Cum i-a explicat Sore fiicei sale, Erin, că se desparte de tatăl ei: „Ca să fiu și eu fericită…”

Sore a povestit cum i-a explicat fiicei sale, Erin, că părinții ei urmează să meargă pe drumuri separate.

Sore și fiica ei, Erin
În vara anului 2022, Sore a surprins cu anunțul că se desparte de partenerul ei de viață, Mircea Julean, după ce au fost împreună opt ani. Cei doi sunt părinții unei fiice, pe nume Erin, și se ocupă împreună de creșterea și educația ei. 

Cum i-a dezvăluit Sore fiicei sale vestea că se desparte de tatăl ei

Sore a pus pe primul plan fericirea fiicei sale și își dorește ca Erin să conștientizeze acest lucru pe măsură ce crește. 

„Au fost momente în care m-am întrebat ce aș vrea ca fata mea să gândească despre mine când va fi ea mare și se va apuca să mă descrie sau se va gândi în mintea ei. Și mi-am dorit să fiu exemplul trăirii autentice. Adică eu vreau ca ea să se gândească că mama a făcut tot ce i-a stat în putință să fie fericită ca să fiu și eu fericită”, a spus Sore la podcastul Badassmom.

Cum se înțelege Sore cu tatăl fiicei sale

Sore preferat să păstreze discreția în ceea ce privește viața ei personală și a vorbit rar atât despre relația pe care a avut-o cu Mircea Julean, cât și despre despărțirea lor. Artista a povestit într-un interviu cum se înțelege cu tatăl fiicei sale, explicând că separarea lor s-a produs pe cale amiabilă.

„A fost o separare foarte frumoasă, foarte frumoasă e poate exagerat spus. A fost în termeni foarte ok. Practic, despărțirea, ruperea, relația fusese consumată și încheiată deja. N-am mai avut ce să sufăr. Dacă a fost ceva, deja fusese, trecuse, se spălase. A fost o separare foarte ok pentru că am reușit să comunicăm foarte bine amândoi în momentul acela. De atunci încoace suntem foarte echilibrați în creșterea lui Erin. Este realmente un tată extraordinar. Chiar i-am zis de curând că Erin îl vede ca pe un erou și are dreptate. El pentru ea este ireproșabil. Noi astăzi suntem prieteni mai buni decât am fost înainte. Ne înțelegem mai bine decât ne înțelegeam înainte. Așa cum privesc eu, lucrurile sunt mai bine decât erau”, a mărturisit Sore în podcast-ul găzduit de Jorge. 

Sore, declarații sincere despre familie

Sore a vorbit acum ceva timp despre fiica sa, pe care o descrie ca fiind un copil luminos, empatic și lipsit de răutăți. Artista și Mircea Julean, tatăl fetiței ei, și-au propus de la bun început să o crească într-un mediu sănătos, unde bunătatea și valorile autentice să primeze. Rezultatele nu au întârziat să apară, iar Erin evoluează exact așa cum și-au dorit părinții.

„Este în primul rând un copil fericit, și un copil bun! Nu are răutăți, cum, mă rog, se întâmplă de la vârstele mici, răutăți gratuite, mici invidii, chiar e un copil, așa a venit ea pe pământ, și așa am reușit și noi să o ținem, părinții ei, un copil senin, solar. Amândoi ne-am dorit să creștem un copil bun, să ajungă să fie un adult bun, să aibă valori. Am încercat să îi insuflăm, încă de mică, să aibă principii/valori, de viață, de conduită socială, personală, și să nu îi fie niciodată teamă să își exprime părerile, iar până acum ne-a ieșit”, a declarat Sore într-un interviu pentru Spynews.

Sore a păstrat o relație foarte bună cu tatăl fiicei sale și consideră că echilibrul emoțional al copilului depinde de modul în care adulții aleg să păstreze respectul reciproc după ce se despart.

„Le-aș dori tuturor celor care nu reușesc să își păstreze o familie tradițională, din diferite motive, să încerce să păstreze o relație bună între părinți, pentru că de acest lucru are copilul nevoie cel mai mult. Contează foarte mult și ce valori au cei doi oameni care se despart, dacă sunt oameni mișto, oameni buni și cu valori puternice, atunci nu au de ce să nu găsească o cale comună de a se înțelege bine”, a adăugat Sore.

Cristina Bâtlan, mărturisiri dureroase despre nașterea prematură a fiului ei. Cum este relația din prezent cu Adrian: „Înveți ce înseamnă cu adevărat fragilitatea și miracolul'

Foto: Instagram

