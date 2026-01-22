Rebecca Loos, fosta asistentă a lui David Beckham, declarații controversate despre scandalul din familia fotbalistului: „În sfârșit”

Fosta presupusă amantă a lui David Beckham, Rebecca Loos, s-a poziționat public de partea lui Brooklyn Beckham.

Fosta asistentă personală, devenită ulterior instructor de yoga, a răspuns unui fan care a îndemnat-o să citească declarația tânărului, în care acesta îi acuză pe David și Victoria Beckham că l-au controlat de-a lungul vieții.

„Sunt atât de fericită că, în sfârșit, are curajul să se apere și să vorbească public!!!! Mi-a părut foarte rău pentru soția lui, știind prea bine cum pot fi ei!”, a scris Rebecca Loos într-un comentariu la cea mai recentă postare a sa de pe Instagram, făcând referire la Nicola Peltz, soția lui Brooklyn.

Același fan i-a transmis că are impresia că Brooklyn „îi susține pe toți cei care cunosc adevărul din spatele fațadei”.

„Știu că ești bine, fericită și nu ai nevoie de validare, dar cred că asta îți oferă un plus de confirmare”, i-a mai scris urmăritorul.

Un alt utilizator a numit declarația lui Brooklyn o „mărturisire fascinantă”, iar Rebecca Loos i-a răspuns scurt: „Adevărul iese întotdeauna la iveală.”

Între timp, comentariile postării au fost șterse și oprite.

Presupusa relație cu David Beckham

În 2004, Rebecca Loos a susținut public că a avut o relație cu David Beckham. La acel moment, fotbalistul se mutase în Spania pentru a juca la Real Madrid, în timp ce Victoria rămăsese în Anglia cu cei doi fii ai lor, încă mici. Deși David Beckham, acum în vârstă de 50 de ani, și Victoria Beckham, 51 de ani, au negat ferm acuzațiile, Rebecca Loos nu și-a retras niciodată afirmațiile.

În ceea ce îl privește pe Brooklyn, tânărul de 26 de ani a publicat luni un mesaj amplu pe Instagram Stories, explicând că nu a mai avut „nicio altă opțiune' decât să vorbească despre conflictul cu părinții săi.

„Nu vreau să mă împac cu familia mea. Nu sunt controlat, ci, pentru prima dată în viața mea, mă apăr singur. Toată viața, părinții mei au controlat narațiunile din presă despre familia noastră”, a scris el.

Brooklyn a continuat: „Pentru toată viața mea, părinții mei au controlat imaginea familiei în presă, prin postări performative pe social media, evenimente de familie și relații neautentice. Recent, am văzut cu ochii mei până unde sunt dispuși să meargă pentru a planta nenumărate minciuni în presă, de cele mai multe ori pe seama unor oameni nevinovați, doar pentru a-și proteja propria fațadă.”

El a mai susținut că părinții săi „au încercat în mod constant să-i distrugă relația” cu Nicola Peltz, în vârstă de 31 de ani, și că Victoria ar fi renunțat în ultimul moment să mai creeze rochia de mireasă a nurorii sale.

Brooklyn a afirmat și că părinții lui l-ar fi numit „malefic” pentru că nu i-a lăsat să stea la masa mirilor la nuntă și a reluat acuzațiile potrivit cărora mama sa ar fi deturnat primul dans al mirilor.

„În fața celor 500 de invitați la nuntă, Marc Anthony m-a chemat pe scenă, unde în program era trecut dansul meu romantic cu soția mea, dar, în schimb, mama mea mă aștepta să dansez cu ea. A dansat foarte nepotrivit cu mine, în fața tuturor. Nu m-am simțit niciodată mai inconfortabil sau mai umilit în viața mea”, a povestit el.

Brooklyn a mai declarat că familia sa „pune promovarea publică și contractele de imagine mai presus de orice”, pentru că „brandul Beckham este pe primul loc”. „‘Iubirea în familie este măsurată în funcție de cât postezi pe rețelele sociale sau cât de repede renunți la tot ca să apari într-o fotografie de familie, chiar dacă asta îți afectează obligațiile profesionale”, a explicat el.

Totodată, a respins ideea că ar fi controlat de soția sa, afirmând că această percepție este „complet inversă”.

Brooklyn, despre care se spune că ar fi dispus să comunice cu părinții săi doar prin intermediul avocaților, a insistat: „Am fost controlat de părinții mei cea mai mare parte a vieții. Am crescut cu o anxietate copleșitoare. Pentru prima dată în viața mea, de când m-am distanțat de familia mea, acea anxietate a dispărut. Mă trezesc în fiecare dimineață recunoscător pentru viața pe care am ales-o și am găsit pace și liniște.”

La scurt timp după publicarea mesajului, o sursă a declarat pentru presă că „tot ce a spus Brooklyn în declarația lui este adevărat”, chiar dacă „sună nebunesc sau dezechilibrat”.

Aceeași sursă a precizat că o împăcare nu este posibilă „în acest moment”, adăugând: „Este prea târziu. A ajuns la limită.”

