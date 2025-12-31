Bella Santiago și soțul ei, Nicu Grigore, mărturisiri despre primele lor interacțiuni: „A durat ceva până am cucerit-o”

Bella Santiago și soțul ei, Nicu Grigore, au atras atenția publicului recent prin participarea în emisiunea „Power Couple” de la Antena 1, prezentată de Dani Oțil. Cuplul a oferit fanilor o privire sinceră asupra relației lor și a modului în care competiția le-a testat legătura, dar și colaborarea profesională.

Bella Santiago și Nicu Grigore, despre relația lor

Bella Santiago, originară din Filipine, și Nicu Grigore, fost sportiv de performanță și terapeut, s-au întâlnit în septembrie 2017, după ce Nicu a ascultat-o cântând și a decis să încerce să îi câștige inima. Un an mai târziu, el a cerut-o în căsătorie, iar ceremonia civilă a avut loc chiar înainte ca Bella să câștige marele premiu la X Factor. În 2023, cei doi și-au consolidat povestea de dragoste printr-o nuntă de vis. Bella mai are o fiică, Kescielle, dintr-o relație anterioară, despre care artista a declarat că nu mai menține legătura cu tatăl biologic și că nu intenționează să se întoarcă în Filipine.

În interviul acordat site-ului playtech.ro, Bella a recunoscut că participarea în „Power Couple” a adus și momente tensionate între ei, dar că aceste conflicte au fost depășite.

„Ne place sportul și nu am avut probleme cu asta. Ne-am certat, normal că ne-am mai certat, nu există să nu”, a spus artista, evidențiind modul în care comunicarea și înțelegerea reciprocă le-au permis să gestioneze momentele dificile.

De partea sa, Nicu Grigore a explicat că experiența de la show a fost una revelatoare pentru relația lor:

„Am descoperit multe lucruri interesante acolo și ne-am întors bine. Evident că am avut și discuții, dar în final ne-am împăcat.”

El a subliniat că succesul lor ca parteneri în viața personală se reflectă și în plan profesional, Nicu fiind managerul soției sale.

„În cazul nostru merge. Poate unii nu se înțeleg sau nu le convine acest lucru, dar pentru noi e perfect. Eu știu ce îi lipsește, ce îi trebuie, dacă vrea ceva nu îi e rușine să îmi ceară mie. E mult mai confortabilă cu mine.”

Cei doi au mai povestit și despre începuturile relației lor, subliniind că iubirea nu a fost imediată, ci a evoluat treptat. Nicu a explicat: „Nu chiar, nu! M-am dus și am stat de vorbă, ne-am împrietenit. A durat ceva până am cucerit-o, nu a fost dragoste la prima vedere.” Bella a completat: „A durat, clar! Am stat cuminte, nu m-a luat din prima! M-am lăsat foarte greu. Am vrut să văd dacă merită. A meritat!”

Bella Santiago și Nicu Grigore au împlinit 8 ani de căsnicie

Bella Santiago și Nicu Grigore au aniversat opt ani de când au devenit oficial o familie, iar cu această ocazie au ales să marcheze momentul printr-o escapadă romantică în Insulele Canare.

Relația dintre cântăreață și partenerul ei de viață a trecut testul timpului, fiind plină de iubire, înțelegere și momente prețioase împărtășite împreună. Pentru a celebra acest prag emoționant din viața lor, cei doi au optat pentru o vacanță relaxantă într-un peisaj de poveste, departe de agitația cotidiană.

Pe contul său de Instagram, Bella Santiago a împărtășit cu fanii un mesaj profund adresat soțului său.

„Au trecut opt ani de când am spus ‘Da’ și, în tot acest timp, tu ai fost sprijinul meu, zâmbetul meu de fiecare zi și liniștea sufletului meu. Am crescut împreună, am trecut prin momente frumoase și provocări, dar mereu cu inima plină de iubire unul cu celălalt. Îți mulțumesc pentru că mă iubești așa cum sunt, pentru că mă faci să râd, pentru răbdare, pentru visurile, pentru visurile pe care le construim împreună. Ești omul meu, și aș alege din nou, fără să ezit, să îți fiu soție. La mulți ani nouă! Cu dragoste, mereu”.

Citește și:

Alina Chivulescu, dezvăluiri rare despre viața personală. Ce a mărturisit actrița, care a revenit pe micile ecrane după o pauză de 3 ani: „A fost un timing perfect…'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro