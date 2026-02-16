Actori care refuză să își facă toate cascadoriile din filme și motivele pentru această decizie

În ciuda măsurilor sporite de siguranță de pe platou, riscul de accidentare rămâne ridicat. Uneori, consecințele sunt fatale: în 2017, cascadorul John Bernecker, în vârstă de 33 de ani, a murit pe platoul The Walking Dead. O lună mai târziu, cascadoarea Joi Harris și-a pierdut viața într-un accident cu motocicleta în timpul filmărilor pentru Deadpool 2.

Pe bună dreptate, mulți consideră că profesioniștii în cascadorii sunt subapreciați de industria pentru care își pun corpul în joc. În 2016, comunitatea cascadorilor a protestat împotriva lipsei unui premiu Oscar pentru „Cel mai bun coordonator de cascadorii”. Aceștia au tot dreptul să ceară recunoaștere — în timp ce actori precum Daniel Craig și Tom Cruise sunt lăudați pentru efectuarea propriilor cascadorii, majoritatea covârșitoare a actorilor se bazează pe profesioniști.

Totuși, cascadorii rămân subapreciați și rareori primesc recunoaștere. Unii actori, însă, au vorbit deschis despre refuzul lor de a-și face propriile cascadorii și au subliniat importanța rolului profesioniștilor. Iată care sunt actorii care refuză să-și facă singuri cascadoriile.

Ryan Reynolds

Ryan Reynolds a reușit să echilibreze rolurile comice și cele pline de acțiune datorită unui amestec de atletism natural, aspect plăcut și carismă. Revenirea sa în prim-plan a fost marcată de reluarea rolului său ca Deadpool, personal celebru pentru replicile sale sarcastice și luptele intense.

Totuși, Reynolds nu are puteri de regenerare mutantă pe care să se bazeze și, din cauza unei accidentări anterioare, și-a lăsat dublura să îmbrace costumul roșu-negru al lui Deadpool pentru scenele de acțiune. Reynolds a renunțat la efectuarea cascadoriilor din motive de sănătate, descoperind că și-a fracturat vertebrele cervicale jucând rolul agentului CIA Matt Weston în Safe House din 2012. „Îmi amintesc doctorul stând în birou — era cam a șaptea vizită în acel an — și scrie pe o rețetă, smulge nota și scrie ‘Stuntman (n.red. -cascador),” a povestit el pentru Empire. „Am înțeles mesajul.”

Conform indicațiilor medicului, Reynolds nu a mai efectuat cascadorii de atunci. În schimb, folosește o echipă de patru cascadori pentru a prelua munca fizică grea în filme precum The Hitman’s Bodyguard și seria Deadpool.

Liam Neeson

„Ceea ce am eu sunt abilități foarte speciale, abilități dobândite de-a lungul unei cariere foarte lungi,” avertizează Liam Neeson, în rolul agentului CIA Bryan Mills din Taken. Totuși, în timpul producției celor filmelor din populara franciză de acțiune, Neeson a avut puțin ajutor pentru a transfera aceste abilități pe marele ecran. Având în vedere că este una dintre cele mai cunoscute fețe ale genului de acțiune, Neeson a surprins pe unii când a recunoscut că nu își face propriile cascadorii.

Aceasta nu înseamnă că nu se implică fizic. Întrebat dacă a suferit vreo accidentare filmând Taken 3, într-un interviu pentru Collider în 2012, Neeson a răspuns: „Nicio accidentare. Îmi fac singur luptele, nu îmi fac singur cascadoriile, și există o diferență.” Actorul este fericit să încaseze și să dea lovituri, iar greu ar fi de criticat că lasă treaba pe mâna lui Mark Vanselow, dublorul său de cascadorii încă din 1999, atunci când personajul său trebuie să „zboare prin geam” sau să „sară de pe clădiri.”

Danny Trejo

Există un element de prestigiu atunci când actorii își fac singuri cascadoriile. Totuși, astfel de temerari sunt rari, majoritatea lăsând luptele și riscurile în mâinile profesioniștilor. Cei mai mulți păstrează tăcerea în această privință, dar acesta nu este stilul lui Danny Trejo. Cunoscut pentru filme de acțiune precum Heat, Con Air și Machete, Trejo nu s-a lăsat intimidat de reputația sa de bărbat dur atunci când a discutat despre părerea sa privind actorii care fac propriile cascadorii.

Recunoscând că „marile staruri mă vor ura pentru că spun asta,” Trejo a declarat pentru Fox News: „Nu vreau să risc locurile de muncă ale 80 de oameni doar ca să pot spune că am curaj.” El a subliniat că profesioniștii plătiți își câștigă traiul efectuând acte periculoase, iar starurile de la Hollywood care insistă să-și facă propriile cascadorii practic îi pun pe alții în dificultate. De asemenea, a explicat că orice accident al starurilor unui film poate întârzia semnificativ producția — atunci când Tom Cruise și-a rupt glezna filmând Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, producția a fost întârziată cu două luni.

„Dacă ei [cascadorii] se accidentează, îmi pare rău să spun, dar trebuie doar să punem o mustață pe alt mexican și putem continua,” a explicat el direct, într-un interviu pentru Yahoo! Movies. „Dar dacă eu mă accidentez, toată lumea rămâne fără serviciu.” În schimb, Trejo ia decizia înțeleaptă de a-și lăsa dublura de cascadorii, Norm Mora, să preia scenele atunci când acestea devin riscante.

Brendan Fraser

Brendan Fraser este un alt nume de pe lista nefericiților actori care au plătit un preț fizic pentru realizarea propriilor cascadorii. Fraser a devenit cunoscut în anii ’90 prin apariții în filme de succes precum George of the Jungle și trilogia The Mummy. Entuziasmul său de a da tot ce poate l-a făcut să accepte proiect după proiect, efectuând frecvent propriile cascadorii, ceea ce și-a pus serios amprenta asupra corpului său într-un mod „distructiv”.

Până la al treilea film din trilogia The Mummy, în 2008, Fraser a declarat pentru GQ că era „ținut împreună cu bandaje și gheață”. Abordarea sa dedicată și-a pus amprenta. Fraser a ieșit din lumina reflectoarelor aproape un deceniu, iar în loc să se bucure de bogățiile aduse de succesul anterior, a trecut prin ani dureroși sub bisturiul chirurgilor. Operațiile au inclus o laminectomie — procedură prin care partea posterioară a vertebrelor canalului spinal este îndepărtată pentru a elibera presiunea asupra măduvei spinării —, intervenții pentru refacerea corzilor vocale și o înlocuire parțială a genunchiului. Într-un reminder sumbru că Hollywood nu este doar strălucire și glamour, Fraser a dezvăluit că a fost „prin spitale aproape șapte ani.”

Sandra Bullock

„Aș pune rezistența ei la încercare cu orice actor dur de acolo,” a spus producătorul Todd Lieberman despre Sandra Bullock, care ar fi putut să moară filmând The Proposal după ce a stat în apă pentru o scenă în apele reci ale Oceanului Atlantic de Nord. Bullock a luptat, s-a luptat și a tras cu arme în rolul unei agențe FBI sub acoperire în Miss Congeniality și a urcat cu îndrăzneală în „Vomit Gromit” — un avion folosit de astronauții NASA pentru a imita gravitația zero — pentru Gravity din 2013.

Rezistența nu pare să fie o problemă. Totuși, Bullock a declarat pentru Cover Media în 2013 că, deși insista anterior să-și facă singură cascadoriile, adoptarea fiului său în 2010 a făcut-o să gândească de două ori înainte de a aborda cerințe fizice dificile pe platou. „Ce s-ar întâmpla dacă aș cădea și aș muri la această scenă? Ar fi o decizie înțeleaptă?”, s-a întrebat ea.

Această reflecție a dus la o schimbare de atitudine. În timpul filmărilor pentru comedia de acțiune The Heat din 2013, ea și colega sa, Melissa McCarthy, ieșeau să ia o cafea în timp ce profesioniștii în cascadorii „primeau explozii în cap.” În 2015, Bullock și-a adoptat al doilea copil, Laila, sporind șansele ca, în viitor, să aleagă cafeaua în locul confruntării fizice.

Drew Barrymore

Drew Barrymore a intrat în lumea filmului de la vârsta de șapte ani, devenind star prin apariția în clasicul lui Steven Spielberg, E.T. the Extra-Terrestrial, în 1982. Nu este surprinzător, așadar, că a decis în 2016 să renunțe la realizarea propriilor cascadorii, la 34 de ani după debutul său. Totuși, Barrymore nu era pur și simplu epuizată după decenii în industrie. Decizia a fost luată după un incident terifiant, când „aproape a murit” filmând serialul original Netflix Santa Clarita Diet.

Barrymore repeta o scenă în care personajul său sare pe spatele unui bărbat înainte de a-l ucide. Mișcarea a mers însă foarte prost, iar Barrymore a căzut de la aproximativ doi metri, lovindu-și capul de beton. Impactul a fost atât de puternic încât creatorul serialului, Victor Fresco, s-a temut de ce e mai rău: „Gata, am omorât-o pe Drew Barrymore” — însă, din fericire, gravitatea accidentului s-a limitat la o comoție cerebrală serioasă.

Producția a fost suspendată în timp ce Barrymore a petrecut două zile în spital. Deși s-a întors pe platou o săptămână mai târziu pentru a continua filmările, incidentul a avut un impact de durată. „Nu voi mai face niciodată propriile mele cascadorii,” a declarat ea într-un interviu pentru People. „Când nu ai copii, nu te gândești la mortalitatea ta. Acum că am copii, voi sta pe margine.”

Samuel L. Jackson

Samuel L. Jackson este unul dintre cei mai carismatici și prolifici actori — și cea mai de succes vedetă la box office din toate timpurile, cu filme care au adus miliarde în întreaga lume — și totuși pune o limită clară când vine vorba de cascadorii. „De ce aș face asta? Dacă vrei o carieră lungă, nu faci toate astea,” a declarat el pentru Access Hollywood în 2014. „O să te rănești. Se va întâmpla ceva. Îți vei răsuci glezna, îți vei rupe unghiile, ceva. Nu, faci cât mai puțin posibil.”

La momentul respectiv, Jackson promova Captain America: The Winter Soldier, în care îl interpretează pe Nick Fury. Nu a fost influențat de colegul său Chris Evans, care „mergea acasă cu vânătăi și julituri” după ce a ales să facă singur cascadoriile lui Captain America. În schimb, Jackson a fost mulțumit să-și lase cascadorii — Henry King și Kiante Elam — să facă ceea ce știu să facă cel mai bine.

Aceasta nu înseamnă că este complet inactiv. În The Hitman’s Bodyguard, el a condus o șalupă pentru plimbări mai line, însă cascadorii au atras mai mult atenția prin acțiunile lor. Aceștia au ajuns în titlurile de presă au condus un Porsche scump pe străduțele înguste din Amsterdam înainte de a se izbi de un Smart Car parcat, trimițându-l în canal.

Nathan Fillion

Pe platoul filmului Serenity, Nathan Fillion și-a lovit fața de o podea de sticlă tare, de mai multe ori, pentru a obține prim-planul perfect. După a șasea încercare, make-up artistul a observat că fața lui se umflase din cauza impactului. Directorul Joss Whedon a remarcat că, în cadrul continuării din 2005 a serialului TV Firefly, entuziasmul lui Fillion de a-și pune corpul în joc era atât de mare încât actorul — interpretând rolul său cel mai notabil, Captain Malcolm Reynolds — „nu era doar excelent la luptă, ci și la a fi rănit.”

Totuși, cinci ani mai târziu, și-a schimbat abordarea în timpul filmărilor pentru serialul Castle, alegând să lase deoparte ideea de a-și face singur cascadoriile. O lovitură la genunchi i-a lăsat o leziune permanentă și o lecție dureroasă. În același timp, a dezvoltat o conștientizare a faptului că ar putea priva profesioniștii în cascadorii de oportunitatea de a-și folosi abilitățile. „Dacă faci tu [cascadoria], el nu primește bani,” a spus Fillion pentru Digital Spy. „El este plătit pentru cascadorie. Este jobul cuiva — nu vreau să stric asta.” Persoana despre care vorbește este Paul Anthony Scott, dublura lui Fillion, care a încasat lovituri pentru actor de nenumărate ori.

Kirsten Dunst

Kirsten Dunst este cel mai bine cunoscută pentru rolurile sale în drame și comedii. A avut marea sa șansă în Interview with the Vampire, înainte de a continua cu filme precum Bring It On și Marie Antoinette sau producții TV precum Fargo și On Becoming a God in Central Florida. Blockbusterele mari, pline de acțiune și supereroi, precum primele trei filme Spider-Man, sunt excepții în cariera ei, dar probabil reprezintă cea mai cunoscută muncă a sa. Aceste filme nu erau în zona ei de confort, cel puțin în ceea ce privește cerințele complexe legate de cascadorii.

A fost un moment în timpul unui film din seria Spider-Man care i-a creat lui Dunst o aversiune față de cascadorii, dar nu a împiedicat-o să se impună. „Îmi amintesc că, într-un Spider-Man, insista să fac o cascadorie în care eram legată de tavan și practic făceam bungee jumping,” a declarat Dunst pentru News.com din Australia. „Nu doream să o fac, iar când am încercat, am spus: ‘Ar fi trebuit să filmați asta, pentru că nu o voi mai face niciodată. Va trebui să găsiți altă soluție.'” Și așa s-a întâmplat.

Dwayne Johnson

Ai putea crede că Dwayne Johnson — un bărbat plin de mușchi impunători încât porecla lui ca wrestler era „The Rock” — n-ar avea nicio problemă să-și facă singur cascadoriile. La urma urmei, ce l-ar putea răni? Pe de altă parte, este totuși om și are o viață și o carieră de protejat. El lasă lucrurile cu adevărat periculoase cerute de filmele sale pe mâna unui profesionist care știe ce face și poate executa în siguranță tot felul de cascadorii.

De mai bine de un deceniu, lucrează cu un dublor cascador veteran, Tanoai Reed, un tip care seamănă uimitor de mult cu Johnson — lucru deloc surprinzător, având în vedere că sunt veri. Reed și-a început cariera în cascadorii cu Waterworld în 1995 — înainte ca vărul său să pornească pe drumul unei cariere de top la Hollywood. Începând cu The Scorpion King din 2003, Reed este cel care apare pe ecran în momentele mai riscante din filmele lui Johnson. El a fost cel care „a ținut locul” și a încasat căzăturile în filme precum Walking Tall, Doom, Get Smart, The Other Guys și în mai multe episoade din seria Fast and Furious.

Citește și:

Staruri de la Hollywood care au acceptat salarii mai mici pentru filme în care au crezut cu adevărat

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro