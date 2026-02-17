Paula Seling, mesaj emoționant pentru fiica ei, Elena, de ziua sa de naștere: „Devii mai puternică”

Paula Seling a transmis un mesaj emoționant cu ocazia zilei de naștere a fiicei sale.

Fiica Paulei Seling
Fiica Paulei Seling, Elena, a împlinit 12 ani, iar aniversarea a fost trăită de artistă cu emoții amestecate, bucurie, mândrie, dar și o discretă nostalgie. Momentul a fost marcat printr-un mesaj public sensibil, în care cântăreața vorbește despre legătura profundă cu fiica ei și despre o schimbare firească: pentru prima dată, Elena a ales să-și petreacă ziua de naștere alături de prietene, nu în familie.

Paula Seling, postare specială pentru fiica ei

Elena a intrat în viața artistei în urmă cu nouă ani, prin adopție, decizie ținută o vreme departe de spațiul public pentru a-i oferi copilului o copilărie cât mai normală. Între timp, viața personală a Paulei Seling s-a schimbat, însă ea și fostul soț, Radu Bucura, au păstrat o relație echilibrată, concentrată pe binele fiicei lor.

În mesajul aniversar, artista și-a exprimat dragostea și recunoștința pentru rolul de mamă, descriind impactul profund pe care Elena l-a avut asupra vieții sale.

„Copilul meu drag, sufletul meu, cea mai mare bucurie și cea mai frumoasă realizare a vieții mele,

Ai venit în viețile noastre atunci când credeam că lumea nu ne mai poate surprinde cu nimic.

Și totuși… ai apărut tu, cu râsul tău colorat, cu inima ta mare, cu îmbrățișarea ta plină de iubire care știe să aline fără cuvinte.

Ai venit ca un soare. Tu ești un soare!

În fiecare zi în care crești și devii mai puternică, eu mă bucur ca un copil.

Îți mulțumesc că m-ai învăț să iubesc mai mult decât credeam că știu să iubesc.

La mulți ani, copil bun și frumos. Oriunde vei merge, inima mea va fi mereu acasă pentru tine.”

Ulterior, Paula Seling a vorbit deschis și despre emoția discretă pe care a simțit-o în ziua aniversării, o acceptare blândă a faptului că fiica ei devine tot mai independentă.

„Azi e ziua copilului meu.

Și pentru prima dată a ales să și-o petreacă departe de mine, cu prietenele ei.

Am spus simplu: ‘Cum vrei tu, mami. E ziua ta și dorințele tale.’

Și e bine.

Nu e furtună. Nu e dramatism.

E o acceptare blândă.

Creșterea copiilor înseamnă să le dai libertate fără să le retragi căldura.

Să lași aripile să se deschidă, chiar dacă pentru o clipă ți se face frig în cuib.

Mă bucur.

Pentru că tot ce va alege ea pentru ea, pentru mine va fi bine.

La mulți ani, iubirea mea.”

Paula Seling, despre creșterea fiicei sale, Elena

De fiecare dată când are ocazia, Paula Seling vorbește cu emoție și mândrie despre fiica ei. Artista este bucuroasă de preocupările diverse ale Elenei și o încurajează constant să își urmeze pasiunile. Cele două au o comunicare deschisă, iar cântăreața își îndeamnă fiica să discute sincer despre problemele ei. 

„Din ceea ce pot să văd, din discuțiile noastre, colectivul ei școlar este echilibrat și bine educat, iar discuțiile și disputele nu trec de bariera interacțiunii firești între copii, cu bune și mai puțin bune, dar și doamna învățătoare este foarte atentă la aceste detalii. Sper să nu fie cazul vreodată de altfel de situații. Sunt convinsă că părinții copiilor din clasă își învață copiii ce înseamnă acest fenomen și îi ajută să înțeleagă care sunt granițele pe care nu trebuie să le treacă. De la o bună educație se formează un copil, dar îl și face să discearnă între ce e bine și ce e rău. La noi în familie, totul se face prin comunicare și sfaturi utile.

Eu sper că sunt confidenta și prietena ei, dar, mai înainte de toate, sunt mama ei și sunt acolo indiferent de situație. Discută, cu noi toți din familie, tot ceea ce o preocupă, tot ce își dorește și la ce visează. Are, totodată, un prieten foarte bun cu care discută multe dintre situațiile de viață pe care le observă în jur, ce sunt în legătură cu diferite probleme, și își sunt unul celuilalt aproape”, a declarat Paula Seling pentru VIVA!

Citește și:
Imagini rare cu Adelina Pestrițu și soțul ei, Virgil, de la începutul relației lor: „Pe vremea aia zâmbea la poze. Nu știa el câte ședințe de răbdare urmează…'

Foto: Instagram

