Ce rentă viageră primește lunar Sandra Izbașa de la statul român, după retragerea din gimnastică

Fosta gimnastă Sandra Izbașa, dublă campioană olimpică, continuă să fie răsplătită de statul român pentru performanțele sale excepționale. Retrasă din activitate în 2014, Izbașa lucrează în prezent ca antrenor la CSA Steaua și beneficiază, pe lângă salariu, și de o rentă viageră acordată de autoritățile române.

Ce sumă primește lunar Sandra Izabașa

Potrivit presei sportive, Sandra Izbașa încasează lunar de la statul român o sumă de 16.635 de lei, echivalentul a aproximativ 3.300 de euro. Acești bani reprezintă cuantumul maxim pe care un sportiv îl poate primi pentru rezultatele remarcabile obținute de-a lungul carierei pentru România.

Renta viageră a fost stabilită ca urmare a palmaresului excepțional al sportivei: aur la sol la Jocurile Olimpice de la Beijing, în 2008, aur la sărituri la Londra în 2012, cinci titluri europene și un argint mondial.

Potrivit jurnaliștilor de la Gazeta Sporturilor, statul român a decis să înghețe nivelul rentelor viagere la valoarea din decembrie 2017 pentru aproximativ 600 de sportivi. Astfel, aceste sume nu pot fi majorate până la o eventuală modificare legislativă.

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, despre experiența Power Couple

Sandra Izbașa, dubla campioană olimpică și Răzvan Bănică, simpaticul actor, și-au deshis sufletul și le-au oferit celor de acasă primele declarații despre relația lor și povestea în show-ul Power Couple.

„Ne surprindem de fiecare dată. Pe mine, m-a lăsat fără cuvinte Răzvan, cum a reușit să se mobilizeze în situații tensionate pe care nu le-a mai făcut vreodată în viața asta”, declară Sandra, despre bărbatul care i-a devenit soț în urmă cu patru ani. Acesta a ținut să o completeze: „Descoperim, pe zi ce trece, că suntem Power”.

Fiecare zi și probă le-au scos la iveală importante lecții de viață.

„Mi-am dat seama că indiferent dacă suntem buni individuali, cel mai important este faptul că trebuie să confirmăm prestațiile bune. Cel mai important este să fii bun în cuplu”, spun cei doi.

ADDA și Cătălin. Ariana și Mitzuu. Cătălina și NiCK. Claudia și Andrei. Dilinca și Mădălin. Luiza și Cătălin. Maria și Oase. Sandra și Răzvan. Simona și Marius. Cele 9 perechi care au acceptat provocarea, și-au depășit limitele și au demonstrat că imposibilul nu există, de-a lungul perioadei de filmare, în Malta.

„Power Couple este un proiect foarte complex, cu vedete care nu vin doar să treacă prin probe fizice, ci să-și dovedeacsă puterea relațiilor. Trebuie să creezi contexte care să scoată la suprafață emoția, vulnerabilitatea, ceea ce este foarte greu. Sezonul trecut a avut un succes de care ne-am bucurat, așa că ne-am dorit povești care aduc profunzime și un spectacol care să arate bine și să ne țină conectați în fața televizoruluI”, povestește Emilia Vlad, producătorul general al emisiunii.

Prezentatorul Dani Oțil a dezvăluit că au apărut schimbări în ceea ce privește locul în care s-au desfășurat filmările, mai exact pe o altă insulă din Malta, unde s-au filmat producții precum Game of Thrones și Gladiatorul.

„Mai intens decât anul trecut, ne-am mutat pe o nouă insulă, totul nou pentru noi. Am filmat în locuri în care s-au filmat filme mari, Gladiatorul I, II, Game of Thrones, am filmat într-o celulă în care chiar s-a întâmplat ceva în Gladiatorul II, pentru fani, o scenă memorabilă. Am fost hrăniți de una dintre firmele care au făcut catering la filmele acestea mari. Am făcut lucruri wow”, a declarat Dani Oțil, la Xtra Night Show.

