Bella Santiago, mărturisiri despre operația la genunchi. Cum se simte artista după intervenție: „M-am speriat foarte tare”

În urmă cu două luni, Bella Santiago a fost supusă unei operații la genunchi. Cântăreața a suferit o accidentare gravă la schi și a aflat de la medici faptul că, în urma accidentării confruntă cu o întindere de ligamente. După acest incident, artista a mai întâmpinat o altă problemă, care i-au determinat pe medici să o opereze.

Bella Santiago a vorbit despre accidentarea suferită într-o vacanță la schi.

„Am fost la Power Couple și nu am pățit nimic și am ajuns în țară. Am zis că vreau la munte și uite ce am pățit… Fetița mea s-a panicat și a dat peste mine, a trecut printre picioarele mele. M-am accidentat pe data de 29 ianuarie la schi. Am făcut o întindere de ligament. Ea este salvată și nu a pățit nimic, dar știți cum se spune, mama suferă mereu pentru copilul ei”, a declarat Bella Santiago pentru viva.ro.