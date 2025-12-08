Paris Hilton a sărbătorit cea de-a doua aniversare a fiicei sale, London, cu o petrecere tematică adorabilă

Paris Hilton a organizat o petrecere tematică inedită pentru fiica ei, London.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Paris Hilton a sărbătorit cea de-a doua aniversare a fiicei sale, London, cu o petrecere tematică adorabilă

Paris Hilton s-a asigurat că petrecerea de aniversare a fiicei ei a fost cu adevărat „pawsome”. Vedeta, în vârstă de 44 de ani, și-a sărbătorit fiica, pe London Marilyn, sâmbătă, 6 decembrie, organizând o petrecere cu tematică inspirată de căței.

Paris Hilton, petrecere inedită pentru fiica ei, London

Evenimentul, dedicat noului ei serial pentru copii, Paris & Pups, a inclus un „Paw Spa”, unde copiii au putut primi șuvițe strălucitoare, bijuterii pentru față și alte momente de răsfăț, precum și un colț foto „Pupperazzi', unde invitații își puteau imortaliza amintirile.

A fost prezent și un specialist în bule de săpun, dar și ateliere de făcut brățări și de pictură. Societatea pentru Protecția Animalelor din Pasadena a adus câini adoptabili, cu care cei mici s-au putut juca și poate chiar ajuta să își găsească un cămin permanent.

Printre invitați s-au aflat părinții lui Hilton, Kathy și Rick Hilton, precum și prietenii Chrissy Teigen și John Legend. Toți invitații au plecat acasă cu cadouri tematice Paris & Pups pentru copii și produse din linia de skincare a lui Hilton, Parivie, pentru mame.

Paris Hilton și soțul ei, Carter Reum, au întâmpinat-o pe London în noiembrie 2023. Cei doi mai au un fiu, Phoenix Barron, în vârstă de 2 ani și jumătate, născut în ianuarie 2023.

Pentru a marca a doua aniversare a lui London, luna trecută, artista a publicat mai multe fotografii și videoclipuri cu micuța pe Instagram.

„La mulți ani pentru a doua oară, frumoasa mea fiică London. Ești fetița pe care am visat-o dintotdeauna”, a început Hilton mesajul. „Dulce, blândă și plină de strălucire. M-ai schimbat în toate felurile și mi-ai umplut inima cu atât de multă iubire. Fiecare zi alături de tine este magie pură. Nu pot să cred că ai deja 2 ani. Abia aștept să văd ce persoană extraordinară vei deveni și, în sfârșit, să am pe cineva cu care să-mi împart garderoba. Ești lumea mea, razele mele de soare și micuța mea prințesă. Te iubesc fără sfârșit..”

Detalii despre creșterea celor doi copii

Hilton a mai declarat pentru PEOPLE, în septembrie, că cei doi copii ai ei au o legătură extrem de strânsă.

„Sunt cei mai buni prieteni”, a spus ea, explicând că Phoenix și London sunt „de nedespărțit” și „mereu împreună”.

„E ca și cum ar fi gemeni”, a continuat Hilton. „Este cel mai drăguț lucru. E ca un prieten pe viață construit din start.” Ea a mai adăugat că, având doi copii atât de mici, timpul pare să treacă foarte repede. „Doamne, cresc atât de repede. Amândoi sunt atât de înalți și atât de inteligenți.”

Potrivit vedetei, Phoenix este „cel mai bun frate mai mare”, pentru că „își iubește enorm surioara, este adorabil cu ea și foarte protector, mereu atent la ea”, iar sentimentul este reciproc, London „îl adoră și îl privește cu multă admirație”.

Citește și:
Loredana spune adevăratul motiv pentru care a renunțat la emisiunea Vocea României de la PRO TV: „Mi-am dat seama că…'

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum

Recomandari
Cher, pregătită să se căsătorească cu iubitul ei, Alexander "AE" Edwards? Ce au dezvăluit surse apropiate cuplului
People
Cher, pregătită să se căsătorească cu iubitul ei, Alexander "AE" Edwards? Ce au dezvăluit surse apropiate cuplului
Giulia Anghelescu, anunț surprinzător pentru fani, după ce a dezvăluit că ia o pauză de la muzică: "Nu m-am gândit că s-ar putea întâmpla"
People
Giulia Anghelescu, anunț surprinzător pentru fani, după ce a dezvăluit că ia o pauză de la muzică: "Nu m-am gândit că s-ar putea întâmpla"
Lili Sandu și Silviu Țolu sărbătoresc 10 ani de relație. Ce mesaj a transmis prezentatoarea: "Momentele noastre siropoase"
People
Lili Sandu și Silviu Țolu sărbătoresc 10 ani de relație. Ce mesaj a transmis prezentatoarea: "Momentele noastre siropoase"
Câți bani ar primi Adi Vasile lunar pentru a prezenta emisiunea Survivor la Antena 1
People
Câți bani ar primi Adi Vasile lunar pentru a prezenta emisiunea Survivor la Antena 1
Katy Perry și-a oficializat relația cu Justin Trudeau pe Instagram, cu fotografii intime din călătoria la Tokyo
People
Katy Perry și-a oficializat relația cu Justin Trudeau pe Instagram, cu fotografii intime din călătoria la Tokyo
Andreea Bălan a dezvăluit cum arată invitația la nunta ei cu Victor Cornea
People
Andreea Bălan a dezvăluit cum arată invitația la nunta ei cu Victor Cornea
Libertatea
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Ciprian Ciucu. Cristina Simona deține o firmă împreună cu soțul ei
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Ciprian Ciucu. Cristina Simona deține o firmă împreună cu soțul ei
Clauza din contractul cu filmul „Singur Acasă 2: Pierdut în New York” care i-a adus milioane de dolari „hoțului Marv”. Cu ce se ocupă în prezent actorul Daniel Stern
Clauza din contractul cu filmul „Singur Acasă 2: Pierdut în New York” care i-a adus milioane de dolari „hoțului Marv”. Cu ce se ocupă în prezent actorul Daniel Stern
Imagine inedită cu Josephine, fetița lui Smiley și a Ginei Pistol. Cum a împodobit bradul de Crăciun
Imagine inedită cu Josephine, fetița lui Smiley și a Ginei Pistol. Cum a împodobit bradul de Crăciun
Cum a apărut Anda Adam în zăpadă. Imaginea care a stârnit controverse. „De ce vă este rușine cu vârsta pe care o aveți?”
Cum a apărut Anda Adam în zăpadă. Imaginea care a stârnit controverse. „De ce vă este rușine cu vârsta pe care o aveți?”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Dr. Bogdana Bănescu: obezitatea afectează şansele de a deveni mamă
Dr. Bogdana Bănescu: obezitatea afectează şansele de a deveni mamă
Antena 1
De ce Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru nu au votat la aceeași secție. Răspunsul bizar dat de Președintele României
De ce Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru nu au votat la aceeași secție. Răspunsul bizar dat de Președintele României
Gabi Tamaș și Serghei Mizil se întrec în șprițuri de iarnă cu fanii lor. Când are loc evenimentul atât de cerut de susținători
Gabi Tamaș și Serghei Mizil se întrec în șprițuri de iarnă cu fanii lor. Când are loc evenimentul atât de cerut de susținători
Cum a apărut Anca Alexandrescu la secția de votare. A venit singură și s-a declarat emoționată: „Este experiența vieții mele”
Cum a apărut Anca Alexandrescu la secția de votare. A venit singură și s-a declarat emoționată: „Este experiența vieții mele”
Daniela Gyorfi a ajuns la 45 de kilograme la vârsta de 57 ani. Cum se menține în formă și la ce tratamente apelează
Daniela Gyorfi a ajuns la 45 de kilograme la vârsta de 57 ani. Cum se menține în formă și la ce tratamente apelează
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Cristian Gațu se însoară la 80 de ani, cu iubita tinerică, după și-ar fi înșelat nevasta cu menajera! "Nu mă simt vinovat cu nimic"
Cristian Gațu se însoară la 80 de ani, cu iubita tinerică, după și-ar fi înșelat nevasta cu menajera! "Nu mă simt vinovat cu nimic"
Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
catine.ro
Cumpărături de Crăciun fără stres. Sfaturi pentru un sezon de sărbători plăcut
Cumpărături de Crăciun fără stres. Sfaturi pentru un sezon de sărbători plăcut
Horoscopul zilei de 9 decembrie 2025. Capricornii au nevoie de o pauză. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 decembrie 2025. Capricornii au nevoie de o pauză. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul săptămânii 8 decembrie – 14 decembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 8 decembrie – 14 decembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Cozonac cu cremă de ciocolată și alune de pădure. Rețetă de cozonac modern
Cozonac cu cremă de ciocolată și alune de pădure. Rețetă de cozonac modern
Mai multe din people
Kate Middleton, moment emoționant cu fiica sa, Prințesa Charlotte, în timpul slujbei anuale de Crăciun
Kate Middleton, moment emoționant cu fiica sa, Prințesa Charlotte, în timpul slujbei anuale de Crăciun
People

Kate Middleton a fost surprinsă cu un gest emoționant față de fiica ei, Prințesa Charlotte, la slujba anuală de Crăciun.

+ Mai multe
Cum arată astăzi fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu. Imagini inedite cu Mario
Cum arată astăzi fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu. Imagini inedite cu Mario
People

Mario, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu, obișnuiește să fie rezervat cu aparițiile sale publice.

+ Mai multe
Andreea Marin se întoarce în televiziune. În ce emisiune va apărea vedeta: "A fost o plăcere să fim împreună pe scenă"
Andreea Marin se întoarce în televiziune. În ce emisiune va apărea vedeta: "A fost o plăcere să fim împreună pe scenă"
People

Andreea Marin a surprins cu anunțul că se întoarce în televiziune. În ce emisiune va putea fi văzută?

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC