Filmul "Ultima rețetă" poate fi văzut în cinematografe începând cu 13 februarie 2026.

"Ultima rețetă", un thriller culinar despre iubire, mister și lumea intensă a gastronomiei de top, se vede în cinematografe

Dragoste, haute cuisine și un mister care traversează două continente, din Franța până în exoticul Taiwan – o alegere îndrăzneață pentru Valentine’s Day. „Ultima rețetă” (La Réparation) ajunge în cinematografe din 13 februarie. Regizat de Régis Wargnier, câștigător al Premiului Oscar pentru Indochine, filmul este distribuit în România de Independența Film.

Cu Julia de Nunez, Clovis Cornillac și Julien de Saint Jean în rolurile principale, filmul urmărește o poveste de iubire întreruptă de o dispariție misterioasă, pe fundalul unei lumi în care  presiunea succesului este constantă.

Cu doar câteva ore înainte de a primi a treia stea Michelin, celebrul chef Paskal Jankovski dispare fără urmă împreună cu sous-chef-ul său. Restaurantul rămâne în mâinile fiicei sale, Clara, în vârstă de 20 de ani, nevoită să preia conducerea unei bucătării prestigioase într-un moment de presiune extremă.

Doi ani mai târziu, o invitație la un congres gastronomic din Taiwan devine punctul de plecare al unei investigații care scoate la iveală secrete din trecut.

Filmul aduce pe ecran universul restaurantelor de top, unde excelența devine obsesie, iar performanța modelează caractere. Filmările din Franța au avut loc în Bretania, la legendarul Moulin de Rosmadec – primul restaurant din Finistère distins cu o stea Michelin încă din 1933, o instituție a gastronomiei bretone, găzduit într-o moară din secolul al XV-lea. Partea asiatică a fost realizată în Taipei, inclusiv în restaurantul RAW, fondat de chef-ul André Chiang și recompensat cu două stele Michelin, considerat unul dintre reperele fine dining-ului contemporan din Taiwan.

Pentru Régis Wargnier, punctul de plecare a fost tema dispariției – un fenomen real și rar discutat: în Franța, aproximativ 10.000 de persoane dispar anual fără a lăsa urme.

Interpretată de Julia de Nunez, Clara este o tânără prinsă între loialitatea față de tată și dorința de independență. Absența acestuia o obligă să iasă din umbră și să își asume propriile alegeri, atât în bucătărie, cât și în viața personală.

Alături de ea, Clovis Cornillac conturează portretul unui chef aflat în pragul consacrării absolute, iar Julien de Saint Jean completează dimensiunea romantică a poveștii printr-o relație intensă, brusc întreruptă.

„Ultima rețetă” este un film despre iubire, ambiție și transmiterea talentului de la o generație la alta, plasat într-un univers rar explorat pe ecran, cel al gastronomiei de elită.

„Ultima rețetă” este distribuit în România de Independența Film și poate fi văzut în cinematografe din 13 februarie 2026.

