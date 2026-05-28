Alina Crișan, fosta solistă a trupei A.S.I.A., condamnată la închisoare cu suspendare. Care sunt acuzațiile care i se aduc

Alina Crișan, fosta solistă a trupei A.S.I.A, a revenit în atenția publicului, însă motivul nu este deloc unul onorant.

Alina Crișan, fosta solistă a trupei A.S.I.A., condamnată la închisoare cu suspendare

Alina Crișan, fosta solistă A.S.I.A., a fost condamnată în primă instanță într-un dosar penal privind conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Instanța a stabilit o pedeapsă de 8 luni de închisoare, cu suspendare sub supraveghere.

Dosarul a fost înregistrat spre finalul anului trecut, în timp ce fapta ar fi fost comisă, potrivit acelorași informații, în anul 2023, scrie Spynews.ro.

În primele luni ale lui 2026, Alina Crișan a fost condamnată la 8 luni de închisoare pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă comisă în anul 2023. Ulterior, instanța a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru o perioadă de 2 ani, timp în care cântăreața trebuie să respecte mai multe obligații impuse de Serviciul de Probațiune.

Printre măsurile stabilite de tribunal se numără prezentarea periodică la probațiune, participarea la programe de reintegrare socială, respectarea programului de supraveghere stabilit de autorități, comunicarea oricăror schimbări de domiciliu sau loc de muncă, precum și prestarea a 90 de zile de muncă în folosul comunității. Nerespectarea acestor obligații poate atrage revocarea suspendării și executarea pedepsei în regim de detenție.

Hotărârea este supusă căilor legale de atac, fără a rezulta în mod explicit stadiul final al acesteia.

Artista a avut la dispoziție 30 de zile pentru a contesta hotărârea tribunalului, însă din datele obținute de sursa citată nu reiese că decizia ar fi fost atacată.

„În temeiul art. 336 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen., cu referire la art. 396 alin. 1, alin. 2 și alin. 10 C. proc. pen., condamnă pe inculpata CRIȘAN DIANA ALISA la pedeapsa principală de 8 (opt) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe (fapta din data de 06.12.2023). În temeiul art. 91 C. pen., dispune suspendarea executării pedepsei principale de 8 (opt) luni închisoare sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 (doi) ani, termen stabilit în condițiile art. 92 din Codul penal și care curge de la data rămânerii definitive a prezentei sentințe.(…)”.

Trebuie precizat că numele menționat în dosar, Crișan Diana Alisa, poate fi o greșeală de redactare sau chiar o coincidență de nume. Alina Crișan nu a făcut, până acum, nicio declarație cu privire la acest dosar.

Cine este Alina Crișan

Alina Crișan a devenit cunoscută publicului larg datorită activității sale din trupa A.S.I.A., în perioada 2002-2007. Pe 8 decembrie 2002, Alina Crișan a fost aleasă ca membru al trupei A.S.I.A, după ce a câștigat emisiunea TV „Alege A.S.I.A.”, ea înlocuind-o pe pe Alexandra-Crina Potora. Alături de aceasta, au fost lansate 2 albume, care s-au bucurat de mare succes.

Ulterior, Alina Crișan și-a continuat cariera muzicală alături de Direcția 5, colaborarea durând mai mulți ani, iar mai apoi pe cont propriu, susținând numeroase concerte în țară.

„Acum mă simt cu adevărat pregătită. A fost nevoie de timp si curaj ca să ajung aici. Decizia nu a fost una bruscă, ci o etapă firească, care a venit natural după tot ce am trăit și învățat în toți anii de scenă. Deocamdată mă concentrez pe cariera mea solo, pentru că simt că e nevoie de timp si implicare totală. Cu siguranță vom mai colabora pe viitor, dar acum prioritatea mea este proiectul personal”, spunea Alina Crișan în toamna anului trecut pentru Cancan.ro.

Foto: Facebook, Arhiva ELLE

