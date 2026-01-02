Cum se descurcă Ana Baniciu în rolul de mamă. Detalii despre familia ei: „Mă simt…”

Ana Baniciu a vorbit deschis despre cum percepe rolul de mamă și cum păstrează un echilibru între viața ei personală și cea profesională.

Ana Baniciu și fiul ei
Ana Baniciu a devenit mamă pentru prima dată în luna iunie a anului 2024. Artista are un băiețel, pe Aris, și se ocupă îndeaproape de creșterea lui. 

Ana Baniciu, despre viața de familie

Ana Baniciu și Edy Kovacs s-au căsătorit religios în cadrul unei ceremonii care a avut loc pe 24 septembrie 2023, la câteva săptămâni distanță de când s-au căsătorit civil. În vara anului 2024, artista și soțul ei au devenit părinții unui băiețel, pe care au ales să îl cheme Aris.

Ana Baniciu a fost sinceră și a făcut mărturisiri despre viața de familie și despre cum reușește să împartă responsabilitățile de părinte alături de Edy Kovacs. Artista și soțul ei păstrează un echilibru între viața lor personală și cea profesională. De când a venit pe lume Aris, viața celor doi s-a schimbat complet.

„Viața de mămică e superbă, mă simt foarte împlinită. Am un bebeluș superb, nu m-aș mai dezlipi de el. Doar aceste evenimente mă mai fac să mă despart de el. Acum el este cu o bonă internă, doarme la noi, e parte din familie acum. A fost greu să găsim o bonă, pentru că ne-am dorit să aducem pe cineva din Filipine. Am așteptat șapte luni și nu a mai venit duduia, dar uite că am găsit o filipineză care era deja în țară. Acum ne odihnim bine. Când crește un dinte, sunt seri mai grele, dar el doarme mai toată noaptea, nu ne dă bătăi de cap. O să vezi, tații înțeleg mai greu care le e rolul, dar Edy mă ajută cu tot ce e nevoie. El cară foarte mult, pentru că sunt foarte multe de cărat pentru un bebeluș, trebuie să pleci cu toată casa. În rest, baie, somn, schimbat… toate sunt la mine! Eu am grijă”, a declarat Ana Baniciu pentru CANCAN.RO

Ana Baniciu și soțul ei, decizie importantă în privința fiului lor

Ana Baniciu a povestit cum a decurs vacanța din Grecia împreună cu soțul ei și băiețelul lor. Cântăreața a dezvăluit că este prima lor escapadă în această formulă, astfel că această călătorie va fi una de ținut minte pentru ei.

„Abia ce ne-am întors din Grecia acum câteva zile. Am fost în prima noastră vacanță de după sarcină și după ce am născut. Am așteptat până când copilul merge pe picioarele lui. Ni s-a părut că acum e momentul în care putem pleca, atât noi, cât și el. A fost prima noastră vacanță. N-am mai plecat până acum, noi fără el nu plecăm. A fost superb, am luat decizia corectă”, a spus Ana Baniciu pentru Spynews.ro.

Ana Baniciu a mai spus că vacanța a fost de vis, iar fiul ei, Aris, s-a distrat de minune, motiv pentru care acum ea și soțul ei sunt dornici să repete experiența, dar într-o altă destinație.

„Am mers cu mașina, ca să putem căra toată casa. A fost foarte, foarte bine, ne-am distrat. Copilul a fost minunat. Abia îi obosești pe copii, așadar băgați-i la înot, la tot ce se poate, pentru că vor dormi mult la prânz. S-a distrat la maximum, i-a plăcut foarte mult, la el când e apă în joc e cel mai bucuros. La prânz ne-a lăsat și pe noi să ne distrăm, dormea câte trei ore, iar noi ne puteam face de cap, puteam să înotăm, după care venea el, iar apoi ne distram alături de el. Acum am prins curaj pentru a doua vacanță. Ne dorim să mai avem vacanțe împreună, dar momentan mai avem și treabă.”

Foto: Instagram

