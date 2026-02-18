Ce greșeli faci atunci când ții un jurnal al recunoștinței care te ajută să vezi relația și partenerul cu ochi mai buni

Despre jurnalul recunoștinței poate că știi din terapia ta personală, ori de la prietene, poate chiar ai citit despre acest instrument. Ce presupune el e aparent foarte simplu: la finalul zilei notezi în jurnalul/caietul special ales pentru asta 3-5 lucruri pentru care ai fost recunoscătoare în ziua respectivă. Nu trebuie să fie aspecte extraordinare, și lucrurile mici sunt foarte utile, căci scopul lui este să îți antrenezi creierul să funcționeze și pe pozitiv, nu doar pe negativ. Iar dacă merge pentru tine, de ce nu ar putea fi folosit și pentru a-ți îmbunătăți percepția despre cuplu și partenerul tău? Uneori generalizezi că partenerul nu te ajută, pui accent doar pe negativ, desconsideri pozitivul, iar aceste capcane mentale scad satisfacția în cuplu și te împiedică să vezi clar realitatea. Și, deși pentru unii funcționează de minune, iată ce te-ar putea sabota pe tine.

Din start critică

Nu ești de acord cu optimismul în exces, cu acel curent pozitivist care ți se pare că pune floricele pe un morman de gunoi, că dă cu parfum acolo unde doar o curățenie generală ar avea efect. Nu dai o șansă reală acestui exercițiu în relație cu care ești foarte critică, ba chiar ai o abordare ușor agresivă. Ce te încurcă aici? Un mod de a face față de luptă, în care vrei să ai controlul total și obții asta prin critică, prin invalidare, ori dacă ai fost rănită te aperi rănind la rândul tău.

Nu te informezi suficient

Poate nu știi de minunata proprietate a creierului numită neuroplasticitate. Adică acest organ se schimbă, iar prin anumite tehnici, anumite exerciții dezvolți la propriu zona din creier responsabilă cu autoreglarea emoțională. Deci nu e o prostie nouă, inventată, ci efecte demonstrate științific.

Cauți lucrurile excepționale

Crezi că în acest jurnal al recunoștinței trebuie să menționezi doar lucruri, gesturi mărețe pe care le face partenerul pentru tine, acelea care te dau pe spate, te impresionează până la lacrimi. Sau activități noi, uimitoare pe care să le faceți împreună. Dar noul și inovația nu se pot produce la absolut fiecare întâlnire programată, ori la nivel zilnic al traiului vostru împreună. E important să treci și lucruri banale, dar care contează, se traduc în sprijin, afecțiune, siguranță, validare.

Nu crezi în ceea ce scrii…

… ca atare e firesc să nu funcționeze, ci să te alimenteze suplimentar la modul negativ. Nu avem cu toții aceleași limbaje ale iubirii, deci nu te mai raporta la sora sau prietenele tale, la ce le face pe ele fericite, să se simtă iubite. Poate că nu te dă pe spate un cadou mai costisitor, o prăjitură cu care a venit partenerul acasă, dar te simți grozav când îți face cafeaua, gătește el căci tu ești obosită, ajungi târziu acasă, sau când te laudă cu ceva, îți zice că ești frumoasă, plănuiește o ieșire la un film pe care voiai musai să îl vezi.

Nu ai constanță

Din 7 zile, ții jurnalul recunoștinței 2 sau 3. Ori scrii zilnic în el timp de 2 săptămâni, apoi o lași baltă, că ți se pare că este suficient. Creierul tău antrenat zeci de ani pe negativ are nevoie de mult exercițiu pentru a observa mai ușor și pozitivul.

Citește și:

Jocuri psihologice pe care le faci și vă transformă relația în una toxică

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro