Sore, anunț important pentru fani. Artista a luat decizia mult așteptată: „Se reîntoarce printre planurile mele”

După o perioadă în care și-a concentrat atenția asupra proiectelor personale și a familiei, Sore se pregătește să facă un pas important în cariera muzicală. Cântăreața a dezvăluit că emoțiile revin odată cu această decizie, chiar dacă nu este pentru prima dată când trece printr-un moment similar.

Sore revine în muzică

Deși succesul în afaceri a adus satisfacții și recunoaștere, muzica rămâne mereu prima ei pasiune. Sore este hotărâtă să revină pe scenă și să readucă melodiile sale aproape de inimile fanilor.

Artista a avut parte de numeroase hituri de-a lungul carierei și a câștigat admirația publicului, dar a ales să se dedice și altor proiecte, precum și creșterii fiicei sale, Erin, care a devenit pentru ea un sprijin și o prietenă apropiată. La Știrile Antena Stars, Sore a oferit detalii despre planurile sale, promițând revenirea în muzică după o pauză de câțiva ani:

„Mai toate piesele mele sunt despre iubire, până la urmă viața este despre iubire. Piesele de suflet sunt preferatele mele. Să știi că am o surpriză pentru toată lumea. În această lună februarie revin în muzică după o pauză de câțiva ani. Muzica se reîntoarce printre planurile mele. Continuăm pe drumul antreprenoriatului pe care am mers de câțiva ani, podcastul este unul dintre proiectele mele de suflet și mai am niște proiecte interesante”, a declarat Sore.

Sore, o mamă mândră și implicată

Dincolo de carieră și proiecte de afaceri, Sore se definește mai presus de toate ca mamă. Fiica ei, Erin, de 9 ani, reprezintă cea mai mare bucurie și inspirație pentru artistă. Sore a vorbit cu emoție despre relația specială pe care o are cu micuța:

„Este în primul rând un copil fericit, și un copil bun! Nu are răutăți, cum, mă rog, se întâmplă de la vârstele mici, răutăți gratuite, mici invidii, chiar e un copil, așa a venit ea pe pământ, și așa am reușit și noi să o ținem, părinții ei, un copil senin, solar. Amândoi ne-am dorit să creștem un copil bun, să ajungă să fie un adult bun, să aibă valori.”

Motivul pentru care Sore a luat o pauză de la muzică

Această colaborare este cu atât mai specială, deoarece marchează sfârșitul unei pauze muzicale pentru Sore. Pe parcursul acestei perioade, artista s-a dedicat în totalitate creșterii fiicei sale, Erin, în vârstă de 7 ani. Cântăreața a recunoscut că rolul de mamă i-a schimbat complet stilul de viață și prioritățile, ajutând-o să devină o persoană mai organizată.

Cu toate acestea, colaborarea cu Bitză a fost un impuls de care vedeta susține că avea nevoie. Fiind convinsă că lucrurile se întâmplă la timpul lor, Sore a pus capăt perioadei de pauză și a revenit în scena muzicală.

„Și eu mă număr printre cei care și-au luat o pauză de la muzică. În ultimii doi ani nu am mai făcut nimic, pentru că, de la un punct, simțeam o presiune; ți se stoarce inspirația. (…) E mereu acel ‘trebuie să facem, trebuie să lansăm… un fel de burnout inspirațional. Dar pauzele astea sunt atât de bune. Eu cred foarte tare că lucrurile și oamenii trebuie să se întâlnească. Lucrurile trebuie să se întâmple cum a fost și cazul nostru. Pentru mine colaborarea noastră, propunerea venită din partea lui Bitză, a reprezentat semnul că tebuie să încheiem pauza și să repornim”, le-a mărturisit Sore matinalilor Greeg și Cosmin Cernat.

Foto: Instagram

