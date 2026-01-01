Cătălina Grama, mândră de fiul ei. Cum a surprins-o Achim pe actriță: „A jucat unul dintre rolurile principale”

Cătălina Grama are un băiat, pe nume Achim, din relația cu fostul ei soț, Ionuț Grama. Băiatul actriței a ajuns la vârsta adolescenței și a început să fie preocupat de lumea artistică din care face parte și Cătălina Grama.

Cătălina Grama, surprinsă de fiul ei, Achim

Cătălina Grama are toate motivele să fie mândră de fiul ei. Achim a căpătat deja experiență în ceea ce privește casting-urile de actorie și a fost prezent pe platourile de filmare pentru un scurtmetraj la care a avut un rol important.

„Achim a luat un casting și a filmat pentru un scurtmetraj cu doi regizori americani, așteptăm să-l vedem. A luat un casting la Domnica Cârciumaru pentru acest scurtmetraj, unde a jucat unul dintre rolurile principale. I-a plăcut foarte mult experiența. A jucat în engleză, e foarte bun la asta. A făcut engleză Cambridge încă de când era foarte mic și are un accent foarte bun. Stăpânește foarte bine limba, e fluent în limba engleză și i-a plăcut foarte multă experiența. De unde ziceam că vrea în spatele camerelor de filmat, acum un pic îl tentează, i-a plăcut”, a spus Cătălina Grama pentru Ciao.ro.

Cum este pentru Cătălina Grama să le predea actorie celor doi copii

Cătălina Grama și soțul ei, Paul Ipate, dețin o școală de actorie, care se numește Becoming Studio. Actrița a dezvăluit faptul că Zora și Achim, cei doi copii ai ei, vin la cursurile acestei școli și este o adevărată bucurie pentru ei să descopere această lume a actoriei.

„Mă ocup foarte mult de teatru și de școala mea de actorie, Becoming Studio, unde chiar fac înscrieri (…) La școală merg zilnic. Și copiii vin. Zora vine cu grupa 6-8 ani și Achim cu grupa 12-16 ani (…) Vin pentru că le place, nu i-am obligat. Le-am spus: „mami și cu Paul o să facă acest curs, dacă vă doriți să participați, sunteți invitați oricând.' Dar n-a fost o obligație pentru ei. Ei vin de drag, de când am înființat școala de doi ani, nu au lipsit de la niciun curs. Vă dați seama că e fun atmosfera și distractivă, că altfel n-ar veni”, a declarat Cătălina Grama pentru fanatik.ro.

Acum ceva timp, Cătălina Grama a vorbit despre pasiunea fiului ei, Achim, pentru actorie. Actrița a dezvăluit că băiatul ei pare să calce pe urmele ei.

„Este atras de zona asta, doar că de partea din spate a camerelor. Culmea este că îi place foarte mult personajul meu și e de acord întru totul. El și studiază actorie la cursul meu și a început să învețe câteva elemente despre construirea unui personaj. Acum discutăm de la un alt nivel, discutăm ca de la actor la actor. Îmi spune că a văzut că am făcut un lucru, că m-am gândit la nu știu ce, adică a început să sesizeze, să-mi descifreze personajul”, a spus Cătălina Grama pentru Ego.ro.

În continuare, Cătălina Grama a explicat că fiul ei este preocupat mai mult de ceea ce se întâmplă în spatele camerelor, dar este deschis să experimenteze și actoria.

„Achim este în continuare cu IT-ul, însă este foarte fascinat de zona asta și să știi că este fascinat de zona tehnică a lucrurilor și de producție. Tot ce înseamnă regie, scenografie, scenariu. E încântat. Vrea să vadă și cum e să fii actor. Învață și despre latura asta pentru că îl fascinează foarte mult partea din spate. Dacă va alege să facă o meserie, să aibă o profesie pe zona asta, îl vor ajuta toate. Și pregătirea lui pe partea de IT, pentru că el vrea să facă animație, vrea să fie un fel de James Cameron, să facă „Avatar.” Așa că îl vor ajuta toate, inclusiv partea de actorie, inclusiv partea de producție, absolut tot ce învață de la mine în perioada asta”, a declarat Cătălina Grama pentru sursa menționată.

