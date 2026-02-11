Cum plănuiești să vă cunoașteți mai bine, dar în final ajungi să-l transformi pe cel pe care-l placi într-un simplu prieten

Ești foarte dezamăgită că îți este prieten, deși la început intențiile erau clar romantice. Ai greșit undeva? Nici nu ți-ai dat seama cum.

  Actualizat 11.02.2026, 11:54
Este frustrant că acum îți este doar prieten și orice aluzii faci el rămâne de neclintit? Absolut! În același timp îl prețuiești și nu ai vrea să strici conexiunea dintre voi. Rămâne de văzut mai departe dacă poți gestiona acest tip de relaționare și nu vei fi afectată atunci când te va anunța cu prima ocazie că îi place cineva sau de-a dreptul are o relație de cuplu. Cum s-a ajuns în această situație, să intre în zona prieteniei un om în ochii căruia vedeai clar că își dorește mult mai mult de la tine? Poate chiar aveai confirmarea din partea unor cunoștințe comune că te place mult. Analizează dacă ai procedat așa cum este descris mai jos.

Mult prea multă… informație

Consideri că e important să vă cunoașteți bine, iar trecutul relațional poate furniza informații utile acum. Îți arată trăsături de caracter manifestate în toate relațiile, și pe pozitiv și pe negativ, lucruri care au durut, sunt inacceptabile și în momentul de față. Ba chiar crezi că să povestești mult despre ce făceai cu și pentru foștii parteneri, cât de grozav te comportai cu ei ar fi o bună carte de vizită, o mișcare de PR extraordinară.

Sau dai indicii despre stilul de viață alături de foștii tăi, astfel încât cel care te place să citească printre rânduri despre cum îți place ție să trăiești. Rezultatul? I te confesezi ca unei prietene sau ca unui prieten pe care nu ai de ce să-l protejezi de detalii extra care nu au absolut niciun beneficiu real dacă începeți să formați un cuplu. El poate traduce toată această expunere drept prietenie, ori să simtă să facă niște pași în spate tocmai pentru că ai trecut un prag la care ar fi trebuit să te oprești.

Eviți complet partea fizică

Nu au fost prea grozave experiențele în care ai ajuns rapid la partea fizică, la sex. Cei cu care s-a întâmplat asta s-au retras treptat, au direcționat povestea spre o prietenie cu beneficii, ori au făcut direct ghosting. Te-ai simțit dezamăgită, folosită, nu vrei să se repete. Cel pe care-l transformi în prieten, deși nu vrei asta, se confruntă cu un mecanism de adaptare din partea ta în care eviți complet apropierea fizică rezonabilă. Nici sărut, nici ținut de mână, nimic până nu ești 100% convinsă că își dorește să fie într-o relație cu tine.

Testarea continuă

Așteptarea dovezilor mărețe că nu este ca ceilalți, alături de zero contact fizic cu iz romantic de asemenea transmite mesajul că din start tu îl vezi ca pe un prieten pe care îl mai iei ocazional de braț atunci când sunteți în drum către cinematograf, cafenea sau restaurant. Testarea continuă implică până la urmă jocuri psihologice, vrei să vezi cum reacționează când îl pui în dificultate intenționat, poate chiar te comporți destul de urât deoarece te interesează cum se manifestă la furie. Nu îi dai o șansă reală și nu ești concentrată pe a-l cunoaște, ci pe a observa ce face prost. Și dacă nu îi dai extemporale, ci te lași curtată fără a depune și tu vreun efort, este tot o formă de evitare și de detașare.

