Theo Rose, anunț neașteptat după finala Vocea României 2025. Ce le-a mărturisit fanilor: „Show-ul se oprește pentru mine…”

Theo Rose este una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicală românească. Cântăreața are concerte peste tot în țară și, pe lângă cariera din muzică, ea se preocupă și de alte proiecte, cum ar fi Vocea României, acolo unde este antrenoare, dar și colaborările pe care le are cu diverse brand-uri în social media.

Theo Rose, anunț neașteptat după finala Vocea României 2025

La scurt timp după finala Vocea României 2025, Theo Rose a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, vorbind despre corectitudinea concursului și despre efortul din spatele acestui sezon intens.

Artista a vorbit deschis despre experiența trăită în acest sezon, mărturisind că se simte obosită, dar împlinită, subliniind că, din punctul ei de vedere, parcursul competiției a fost unul onest și corect.

Foarte mulți fani au interpretat mesajul artistei ca fiind unul prin care anunță faptul că părăsește juriul emisiunii Vocea României, deși Theo Rose nu a subliniat exact acest aspect.

„Anul acesta, Vocea României se oprește pentru mine exact acolo unde trebuia. Cu un zâmbet obosit, cu multă muncă în spate și cu sentimentul acela că, indiferent de rezultat, drumul a fost onest. Îi felicit pe Tudor și pe Alessia. Viața are uneori un simț al umorului foarte fin, iar muzica știe să-și găsească singură locul potrivit. Respect, oameni buni. Le mulțumesc oamenilor care au fost alături de Eva. Ați văzut ce am văzut și noi… un artist în formare, cu o voce care te mișcă fără să vrea. Am muncit enorm, am ales mult, am greșit pe alocuri și tocmai de asta simt că alegerile au fost adevărate”, a scris Theo Rose pe rețelele de socializare.

Theo Rose a ținut să îi mulțumească lui Horia Brenciu, colegul său din juriu, pentru energia pozitivă și generozitatea de care a dat dovadă pe tot parcursul show-ului.

„Mulțumesc, Horia Brenciu. Pentru energia care apare exact când bateriile sunt pe roșu, pentru umor, pentru generozitate și pentru felul în care știe să ne țină pe toți în picioare când oboseala se vede în ochi. Asta nu se învață. Asta se are.

De Eva sunt foarte mândră, să știți! Nu pentru un loc sau o etapă, ci pentru cum a crescut sub presiune. Am mare încredere că va fi unul dintre artiștii care vor schimba muzica din România. Iar eu am câștigat ceva ce nu apare în clasamente: o soră mai mică, ce va fi mare din toate punctele de vedere. În rest, muzica merge mai departe. Și noi cu ea. Mulțumesc tuturor. Din inimă”, și-a încheiat vedeta mesajul.

Alessia Pop, antrenată de Tudor Chirilă, a câștigat Vocea României 2025

După săptămâni întregi în care doar vocea a contat, românii au decis ca trofeul și premiul în valoare de 100.000 de euro să ajungă la Alessia Pop.

Cu o voce puternică și o personalitate care a ajutat-o să se exprime liber pe scenă, Alessia Pop a reușit să-i surprindă pe antrenori încă de la primele acorduri cântate în acest sezon când a întors toate scaunele. Cei de acasă au vibrat la fiecare interpretare și i-au oferit votul. În marea finală, a reușit să impresioneze cu trei momente pe care le-a transformat într-un adevărat spectacol. Pe lângă trofeul Vocea României și premiul în valoare de 100.000 de euro, Alessia Pop va avea șansa să cânte în 2026 pe scena Electric Castle.

„Mă simt extraordinar, am avut foarte multe emoții și mă bucur enorm că am reușit să le gestionez în așa fel încât să pot transmite și la televizor. Am avut o onoare extraordinar de mare să mă aflu pe această scenă. Le mulțumesc tuturor celor de acasă care m-au votat și care au fost alături de mine, îmi doresc mult să fie alături de mine și în continuare, pentru că cel mai probabil o să am un proiect foarte frumos, pe care îmi doresc să-l împărtășesc cât de curând”, a spus Alessia imediat după câștigarea trofeului.

Antrenorul ei, Tudor Chirilă, este la al 8-lea trofeu câștigat cu echipa sa.

„E foarte greu să nu te lupți pentru un concurent, să nu te bucuri, pentru că toți, în fiecare an, vin cu o speranță nouă, practic, e un joc pe care îl iei de la zero. Sunt bucuros pentru Alessia. Nu pentru orgoliul meu personal, ci pentru faptul că în momentul în care a venit în echipa mea și a început să muncească cot la cot cu ceilalți concurenți, și apoi ajungând în finală, probabil a vrut o confirmare și a așteptat ca implicarea mea să fie la nivelul unui antrenor care nu a luat niciun trofeu, nu la nivelul unui antrenor care luase 7 trofee. Cred că asta m-a mobilizat și mai mult și am încercat să mă concentrez să o cunosc într-un timp scurt și să-i aleg, până la urmă, cele mai bune piese. Am muncit extraordinar cu Bubu Cernea, am muncit cu toată gașca și cred că a fost un sezon în care chimia dintre noi, dintre antrenori, a fost foarte bună și asta e tot ce contează”, a spus Tudor.

