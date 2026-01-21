Adevărul despre Brooklyn Beckham și dansul controversat cu mama sa. Victoria, acuzată că i-ar fi sabotat momentul romantic cu Nicola Peltz

Declarațiile recente ale lui Brooklyn Beckham potrivit cărora mama sa, Victoria Beckham, i-ar fi sabotat primul dans la nunta sa au stârnit controverse și au intrat în contradicție cu relatările oficiale publicate de Vogue.

Primul dans și dovezile de la Vogue

Nunta din aprilie 2022 a lui Brooklyn și Nicola Peltz a fost acoperită detaliat de US Vogue, care a explicat cum ceremonia a respectat tradițiile americane, incluzând dansul mamă-fiu și tată-fiică. Conform publicației, primul dans al mirilor a fost pe melodia Can’t Help Falling in Love interpretată de cântărețul sud-african Lloyiso. Mai târziu, Marc Anthony, prieten apropiat al familiei Beckham, a urcat pe scenă la ora 23:00 pentru a interpreta piesa I Need To Know.

Vogue notează că, la acel moment, „Brooklyn și-a invitat mama pe scenă pentru un dans, fiind alături și David și fiica lor, Harper, în vârstă de 10 ani.” Această relatare contrazice direct afirmația lui Brooklyn Beckham: „Marc Anthony m-a chemat pe scenă, unde în program era planificat dansul meu romantic cu soția mea, dar în schimb mama mea mă aștepta să dansez cu ea.”

În confesiunile sale explozive de pe Instagram, Brooklyn Beckham a scris: „mama mea mi-a deturnat primul dans cu soția, care fusese planificat săptămâni în avans pe o melodie romantică.” Cuplul a confirmat ulterior, printr-un videoclip de la luna de miere, că melodia primului dans a fost într-adevăr Can’t Help Falling in Love. Brooklyn a scris atunci: „Te iubesc, baby. Am auzit melodia noastră de nuntă în prima zi a lunii de miere.”

Acuzații privind comportamentul Victoriei

Brooklyn a adăugat că s-a simțit „umilit” când mama lui, Victoria, „a dansat foarte neadecvat pe lângă mine, în fața tuturor.” Decizia de a-și reînnoi jurămintele anul trecut, fără ca familia să fie prezentă, a fost, potrivit lui, „pentru a crea amintiri noi ale zilei nunții care să ne aducă bucurie și fericire, nu anxietate și jenă.”

Tensiunile ar fi început încă de la alegerea rochiei de mireasă a Nicolei Peltz. Se spunea că aceasta s-ar fi simțit ofensată atunci când discursul lui Marc Anthony s-a concentrat pe Victoria, nu pe mireasă.

„A fost complet un elogiu adus Victoriei și cât de minunată este. Nicola adoră să fie centrul atenției, mai ales în ziua nunții. Așa că acest lucru chiar a supărat-o foarte tare,” a declarat o sursă pentru Page Six. „A plecat furioasă în timpul recepției cu sora Brittany și mama ei și plângea.”

Nunta, familia și tensiunile continue

Brooklyn și Nicola au evitat de atunci evenimente familiale importante, inclusiv aniversarea a 50 de ani a tatălui David Beckham și ceremonia de înnobilare. Brooklyn Beckham a declarat că a fost „controlat de o familie care pune promovarea publică mai presus de orice” și că, de când s-a căsătorit cu Nicola, a găsit „pace și liniște” după ce s-a confruntat cu anxietate severă.

De asemenea, el a susținut că Victoria „a anulat realizarea rochiei Nicolei în ultimul moment”, afirmație pusă sub semnul întrebării de sursele din modă. Vogue, la patru săptămâni după nuntă, nota că rochia realizată de Valentino a fost lucrată timp de peste un an. Nicola a confirmat pentru Grazia că, după ce atelierul Victoriei nu a putut finaliza rochia la timp, a mers la sediul Valentino din Roma pentru a finaliza designul alături de directorul creativ Pierpaolo Piccioli.

Stilista Leslie Fremar, care a coordonat rochia, a spus: „A fost experiența supremă de haute couture. Simplitatea ei a fost magnifică. Nu a trebuit să detaliem excesiv rochia pentru a realiza magnitudinea ei, așa că am renunțat la broderii.” Rochia de mireasă a Nicolei a fost completată de două probe în SUA, inclusiv vizite ale croitorilor șefi la Miami pentru ajustarea perfectă.

Contradicțiile dintre versiuni

În ciuda acestor relatări, Brooklyn Beckham a scris:

„Părinții mei au încercat neîncetat să distrugă relația mea înainte de nuntă și nu s-a oprit. Mama mea a anulat realizarea rochiei Nicolei în ultimul moment, deși era nerăbdătoare să poarte designul ei, obligând-o să caute rapid o altă rochie.”

Zvonurile despre tensiuni la nuntă au continuat să circule privind reacția Victoriei. Nicola Peltz a declarat pentru Sunday Times:

„Cred că totul a început, și am mai spus asta, pentru că nu am purtat rochia Victoriei. Dar adevărul este că am vrut foarte mult să o port și am crezut că este atât de frumoasă, încât mama lui Brooklyn să o realizeze pentru mine.”

Într-un interviu pentru Grazia USA, ea a explicat și perioada scurtă de necomunicare cu echipa Victoriei: „Ne-am conectat pentru a începe designul rochiei, apoi câteva zile nu am auzit nimic. Victoria a sunat-o pe mama mea și a spus că atelierul ei nu poate face rochia.” În final, Nicola a purtat o superbă rochie de mireasă Valentino la eveniment.

