Partenera întreține familia și partenerul se ocupă de copii? De ce nu e o idee bună, mai ales pe termen îndelungat

Ați stabilit că nu vă aliniați rolurilor tradiționale de gen legat de tema cine întreține familia. Dar această alegere nu e neapărat una sănătoasă.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Partenera întreține familia și partenerul se ocupă de copii? De ce nu e o idee bună, mai ales pe termen îndelungat

Tu lucrezi, dar lucrezi mult astfel încât reușești să acoperi necesitățile financiare ale familiei voastre. El, partenerul, face cumpărăturile, deși uneori mai mergeți și împreună la hipermarket, ia și aduce copii de la școală, îi conduce la meditații sau diversele activități extrașcolare care ați agreat că sunt importante pentru cei mici. Gătește, poate chiar face și curățenie în casă, asta în cazul în care nu ați angajat pe cineva care să facă asta.

Da, el nu lucrează, dar are acces la contul tău sau există un cont comun al familiei în care transferi tu bani săptămânal ori lunar. Pare un aranjament de întreținere al familiei care funcționează și în care toată lumea e mulțumită. Tu te ocupi de carieră și câștigi mult, partenerul de copiii care nu petrec timp cu o bonă, ci cu părintele lor. Dar această dinamică aparent echilibrată, deși atipică, dar, să fim deschiși, trăim în anii 2000, ascunde multiple capcane.

Burn out

Realist vorbind tu lucrezi suficient de mult astfel încât să acoperi încă un salariu, acel salariu pe care ar trebui să îl aducă în casă partenerul în cazul în care ar avea un loc de muncă. Iar munca în exces știm că este calea sigură către epuizare, către burnout-ul care inevitabil la un moment dat apare.

Deconectare

Muncind atât de mult, dacă tragi linie și faci calculele, descoperi că pur și simplu nu ești prezentă fizic în cadrul familiei voastre. Mai lucrezi puțin și seara după ce se culcă copiii, încă puțin și în weekend, poate chiar și în vacanțe iei laptopul cu tine.

În final ești deconectată de propria persoană, nu ai timp nici să respiri, abia ajungi la programări rezonabile precum manichiură sau coafor, ești deconectată de copiii pe care nu prea îi vezi și nici cu soțul interacțiunile nu au cine știe ce notă romantică. Mai degrabă una de colaborare pe anumite probleme care trebuie rezolvate.

Prin această deconectare la un moment dat devine vizibil cum copiii din start se îndreaptă către tatăl lor, nu către tine, ceea ce e foarte dureros. Ori încep problemele la școală, note mici, comportamente agresive față de alții sau față de propria persoană, izolare, tatonări cu dependențe precum alcool și tutun care îți apasă toate butoanele de alarmă, în funcție de vârsta lor.

Nevoile se schimbă

Fiind copleșită de cât de mult lucrezi, teribil de obosită și mereu pe pilot automat, văzând dinamica cu cei mici, începi să îți pui întrebări despre stilul vostru de viață. Iar dacă nevoia ta este acum de a primi ajutor, dar altfel de ajutor decât cel de până acum, apar noi provocări în cuplu. Căci va fi dificil ca partenerul după ani mulți de stat acasă să își găsească un loc de muncă decent, suficient plătit, ori chiar să fie dispus să facă asta.

Până la urmă aranjamentul vostru era unul confortabil, ori aparent confortabil pentru toată lumea. Latura lui dependentă a fost întreținută de o alegere care cu mult timp în urmă ați crezut că e cea mai bună pentru voi ca familie. Și încep conflictele, frustrarea sau sentimentul de nedreptate că nu se aliniază acestor cerințe rezonabile de la un adult capabil să lucreze, ori că acum brusc vrei o schimbare. Iar prăpastia emoțională deja prezentă se adâncește.

Problema este că fiecare persoană are nevoile de independență, de autonomie și de autorealizare personală, care în cazul partenerului au fost puse pe tușă. Nu și-a cultivat propria lui independență și poate că un timp limitat merge fără să producă efecte negative importante, dar apoi balanța atârnă mai mult spre talerul costurilor decât cel al beneficiilor.

Citește și:
Sunteți la început de relație și nu ești sigură că aveți aceleași valori? Cum să faci o analiză corectă

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Abonament Spider man - cu transport Abonament Spider man - cu transport 10 RON Cumpără acum
Abonament Spider man - fara transport Abonament Spider man - fara transport 10 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
În căutarea lui Dory - Ediția nr. 55 (Disney. Ediția de platină)! În căutarea lui Dory - Ediția nr. 55 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Atelierul deschis Eurovision: ce trebuie să știi despre prima zi a semifinalei pentru selecția națională
Lifestyle
Atelierul deschis Eurovision: ce trebuie să știi despre prima zi a semifinalei pentru selecția națională
10 actori care au dezvăluit prea multe detalii despre filmele în care au jucat, înainte de a avea premiera
Lifestyle
10 actori care au dezvăluit prea multe detalii despre filmele în care au jucat, înainte de a avea premiera
Bad Bunny la Super Bowl: muzică și mesaj, pâine și circ
Lifestyle
Bad Bunny la Super Bowl: muzică și mesaj, pâine și circ
Actori care au traversat momente devastatoare în viețile personale în timp ce lucrau la filme
Lifestyle
Actori care au traversat momente devastatoare în viețile personale în timp ce lucrau la filme
Sunteți la început de relație și nu ești sigură că aveți aceleași valori? Cum să faci o analiză corectă
Lifestyle
Sunteți la început de relație și nu ești sigură că aveți aceleași valori? Cum să faci o analiză corectă
Semne clare că aveți o incompatibilitate mare în cuplu, indiferent cât încerci să faci lucrurile să funcționeze
Lifestyle
Semne clare că aveți o incompatibilitate mare în cuplu, indiferent cât încerci să faci lucrurile să funcționeze
Libertatea
Tudor Chirilă a răbufnit după ce ministerul Culturii le-a cerut actorilor să scrie ce fac în cele 8 ore de lucru
Tudor Chirilă a răbufnit după ce ministerul Culturii le-a cerut actorilor să scrie ce fac în cele 8 ore de lucru
Viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar pe Rică Răducanu. „Nu te poți abține. E boală pe viață, e clar!”
Viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar pe Rică Răducanu. „Nu te poți abține. E boală pe viață, e clar!”
Cătălin Măruță și-a ținut promisiunea. Unde a apărut la ora 15.00, în prima zi fără emisiune: „Clipe care îți aduc aminte cine ești”
Cătălin Măruță și-a ținut promisiunea. Unde a apărut la ora 15.00, în prima zi fără emisiune: „Clipe care îți aduc aminte cine ești”
Obiceiurile la care Anghel Damian nu renunță când vine vorba despre fiul lui și al lui Theo Rose: „Avem responsabilități clare”
Obiceiurile la care Anghel Damian nu renunță când vine vorba despre fiul lui și al lui Theo Rose: „Avem responsabilități clare”
Ego.ro
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Unica.ro
Trădare, certuri, despărțiri și divorțuri! Zodia care ar putea încheia săptămâna în lacrimi
Trădare, certuri, despărțiri și divorțuri! Zodia care ar putea încheia săptămâna în lacrimi
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Cristina Demetrescu anunță probleme de sănătate pentru o zodie, în februarie: „În special în zona inimii”. Ce nativi sunt vizați
Cristina Demetrescu anunță probleme de sănătate pentru o zodie, în februarie: „În special în zona inimii”. Ce nativi sunt vizați
Ioana Ginghină, cu sânii la vedere într-un mall din București. La 48 de ani, actrița a îmbrăcat un corset transparent la premiera unui film românesc. Oamenii au reacționat imediat cum au văzut-o! „Ești dezbrăcată!” Cum arată ținuta purtată de vedetă / FOTO
Ioana Ginghină, cu sânii la vedere într-un mall din București. La 48 de ani, actrița a îmbrăcat un corset transparent la premiera unui film românesc. Oamenii au reacționat imediat cum au văzut-o! „Ești dezbrăcată!” Cum arată ținuta purtată de vedetă / FOTO
catine.ro
6 zodii chinezești atrag norocul și prosperitatea pe 11 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
6 zodii chinezești atrag norocul și prosperitatea pe 11 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 11 februarie 2026. Racii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 februarie 2026. Racii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Alimente care combat greața. Vezi ce poți să alegi între mentă sau ghimbir
Alimente care combat greața. Vezi ce poți să alegi între mentă sau ghimbir
Angelina Jolie a strălucit pe covorul roșu într-o rochie argintie. Cum arată întreaga ținută
Angelina Jolie a strălucit pe covorul roșu într-o rochie argintie. Cum arată întreaga ținută
Mai multe din lifestyle
Ghid de bună purtare când vrei să te desparți de partenerul de cuplu
Ghid de bună purtare când vrei să te desparți de partenerul de cuplu
Lifestyle

Vrei să te desparți de partenerul tău de cuplu? Există o serie de bune practici care fac mai lină și mai elegantă această ruptură.

+ Mai multe
România care citește ca să gândească: cum a luat naștere „Fitness pentru mintea copiilor”, un proiect despre cărți, dialog și viitor
România care citește ca să gândească: cum a luat naștere „Fitness pentru mintea copiilor”, un proiect despre cărți, dialog și viitor
Lifestyle

Într-o țară în care unul din doi copii nu înțelege ce citește, iar bibliotecile dispar mai repede decât se nasc obiceiurile de lectură, "Fitness pentru mintea copiilor" propune mai mult decât o campanie: o schimbare de paradigmă.

+ Mai multe
Ringier Media Switzerland achiziționează AdUnit: Extindere strategică a comercializării publicității regionale și digitale la Ringier Advertising
Ringier Media Switzerland achiziționează AdUnit: Extindere strategică a comercializării publicității regionale și digitale la Ringier Advertising
Lifestyle

Ringier Media Switzerland (RMS) va prelua AdUnit, care până acum a funcționat ca subsidiară a Goldbach Group, parte a TX Group, începând cu 1 martie 2026.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC