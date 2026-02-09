Sunteți la început de relație și nu ești sigură că aveți aceleași valori? Cum să faci o analiză corectă

Consideri că dacă aveți aceleași valori sunt mult mai multe șanse ca relația să fie una de succes. Dar procesul de identificare poate fi uneori blocat.

Consideri că aceste valori sunt fundația unui cuplu, deoarece ele vă ghidează pe fiecare către alegerile personale, către maniera în care vă raportați unul la celălalt. Valorile vă ajută să conturați sensul vieții și vă arată drumul, funcționează ca o busolă internă. Nu e foarte clar dacă relația va fi una durabilă, dacă bagajele emoționale nu vor atârna prea greu, iar modurile de a face față în diferite situații nu vă pun piedică. Deci sunt multe elemente de calculat în ecuația cuplului, dar cel puțin aveți repere comune, un start care pornește de la aceeași linie. Vă cunoașteți de prea puțină vreme, ca atare cum poți fi sigură că în realitate nu pierzi timpul?

Recadrarea noțiunii de a pierde timpul

Această perspectivă este din start una critică, în care te critici tu pe tine că pierzi timpul ori ai pierdut timpul. Până la urmă pentru a cunoaște pe cineva, a descoperi dacă vă potriviți sau în ce măsură puteți armoniza diferențele dintre voi chiar este nevoie de o investiție de timp. Iar în acest timp ceea ce faci oricum este să exersezi diferite abilități relaționale, faci achiziții de abilități relaționale.

Valori personale versus rigidități

Ca să știi ceea ce cauți e necesar în primul rând să știi ceea ce vrei. Adică să pui pe hârtie care sunt acele valori importante pentru tine. Apoi să ai în vedere că nu îl vei găsi nicăieri pe bărbatul perfect, și să te uiți la contextele sau aspectele negociabile. Uneori rigiditatea foarte mare are legătură cu așteptări nerealiste sau cu o dorință mare de control din partea ta.

Vânătoare sau proces de cunoaștere?

Analiza valorilor se poate transforma într-o lupă negativă, într-o strângere de dovezi că el chiar nu este cel potrivit pentru tine. Te axezi doar pe negativ și descalifici din start orice alt comportament pozitiv pe care noul partener îl are, și care la o analiză globală chiar ar atârna suficient de mult încât să fie un argument pentru a merge mai departe împreună. Nu îl percepi în ansamblul său, ci vânezi bilele negre. La polul opus este vânătoarea de bile albe, în care îți faci singură un soi de gaslighting, în care tu modifici realitatea care de fapt nu prea e pe placul tău, sperând la o schimbare care va veni curând, la o surpriză plăcută, ignorând faptul că valori semnificative, care nu sunt nicidecum negociabile, nu sunt comune.

Simpla discuție

Ești foarte atentă doar la cum se comportă și nu vrei să discuți deschis despre valorile personale deoarece ți se pare mai relevant ceea ce face decât ceea ce spune? Te gândești că poate chiar va minți ca să-ți facă pe plac, să te cucerească sau să facă impresie bună? Dacă vorbele și faptele nu se aliniază e o problemă, dar nu mereu vă confruntați cu situații clare care să îi dezvăluie valorile și să fie relevant pe zonele sau categoriile care te interesează pe tine.

