ce au câștigat marele premiu la Power Couple
People

Oase și Maria Pitică și-au cumpărat propria locuință.

+ Mai multe
Gestul contează: Bradley Cooper i-a făcut lui Gigi Hadid un cadou impresionant, cu semnificație specială, de ziua ei de naștere
Gestul contează: Bradley Cooper i-a făcut lui Gigi Hadid un cadou impresionant, cu semnificație specială, de ziua ei de naștere
People

Ce cadou i-a făcut Bradley Cooper partenerei sale de viață, supermodelul Gigi Hadid, de ziua de naștere a acesteia?

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC