Theo Rose, imagini din vacanță. Artista și familia ei au ajuns într-o destinație exotică

Theo Rose a plecat în vacanță împreună cu familia ei și a publicat mai multe imagini din această călătorie.

1. Theo Rose, imagini din vacanță
Theo Rose se află în vacanță alături de soțul ei, Anghel Damian, fiul lor, Sasha, și părinții ei. Artista a împărtășit mai multe imagini din această călătorie de vis pe care o petrece cu familia ei.

Theo Rose, despre vacanța cu familia

Pe Instagram, Theo Rose a publicat o serie de cadre de vis cu resortul de lux din Maldive în care s-a cazat cu familia ei. Artista a fost cea care l-a ales și consideră că a fost o decizie inspirată. Cel mai încântat a fost fiul ei, Sasha, deoarece cazarea lor se află lângă o plajă privată, iar cel mic adoră să se joace în apă. Cântăreața este foarte recunoscătoare că a putut să le facă această bucurie părinților ei, care se bucură din plin de fiecare clipă din vacanța în Maldive. 

„O alegere foarte inspirată. Mi-a fost și frică, pentru că, de regulă, când fac eu alegerile, ajungem numai în locuri dubioase, dar m-am descurcat. Cred că aici, în Maldive, nu există locuri urâte. Este un loc foarte frumos, îi arătam lui Sasha că avem ieșire la plajă, avem o plajă privată (…) Copilul când a văzut plajă, nu a vrut să mai vadă nimic altceva, niciun dormitor, nimic, hai pe plajă (…) Pentru copil, partea asta cu plaja și apa e cel mai important aspect”, a povestit Theo Rose într-un video de pe contul ei de Instagram. 

Cu ce s-a confruntat Theo Rose în primele zile de vacanță

Înainte de a ajunge în Maldive, Theo Rose a mers în Dubai alături de familia ei. Artista a recunoscut faptul că primele zile de vacanță nu au decurs așa cum se aștepta, pentru că s-a confruntat cu stări de anxietate generate de oboseală. Cântăreața a mai povestit că atunci când a început să aibă aceste stări, s-a retras într-un loc pentru a face exerciții de respirație, o metodă care o ajută să gestioneze anxietatea.

De asemenea, nu a fost pentru prima dată când Theo Rose vorbește cu multă deschidere despre faptul că a trecut prin momente mai puțin plăcute din cauza anxietății. Prin confesiunile făcute despre problemele ei de sănătate mintală, artista contribuie la normalizarea acestor discuții în spațiul public de la noi.

„Sper că vă găsesc sănătoși, oameni buni, cu acest nou daily vlog. Mergem în vacanță alături de Sasha și bunici. Prima oprire, Dubai, ca să nu fie zborul prea lung și să ajungem căpiați. Mai mult eu, care nici n-am dormit toată noaptea. Eu, când trebuie să plec undeva, nu pot să dorm, mă agit. (…) N-a fost tocmai frumos, ce credeți? M-a luat mare criză de anxietate la masă, am făcut atacuri de panică. Ușor discret, fără să mă vadă lumea, am făcut exerciții de respirație. În fine… de la oboseală și nu pot să controlez când sunt obosită”, a mărturisit Theo Rose pe Instagram. 

Citește și:
Diana Dumitrescu, confesiuni rare despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu mama acestuia, celebra producătoare Ruxandra Ion: „În viața privată voia să controleze tot'

Foto: Instagram

