A doua eliminare la Power Couple Sezonul 3. Ce cuplu a părăsit competiția de la Antena 1: „Nu avem niciun regret. Plecăm cu zâmbetul pe buze…”

A doua eliminare la Power Couple Sezonul 3

Continuă probele și starea de bine în super show-ul Power Couple, de la Antena 1 și de pe AntenaPLAY! Cuplurile au parte de provocările vieții lor, iar dorința de a-și depăși fricile se observă constant. Fiecare dintre ei a învățat că „nu pot” înseamnă, de fapt, că o vor face, chiar dacă va presupune necunoscut și teamă!

Lucrurile s-au complicat pentru cei din casă! Proba de cuplu s-a anunțat a fi una dificilă, iar miza este una clară – primul loc obține un bonus de 2.000 de euro, iar ultimul va merge direct la vot. Acolo se aflau deja Mitzuu și Ariana, cei care au făcut investiții mici și au ajuns pe ultimul loc, în clasamentul banilor.

Săptămâna de Power Couple s-a încheiat cu o probă de cuplu… la 24 de metri în aer! A fost un nou turneu nebunesc pentru echipele aflate în lupta pentru marele premiu.

„Au o misiune grea – să-și descrie vecinii, cu bune și cu rele, în timp ce atârnă în aer. Să sperăm că nu tulbură liniștea cartierului. Vecinul de leagăn trebuie să repete în ordine cuvintele care s-au spus până la el și să adauge unul nou. Cine uită, cade în gol”, a anunțat Dani Oțil la începutul probei.

La finalul probei, Claudia și Andrei au primit bonusul de 2.000 de euro, în timp ce Cătălin Zmărăndescu și soția lui, Luiza, s-au aflat pe ultimul loc. Totuși, cuplul Zmărăndescu reușise să câștige, în ediția anterioară, superputerea, despre care au aflat în seara finală că vine cu următorul avantaj: votul lor valoarează dublu.

Însă în cazul în care cei care au câștigat superputerea sunt propuși spre eliminare, atunci sunt nevoiți să paseze altcuiva plicul. Cum acest lucru s-a și întâmplat, cei doi au dat plicul cu votul dublu cuplului format din Sandra Izbașa și Răzvan Bănică.

După sesiunea votului, cei eliminați au fost Ariana și Mitzuu, la diferență mare de voturi.

„Le mulțumim tuturor pentru susținere. A fost o experiență minunată. Nu avem niciun regret. Plecăm cu zâmbetul pe buze, cu câteva lacrimi, dar fără niciun regret”, a spus Mitzuu, la Power Couple.

Ce echipe au rămas în competiție

Echipele care au rămas în competiția care se difuzează la Antena 1, fiind prezentată de Dani Oțil, sunt: ADDA și soțul ei, Cătălin Rizea. Claudia și omul de radio Andrei Nicolae. Dilinca și Mădălin Șerban. Luiza și Cătălin Zmărăndescu. Maria și Oase. Sandra Izbașa și Răzvan Bănică. Simona și Marius Urzică.

Alături de participanți, în locațiile de filmare se vor afla mereu și unii dintre cei mai urmăriți și iubiți creatori de conținut din țară: Theo Zeciu și Cesima! După ce în sezonul 2 au fost concurenți, demonstrând că pot depăși provocări majore, chiar și-n clipe de impas, revin cu un rol total diferit! Pe toată durata de filmare, cei doi vor testa fiecare probă pe care o vor trece concurenții, vor afla toate secretele din culisele echipei de producție și vor sta de vorbă cu cei care trec prin emoția competiției!

