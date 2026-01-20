Enrique Iglesias, apariție rară alături de fiica sa, Mary. Cum a reacționat partenera lui, Anna Kournikova, la vederea imaginilor

Enrique Iglesias a dezvăluit un videoclip rar alături de fiica sa, în vârstă de cinci ani.

Enrique Iglesias a publicat pe contul său de Instagram un videoclip special în care apare alături de fiica sa, Mary, în vârstă de 5 ani. Imaginile, distribuite pe 16 ianuarie, îl surprind pe artist alături de Mary într-un moment obișnuit, de familie, rar expus public.

„Gata de scenă”, a scris muzicianul în descrierea imaginilor, într-un mesaj care a stârnit rapid reacții emoționate din partea fanilor.

Printre acestea s-a numărat și comentariul partenerei sale, Anna Kournikova, care a scris simplu: „Soarele meu”.

Anna Kournikova și Enrique Iglesias au devenit părinți pentru a patra oară

La sfârșitul anului trecut, Anna Kournikova și Enrique Iglesias au devenit părinți pentru a patra oară. Fosta jucătoare de tenis, Kournikova, în vârstă de 44 de ani, a apelat la Instagram pentru a împărtăși vestea cu fanii săi, într-o apariție rară pe rețelele sociale.

Anunțul a venit la doar câteva luni după ce sarcina vedetei, retrasă din lumina reflectoarelor, a fost confirmată, în luna septembrie.

Kournikova și cântărețul piesei „Hero”, în vârstă de 50 de ani, sunt deja părinții gemenilor Lucy și Nicholas, în vârstă de șapte ani, precum și ai fiicei lor Mary, în vârstă de cinci ani. Cuplul, care este împreună de peste două decenii, este cunoscut pentru faptul că își protejează cu strictețe viața personală.

Într-o dezvăluire emoționantă pe rețelele sociale, Anna Kournikova a publicat o fotografie tandră cu nou-născutul, odihnindu-se într-un pătuț de spital, alături de o jucărie de pluș. Vedeta în vârstă de 44 de ani a păstrat anunțul simplu și plin de tandrețe.

„Raza mea de soare”, urmată de data „17.12.2025”, a scris ea.

Vestea fericită vine la doar câteva luni după ce Anna a fost fotografiată într-un scaun cu rotile și purtând o cizmă ortopedică de protecție, ceea ce a stârnit un val de îngrijorare.

Kournikova a fost surprinsă în luna ianuarie la centrul comercial Bal Harbour din Miami, fiind împinsă într-un scaun cu rotile de fiica sa, în timp ce purta cizma de protecție la picior.

La începutul lunii august, însă, ea a fost văzută ducându-și copiii la cursuri de arte marțiale în Miami, liniștind temerile legate de eventuale probleme de sănătate persistente. Se crede că ar fi suferit o accidentare la picior și ar fi fost supusă unei intervenții chirurgicale în acea perioadă.

Anna Kournikova a intrat în atenția lumii tenisului atunci când a devenit jucătoare profesionistă la doar 14 ani. A ajuns până pe locul opt în clasamentul mondial, însă nu a câștigat niciodată un titlu de simplu de Grand Slam. La dublu, a avut parte de un succes mai mare după ce a făcut echipă cu Martina Hingis. Împreună, au câștigat titlul la dublu la Australian Open în 1999 și din nou în 2002. Ea nu a confirmat niciodată oficial că s-a retras, însă ultimul său meci a avut loc în mai 2003, când avea doar 21 de ani.

Detalii despre relația lor

Kournikova și Iglesias au devenit părinți pentru prima dată în decembrie 2017, când s-au născut gemenii Lucy și Nicholas, iar în ianuarie 2020 familia s-a mărit cu Mary. Cei doi s-au cunoscut în 2001, pe platourile videoclipului piesei „Escape”, unde au avut câteva scene pasionale, iar la scurt timp după aceea au devenit un cuplu.

Într-un interviu acordat revistei PEOPLE în 2023, Enrique Iglesias a vorbit despre relația lor de lungă durată.

„Videoclipul mi-a schimbat viața într-un mod la care nici nu m-aș fi gândit”, a mărturisit artistul, referindu-se la momentul în care a cunoscut-o pe Anna.

Bella Hadid critică public casa Dolce & Gabbana pentru „ani de rasism, sexism, intoleranță și xenofobie'

Foto: Arhiva ELLE

