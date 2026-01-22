Ringier România lansează noua divizie Retail Media Network, cu o echipă dedicată, pentru a maximiza performanța pentru publicitatea digitala

Ringier România anunță lansarea Retail Media Network, un proiect care constituie o nouă divizie strategică, cu o echipă dedicată, pentru a maximiza performanța pentru publicitatea digitală. Astfel, singurul publisher digital internațional care operează în România lansează o inițiativă care redefinește interacțiunea dintre brand-uri și consumatori. Dezvoltat ca o platformă deschisă și data-driven, proiectul strategic RMN beneficiază de o echipă specializată, dedicată exclusiv, asigurând implementarea unor soluții complexe de digital marketing care combină conținutul editorial și cele mai mari platforme de e-commerce locale si internaționale.

„Lansarea verticalei „Retail Media Network Ringier Romania’ marchează o etapă esențială în strategia noastră de transformare digitală premium.”, declară Andrei Bereandă, CEO Ringier România. „Prin această nouă divizie, continuăm să investim în viitor și să extindem în România standardele de excelență ale grupului Ringier, deja confirmate în piețe internaționale mature. Nu este doar o linie de business, ci un angajament de a oferi partenerilor noștri un ecosistem publicitar care elimină granița dintre conținutul de calitate și decizia de achiziție, aliniind piața locală la cele mai înalte standarde de performanță.”, a completat acesta.

Retail Media Network: relevanță în momentul deciziei

RMN conectează platforme media, aplicații mobile și retaileri din verticale cheie, oferind brand-urilor acces la consumatori, în punctele critice ale procesului de cumpărare online. Divizia cuprinde în prezent parteneri de top din piața locală. Astfel, din categoria Retail & Pharma, Catena face parte din proiect. La fel, din Quick Commerce & Delivery: Bringo, Glovo, Wolt și Sezamo. În privința Real Estate, este vorba despre Imobiliare.ro, iar pentru QSR & Coffee Retail: 5 to go; de asemenea, industriile de Beauty & Wellness sunt reprezentate prin Mero.

Retail Media Network reprezintă astfel o abordare integrată și scalabilă. „Retail Media Network reprezintă un pas natural în evoluția ofertei media Ringier. De la conținut premium, la conversie: Ringier România extinde parteneriatele de durată, în zona de e-commerce, prin Retail Media Network”, a declarat Dana Aneculoaei, Head of Digital Sales, Ringier România.

„Lansarea RMN reflectă o schimbare semnificativă în modul în care construim produse media digitale. Nu mai vorbim despre simple canale de distribuție, ci despre ecosisteme integrate, în care conținutul, datele și tehnologia lucrează împreună pentru a crea valoare reală pentru brand-uri și consumatori.”, a precizat Roxana Cristolovean, Head of Media Development and Partnership.

„Am creat o platformă deschisă, capabilă să integreze rapid noi parteneri. Ne concentrăm pe soluții flexibile, astfel încât brand-urile să comunice eficient în puncte cheie din procesul de decizie”, completează Andrei Cantaragiu, Digital Sales Manager – RMN & Video Sales House.

Consolidarea portofoliului: regia de Video Sales

Pe lângă expansiunea RMN, Ringier România continuă să dezvolte prima regie de vânzări dedicată produselor video digitale premium. Pe lângă proiectele video deja lansate, trustul lucrează si la lansarea unor produse inovatoare. Portofoliul actual include, în categoria News & Business: Libertatea.ro (liderul presei de news), Oficiul de Știri, Financiarul. În categoriile Women & Lifestyle, Ringier România deține un portofoliu de top care include Elle.ro, Viva.ro, Unica.ro, Avantaje.ro, Libertateapentrufemei.ro și Tvmania.ro. Verticale Specializate: Auto Bild (automotive) și Munții Noștri (outdoor & lifestyle).

Ringier România își menține promisiunea de a fi pionier în transformarea digitală a pieței media locale, cu o strategie care se bazează pe o evoluție constantă și pe adaptarea rapidă la nevoile partenerilor.

Foto: Ringier

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro