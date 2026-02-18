Paris Hilton și Carter Reum și-au reînnoit jurămintele de nuntă după 5 ani de căsătorie

Paris Hilton și-a reînnoit jurămintele cu Carter Reum. Vedeta în vârstă de 45 de ani a anunțat pe rețelele sociale că s-a căsătorit din nou cu soțul ei, într-o ceremonie romantică organizată de Ziua Îndrăgostiților, pe plajele exotice din Turks and Caicos Islands. Momentul a venit după ce Carter a îngenuncheat și a cerut-o în căsătorie încă o dată, într-un gest simbolic dedicat iubirii lor.

Paris Hilton și Carter Reum și-au reînoint jurămintele

Alături de imagini din culisele ceremoniei, Paris Hilton, care îi are pe Phoenix, de trei ani, și London, de doi ani, împreună cu Carter Reum, a transmis un mesaj emoționant:

„Cinci ani mai târziu… și încă îmi face inima să bată mai repede. De Ziua Îndrăgostiților, în apele turcoaz din Turks and Caicos, la doar câteva zile înainte de ziua mea, iubitul meu pentru totdeauna m-a cerut din nou, iar eu am spus DA încă o dată. Dar de data aceasta nu mai eram doar soț și soție. Eram mamă și tată. Phoenix și London priveau iubirea care i-a adus pe lume. Reînnoirea jurămintelor nu înseamnă doar sărbătorirea a cinci ani minunați, ci să le arătăm copiilor noștri că iubirea crește, se adâncește și alege din nou, iar și iar. Cinci ani au trecut. O eternitate ne așteaptă. O eternitate nu este suficientă alături de tine, Carter.”

Fotografiile oficiale ale evenimentului au fost realizate de Kevin Ostajewski.

Ținută de mireasă modernă și atmosferă de familie

Paria Hilton a purtat o rochie albă elegantă, completată de mănuși argintii, colier tip choker și o șapcă albă. Părul a fost lăsat liber, cu breton, într-un stil relaxat, dar sofisticat. Carter Reum a ales un costum alb, combinat cu pantofi închiși la culoare.

În imaginile publicate, antreprenorul este surprins punându-i din nou inelul pe deget, în timp ce cei doi copii ai lor asistă la momentul emoționant. La scurt timp după anunț, prietenii celebri ai vedetei au reacționat public. Designerul Nikki Lund i-a transmis: „La mulți ani, frumoaso!”, iar cântăreața Demi Lovato a scris: „La mulți ani, soră! Te iubesc mult.”

Paris Hilton a vorbit în repetate rânduri despre rolul important pe care Carter îl are în viața familiei. Anul trecut, de Ziua Tatălui, vedeta l-a descris drept omul care umple casa de „dragoste, râsete și bucurie”, subliniind că bunătatea, răbdarea și energia lui jucăușă fac fiecare zi specială pentru întreaga familie.

În aceeași zi, vedeta i-a adus un omagiu și propriului tată, Rick Hilton, pe care l-a numit „cel mai loial, iubitor și protector bărbat”, mulțumindu-i pentru sprijinul constant și pentru că a încurajat-o să-și urmeze visurile.

Reînnoirea jurămintelor marchează un nou capitol pentru cuplu, care îmbină viața de familie cu proiectele profesionale și aparițiile publice. Gestul simbolic făcut de Ziua Îndrăgostiților transmite un mesaj clar: pentru Paris Hilton și Carter Reum, iubirea nu este doar un moment, ci o alegere reînnoită în fiecare zi.

Cum i s-a schimbat viață după ce a devenit mamă

Familia lui Paris Hilton s‑a mărit în noiembrie 2023, când a venit pe lume și fiica lor, London Marilyn Hilton Reum. Vedeta și Carter Reum au ales să împărtășească cu fanii vestea venirii pe lume a ambilor copii prin intermediul unei mame surogat și au fost deschiși în a arăta fragmente din viața lor de familie pe rețelele sociale.

Viața de mamă a transformat complet imaginea publică a lui Paris Hilton, care a fost cunoscută anterior pentru stilul ei glamorous, petrecerile extravagante și rolul iconic din reality show‑ul The Simple Life. În ultimii ani, ea a îmbrățișat pe deplin rolul de părinte și împărtășește adesea momente dragi alături de copiii săi, fie că este vorba de activități de zi cu zi, călătorii sau zile speciale ca aniversările.

Foto: Arhiva ELLE

