Un invitat de la nunta lui Brooklyn Beckham cu Nicola Peltz dezvăluie detalii despre scandalul dansului „nepotrivit” al Victoriei

Un invitat de la nunta lui Brooklyn Beckham și a Nicolei Peltz a dezvăluit ce s-ar fi întâmplat, de fapt, în timpul dansului dintre Victoria și fiul ei.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  . Actualizat 22.01.2026, 10:59,  de  ELLE.ro
Un invitat de la nunta lui Brooklyn Beckham cu Nicola Peltz dezvăluie detalii despre scandalul dansului "nepotrivit" al Victoriei

Stavros Agapiou, invitat la nunta lui Brooklyn Beckham și care susținuse că Victoria Beckham a dansat necorespunzător cu fiul său, a declarat că de acum înainte preferă să nu mai comenteze.

Ce s-ar fi întâmplat în timpul dansului

În declarația sa explozivă de luni seară, Brooklyn susținea că mama sa „i-a deturnat primul dans' în timpul nunții din 2022 cu Nicola Peltz și că  „dansat foarte neadecvat pe el”.

La scurt timp după aceste afirmații, Stavros, partenerul DJ-ului britanic Fat Tony, care fusese invitat să cânte la recepție, a confirmat spusele lui Brooklyn, afirmând că Victoria chiar a dansat „inadecvat” cu el în timpul nunții.

„Am fost acolo și a făcut asta, spune adevărul,” a scris el într-un comentariu pe Instagram, care ulterior a fost șters, fiind înlocuit de postarea: „Bravo lui că în sfârșit a vorbit!”

Prietenii lui Stavros l-au ironizat ulterior pentru stirile provocate de comentariile sale explozive. Într-un story de Instagram postat marți, Stavros a publicat un selfie fără tricou, adăugând textul: „De acum încolo țin gura închisă”. Într-o altă postare recentă pe Instagram, el a răspuns comentariilor legate de „dans” cu emoji-uri de râs și craniu cu oase încrucișate.

Brooklyn, umilit de mama sa

Brooklyn, fiul cel mare al familiei Beckham, a declarat că niciodată nu s-a simțit mai inconfortabil sau umilit în întreaga sa viață când a vorbit despre primul dans din ziua nunții.

Potrivit surselor, momentul a fost declanșat de un Crăciun nefericit, marcat de briefing-uri negative din partea familiei sale, care l-au vizat pe el și pe soția sa. Reacția sa publică a fost inevitabilă. În declarația sa, Brooklyn a susținut că Victoria „i-a deturnat primul dans” și „a dansat foarte neadecvat pe el”, lăsându-l „inconfortabil și umilit” în fața invitaților.

După aceste afirmații, a reapărut pe internet un tweet mai vechi al Victoriei, însoțit de imagini în care dansează alături de David, cu textul: „Niciodată nu am întâlnit un ring de dans care să nu-mi placă”.

Situația a generat rapid o explozie pe internet, cu meme-uri, glume și speculații despre ce ar fi însemnat „dansul neadecvat” al Victoriei, lăsând fanii amuzați de toată povestea.

La momentul nunții, se zvonea că Nicola Peltz s-ar fi simțit jignită când Marc Anthony, prieten apropiat al familiei Beckham, a ținut un discurs elogios la adresa Victoriei:

„A fost complet un elogiu adus Victoriei și cât de minunată este. Nicola adoră să fie în centrul atenției, mai ales în ziua nunții. Așa că asta chiar a supărat-o foarte tare,” a spus o sursă. „A plecat furioasă în timpul recepției cu sora ei, Brittany, și mama sa, plângând în hohote.”

Afirmațiile lui Brooklyn privind faptul că mama sa i-a „deturnat” primul dans contrazic însă relatarea oficială a nunții din revista Vogue.

US Vogue a acoperit în detaliu nunta lui Brooklyn și a Nicolei din aprilie 2022, explicând cum ceremonia a respectat tradițiile americane, inclusiv dansul mamă-fiu și tată-fiică. Potrivit publicației, primul dans al mirilor a fost pe melodia „Can’t Help Falling In Love”, interpretată de cântărețul sud-african Lloyiso.

Vogue notează că mai târziu, la ora 23:00, Marc Anthony, prieten apropiat al familiei Beckham, a urcat pe scenă pentru a interpreta piesa „I Need To Know”. În acel moment, „Brooklyn și-a invitat mama pe scenă pentru un dans, fiind alături și David și fiica lor, Harper, în vârstă de 10 ani.”

Această relatare contrazice declarația lui Brooklyn: „Marc Anthony m-a chemat pe scenă, unde în program era planificat dansul meu romantic cu soția mea, dar în schimb mama mea mă aștepta să dansez cu ea.”

Cuplul a confirmat ulterior, printr-un videoclip de la luna de miere, că melodia primului dans a fost într-adevăr „Can’t Help Falling In Love”. În aprilie 2022, Brooklyn a postat un clip în care Nicola asculta emoționată melodia interpretată de un cântăreț, scriind: „Te iubesc, baby. Am auzit melodia noastră de nuntă în prima zi a lunii de miere.”

Citește și:
Brooklyn Beckham rupe tăcerea despre conflictul cu părinții săi. Ce acuzații grave le aduce lui David & Victoria Beckham: „Nu vreau să mă împac cu familia mea'

foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Câți bani ar fi câștigat Mitzuu și Ariana pentru cele trei săptămâni de participare la Power Couple, sezonul 3
People
Câți bani ar fi câștigat Mitzuu și Ariana pentru cele trei săptămâni de participare la Power Couple, sezonul 3
Dorian Popa, primele declarații după ce a publicat o imagine în care soția lui apare cu burtica de gravidă: "Ne pregătim..."
People
Dorian Popa, primele declarații după ce a publicat o imagine în care soția lui apare cu burtica de gravidă: "Ne pregătim..."
Corina Caragea, cucerită de Patagonia. Prezentatoarea TV a dezvăluit imagini splendide din vacanță: "La capătul lumii..."
People
Corina Caragea, cucerită de Patagonia. Prezentatoarea TV a dezvăluit imagini splendide din vacanță: "La capătul lumii..."
Alina Eremia, în lacrimi pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: "Tocmai am văzut..."
People
Alina Eremia, în lacrimi pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: "Tocmai am văzut..."
A doua eliminare la Power Couple Sezonul 3. Ce cuplu a părăsit competiția de la Antena 1: "Nu avem niciun regret. Plecăm cu zâmbetul pe buze…"
People
A doua eliminare la Power Couple Sezonul 3. Ce cuplu a părăsit competiția de la Antena 1: "Nu avem niciun regret. Plecăm cu zâmbetul pe buze…"
Brooklyn Beckham, reacții negative după ce și-a criticat familia pe rețelele sociale. Cu ce acuzații se confruntă
People
Brooklyn Beckham, reacții negative după ce și-a criticat familia pe rețelele sociale. Cu ce acuzații se confruntă
Libertatea
Dorian Popa, prima reacție după ce a apărut imaginea cu iubita lui însărcinată. Artistul nu se mai ascunde
Dorian Popa, prima reacție după ce a apărut imaginea cu iubita lui însărcinată. Artistul nu se mai ascunde
Daciana Sârbu, reguli stricte pentru fetele sale. Cum o pedepsește pe Maria, fiica adoptivă: „Ca părinte, trebuie să fii mereu atent”
Daciana Sârbu, reguli stricte pentru fetele sale. Cum o pedepsește pe Maria, fiica adoptivă: „Ca părinte, trebuie să fii mereu atent”
Imagini din vila de lux în care Theo Rose s-a cazat în Maldive. Cum a reacționat tatăl artistei când a văzut baia
Imagini din vila de lux în care Theo Rose s-a cazat în Maldive. Cum a reacționat tatăl artistei când a văzut baia
Mihai Morar, adevărul despre trecerea lui Cătălin Măruță de la PRO TV la Radio ZU: „E scris în publicații importante din România”
Mihai Morar, adevărul despre trecerea lui Cătălin Măruță de la PRO TV la Radio ZU: „E scris în publicații importante din România”
Ego.ro
Prințul Harry, cu lacrimi în ochi! Ce a spus despre el și Meghan, în fața instanței
Prințul Harry, cu lacrimi în ochi! Ce a spus despre el și Meghan, în fața instanței
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Ce zodie este Aris Eram de la Survivor. O Războinică a avut această curiozitate. Cum i-a răspuns Faimosul
Ce zodie este Aris Eram de la Survivor. O Războinică a avut această curiozitate. Cum i-a răspuns Faimosul
Deficiența cu care se confruntă fiica soților Urzică. Gimnastul a vorbit cu lacrimi in ochi despre copiii săi, la Power Couple
Deficiența cu care se confruntă fiica soților Urzică. Gimnastul a vorbit cu lacrimi in ochi despre copiii săi, la Power Couple
Oana Matache, de nerecunoscut dupa ce a apelat la o schimbare de look drastica. Cum a apărut pe rețelele de socializare
Oana Matache, de nerecunoscut dupa ce a apelat la o schimbare de look drastica. Cum a apărut pe rețelele de socializare
Ce se va întâmpla cu casa lor din Corbeanca după ce Dani și Gabriela Oțil s-au mutat cu chirie. Ce decizie au luat
Ce se va întâmpla cu casa lor din Corbeanca după ce Dani și Gabriela Oțil s-au mutat cu chirie. Ce decizie au luat
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Toți românii au dansat pe muzica ei, și nu era petrecere la care să nu îi auzi vocea, însă anii au schimbat-o atât de mult încât azi nu o mai recunoști! FOTO
Toți românii au dansat pe muzica ei, și nu era petrecere la care să nu îi auzi vocea, însă anii au schimbat-o atât de mult încât azi nu o mai recunoști! FOTO
Mara Bănică a slăbit 15 kg în 2 luni și acum le-a spus tuturor dieta cu care a reușit să scape de kilogramele în plus. Cum a reușit să aibă silueta mult dorită, la 50 de ani
Mara Bănică a slăbit 15 kg în 2 luni și acum le-a spus tuturor dieta cu care a reușit să scape de kilogramele în plus. Cum a reușit să aibă silueta mult dorită, la 50 de ani
catine.ro
David Beckham, mesaj cu subînțeles după atacurile lui Brooklyn. Apariția care spune totul despre „regret și dezamăgire”
David Beckham, mesaj cu subînțeles după atacurile lui Brooklyn. Apariția care spune totul despre „regret și dezamăgire”
Horoscopul zilei de 21 ianuarie 2026. Peștii au energie. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 21 ianuarie 2026. Peștii au energie. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă
Sezonul Vărsătorului îi îndeamnă pe nativi să îmbrățișeze schimbarea. Ce arată astrele pentru fiecare zodie
Sezonul Vărsătorului îi îndeamnă pe nativi să îmbrățișeze schimbarea. Ce arată astrele pentru fiecare zodie
Mai multe din people
Soția lui Horia Brenciu a împlinit 57 de ani. Ce mesaj a transmis artistul pentru Alice Dumitrescu: "Peste 30 ani de prietenie"
Soția lui Horia Brenciu a împlinit 57 de ani. Ce mesaj a transmis artistul pentru Alice Dumitrescu: "Peste 30 ani de prietenie"
People

Horia Brenciu i-a transmis un mesaj emoționant soției sale, Alice, de ziua ei de naștere.

+ Mai multe
Ce se va întâmpla cu show-ul lui Meghan Markle de pe Netflix? Surse apropiate Ducesei de Sussex dezvăluie viitorul proiectului
Ce se va întâmpla cu show-ul lui Meghan Markle de pe Netflix? Surse apropiate Ducesei de Sussex dezvăluie viitorul proiectului
People

Emisiunea de lifestyle a lui Meghan Markle de pe Netflix se oprește după două sezoane.

+ Mai multe
Răspunsul pertinent dat de Cristina Ciobănașu celor care o întreabă când se căsătorește și face un copil: "Exemple prin care poți răni o femeie..."
Răspunsul pertinent dat de Cristina Ciobănașu celor care o întreabă când se căsătorește și face un copil: "Exemple prin care poți răni o femeie..."
People

Cristina Ciobănașu le-a dat răspunsul perfect celor care o întreabă de căsătorie și copil.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC