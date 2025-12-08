Paris Hilton a sărbătorit cea de-a doua aniversare a fiicei sale, London, cu o petrecere tematică adorabilă

Paris Hilton s-a asigurat că petrecerea de aniversare a fiicei ei a fost cu adevărat „pawsome”. Vedeta, în vârstă de 44 de ani, și-a sărbătorit fiica, pe London Marilyn, sâmbătă, 6 decembrie, organizând o petrecere cu tematică inspirată de căței.

Paris Hilton, petrecere inedită pentru fiica ei, London

Evenimentul, dedicat noului ei serial pentru copii, Paris & Pups, a inclus un „Paw Spa”, unde copiii au putut primi șuvițe strălucitoare, bijuterii pentru față și alte momente de răsfăț, precum și un colț foto „Pupperazzi', unde invitații își puteau imortaliza amintirile.

A fost prezent și un specialist în bule de săpun, dar și ateliere de făcut brățări și de pictură. Societatea pentru Protecția Animalelor din Pasadena a adus câini adoptabili, cu care cei mici s-au putut juca și poate chiar ajuta să își găsească un cămin permanent.

Printre invitați s-au aflat părinții lui Hilton, Kathy și Rick Hilton, precum și prietenii Chrissy Teigen și John Legend. Toți invitații au plecat acasă cu cadouri tematice Paris & Pups pentru copii și produse din linia de skincare a lui Hilton, Parivie, pentru mame.

Paris Hilton și soțul ei, Carter Reum, au întâmpinat-o pe London în noiembrie 2023. Cei doi mai au un fiu, Phoenix Barron, în vârstă de 2 ani și jumătate, născut în ianuarie 2023.

Pentru a marca a doua aniversare a lui London, luna trecută, artista a publicat mai multe fotografii și videoclipuri cu micuța pe Instagram.

„La mulți ani pentru a doua oară, frumoasa mea fiică London. Ești fetița pe care am visat-o dintotdeauna”, a început Hilton mesajul. „Dulce, blândă și plină de strălucire. M-ai schimbat în toate felurile și mi-ai umplut inima cu atât de multă iubire. Fiecare zi alături de tine este magie pură. Nu pot să cred că ai deja 2 ani. Abia aștept să văd ce persoană extraordinară vei deveni și, în sfârșit, să am pe cineva cu care să-mi împart garderoba. Ești lumea mea, razele mele de soare și micuța mea prințesă. Te iubesc fără sfârșit..”

Detalii despre creșterea celor doi copii

Hilton a mai declarat pentru PEOPLE, în septembrie, că cei doi copii ai ei au o legătură extrem de strânsă.

„Sunt cei mai buni prieteni”, a spus ea, explicând că Phoenix și London sunt „de nedespărțit” și „mereu împreună”. „E ca și cum ar fi gemeni”, a continuat Hilton. „Este cel mai drăguț lucru. E ca un prieten pe viață construit din start.” Ea a mai adăugat că, având doi copii atât de mici, timpul pare să treacă foarte repede. „Doamne, cresc atât de repede. Amândoi sunt atât de înalți și atât de inteligenți.”

Potrivit vedetei, Phoenix este „cel mai bun frate mai mare”, pentru că „își iubește enorm surioara, este adorabil cu ea și foarte protector, mereu atent la ea”, iar sentimentul este reciproc, London „îl adoră și îl privește cu multă admirație”.

Citește și:

Loredana spune adevăratul motiv pentru care a renunțat la emisiunea Vocea României de la PRO TV: „Mi-am dat seama că…'

foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro