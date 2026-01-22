Un invitat de la nunta lui Brooklyn Beckham cu Nicola Peltz dezvăluie detalii despre scandalul dansului „nepotrivit” al Victoriei

Stavros Agapiou, invitat la nunta lui Brooklyn Beckham și care susținuse că Victoria Beckham a dansat necorespunzător cu fiul său, a declarat că de acum înainte preferă să nu mai comenteze.

Ce s-ar fi întâmplat în timpul dansului

În declarația sa explozivă de luni seară, Brooklyn susținea că mama sa „i-a deturnat primul dans' în timpul nunții din 2022 cu Nicola Peltz și că „dansat foarte neadecvat pe el”.

La scurt timp după aceste afirmații, Stavros, partenerul DJ-ului britanic Fat Tony, care fusese invitat să cânte la recepție, a confirmat spusele lui Brooklyn, afirmând că Victoria chiar a dansat „inadecvat” cu el în timpul nunții.

„Am fost acolo și a făcut asta, spune adevărul,” a scris el într-un comentariu pe Instagram, care ulterior a fost șters, fiind înlocuit de postarea: „Bravo lui că în sfârșit a vorbit!”

Prietenii lui Stavros l-au ironizat ulterior pentru stirile provocate de comentariile sale explozive. Într-un story de Instagram postat marți, Stavros a publicat un selfie fără tricou, adăugând textul: „De acum încolo țin gura închisă”. Într-o altă postare recentă pe Instagram, el a răspuns comentariilor legate de „dans” cu emoji-uri de râs și craniu cu oase încrucișate.

Brooklyn, umilit de mama sa

Brooklyn, fiul cel mare al familiei Beckham, a declarat că niciodată nu s-a simțit mai inconfortabil sau umilit în întreaga sa viață când a vorbit despre primul dans din ziua nunții.

Potrivit surselor, momentul a fost declanșat de un Crăciun nefericit, marcat de briefing-uri negative din partea familiei sale, care l-au vizat pe el și pe soția sa. Reacția sa publică a fost inevitabilă. În declarația sa, Brooklyn a susținut că Victoria „i-a deturnat primul dans” și „a dansat foarte neadecvat pe el”, lăsându-l „inconfortabil și umilit” în fața invitaților.

După aceste afirmații, a reapărut pe internet un tweet mai vechi al Victoriei, însoțit de imagini în care dansează alături de David, cu textul: „Niciodată nu am întâlnit un ring de dans care să nu-mi placă”.

Situația a generat rapid o explozie pe internet, cu meme-uri, glume și speculații despre ce ar fi însemnat „dansul neadecvat” al Victoriei, lăsând fanii amuzați de toată povestea.

La momentul nunții, se zvonea că Nicola Peltz s-ar fi simțit jignită când Marc Anthony, prieten apropiat al familiei Beckham, a ținut un discurs elogios la adresa Victoriei:

„A fost complet un elogiu adus Victoriei și cât de minunată este. Nicola adoră să fie în centrul atenției, mai ales în ziua nunții. Așa că asta chiar a supărat-o foarte tare,” a spus o sursă. „A plecat furioasă în timpul recepției cu sora ei, Brittany, și mama sa, plângând în hohote.”

Afirmațiile lui Brooklyn privind faptul că mama sa i-a „deturnat” primul dans contrazic însă relatarea oficială a nunții din revista Vogue.

US Vogue a acoperit în detaliu nunta lui Brooklyn și a Nicolei din aprilie 2022, explicând cum ceremonia a respectat tradițiile americane, inclusiv dansul mamă-fiu și tată-fiică. Potrivit publicației, primul dans al mirilor a fost pe melodia „Can’t Help Falling In Love”, interpretată de cântărețul sud-african Lloyiso.

Vogue notează că mai târziu, la ora 23:00, Marc Anthony, prieten apropiat al familiei Beckham, a urcat pe scenă pentru a interpreta piesa „I Need To Know”. În acel moment, „Brooklyn și-a invitat mama pe scenă pentru un dans, fiind alături și David și fiica lor, Harper, în vârstă de 10 ani.”

Această relatare contrazice declarația lui Brooklyn: „Marc Anthony m-a chemat pe scenă, unde în program era planificat dansul meu romantic cu soția mea, dar în schimb mama mea mă aștepta să dansez cu ea.”

Cuplul a confirmat ulterior, printr-un videoclip de la luna de miere, că melodia primului dans a fost într-adevăr „Can’t Help Falling In Love”. În aprilie 2022, Brooklyn a postat un clip în care Nicola asculta emoționată melodia interpretată de un cântăreț, scriind: „Te iubesc, baby. Am auzit melodia noastră de nuntă în prima zi a lunii de miere.”

foto: Instagram

