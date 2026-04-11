Paula Seling, dezvăluiri sincere despre fiica adoptată și rolul fostului soț: „Eu sunt pentru restricționarea accesului la ecrane”

În anul 2022, publicul a aflat că Paula Seling și Radu Bucura au decis să meargă pe drumuri separate, după o relație de 17 ani de căsnicie. Pe lângă rolul de partener de viață, acesta i-a fost artistei și manager pentru o perioadă îndelungată, ocupându-se îndeaproape de cariera ei, inclusiv de organizarea concertelor și de activitatea profesională.

Paula Seling, confesiuni emoționante despre fetița pe care a adoptat-o

Puțini știu că artista și fostul ei soț au luat, în urmă cu ani, o decizie discretă, dar profundă: au adoptat o fetiță, pe nume Elena, care astăzi are 11 ani. Deși au preferat să păstreze acest aspect departe de ochii publicului o perioadă îndelungată, acum Paula Seling vorbește deschis despre rolul de mamă și despre responsabilitățile pe care le implică acesta.

În ciuda separării, ambii părinți sunt implicați activ în viața Elenei și acordă o atenție deosebită educației sale. Artista recunoaște că este o mamă exigentă și că încearcă să mențină un echilibru între libertate și reguli, mai ales într-o lume dominată de tehnologie.

Într-un interviu recent, Paula Seling a explicat cum vede utilizarea dispozitivelor digitale în viața copiilor și de ce consideră că este nevoie de limite clare.

„Copiii din ziua de astăzi au acces la informații și la tot felul de comportamente. Eu sunt pentru restricționarea accesului la ecrane, dar nici nu pot să îi iau ecranul, pentru că asta înseamnă să îi iau accesul la raportarea la lumea de azi”, a declarat artista în podcastul moderat de Alexandru Constantin.

Artista a subliniat că disciplina și responsabilitatea sunt aspecte importante în educația fetiței, iar fostul partener tratează aceste lucruri cu aceeași seriozitate.

„Tatăl Elenei nu știu dacă își pune vreodată problema. Cred că e cel puțin la fel de riguros în ceea ce privește programul ei de școală”, a spus Seling.

De fiecare dată când are ocazia, Paula Seling vorbește cu emoție și mândrie despre fiica ei. Artista este bucuroasă de preocupările diverse ale Elenei, care a împlinit recent 12 ani, și o încurajează constant să își urmeze pasiunile.

După divorțul de Radu Bucura, artista s-a concentrat și mai mult pe creșterea și educarea fetiței sale, mărturisind adesea că schimbările care au venit la pachet cu divorțul au fost benefice.

„Ceea ce mă surprinde cel mai mult la Elena este felul în care crește, nu doar în ani, ci mai ales în gânduri. Copiii par să aibă o capacitate extraordinară de a vedea lumea cu o claritate pe care noi, adulții, uneori o pierdem. Mă uimește curiozitatea ei, felul în care pune întrebări și cum încearcă să înțeleagă lucrurile în profunzime. Iar despre mine… am descoperit că există în fiecare om o rezervă de iubire pe care nu o bănuiește până când nu devine părinte. Credeam că știu ce înseamnă să iubești. Dar iubirea de mamă este o altă dimensiune, una în care îți descoperi și răbdări noi, și temeri noi, dar mai ales o forță pe care nu știai că o ai”, a declarat artista pentru Cancan.ro.

