Larisa Iordache, pregătiri intense pentru botezul fiicei sale. Când va avea loc evenimentul: „Atunci ne-am căsătorit, acum un an…”

Larisa Iordache trăiește unele dintre cele mai emoționante clipe din viața ei. Pe data de 28 februarie, fosta gimnastă și soțul ei, Cristian Chiriță, au devenit părinți pentru prima dată. Ea a născut o fetiță, pe care au ales să o cheme Amira-Andreea.

În cadrul unui interviu acordat recent, Larisa Iordache a vorbit despre botezul fetiței sale, care va avea loc pe o dată cu o semnificație specială. Fosta gimnastă și soțul ei, Cristian Chiriță, se pregătesc intens pentru importantul eveniment din viața lor.

Larisa Iordache a mărturisit că se simte norocoasă deoarece are o fetiță foarte cuminte.

Larisa și soțul ei au mărturisit că s-au gândit deja și la al doilea copil, însă au decis să mai aștepte o perioadă.

„Ne-am gândit la acest lucru, dar momentan e cam devreme. Asta, pentru că fiecare dintre noi are câte un frate și am copilărit cu un partener de viață și știm cât de frumos este să ai un frate, căruia să îi spui ce ai pe suflet”, a mai spus ea.

Proaspăta mămică a fost nevoită să stea departe de micuța Amira din cauza unei infecții cu gripă care i-a afectat starea de sănătate. În acele prime clipe, Cristian Chiriță a fost cel care a stat alături de fetiță și a ținut-o pe Larisa la curent cu fiecare detaliu. Respectând sfaturile medicale, fosta gimnastă a avut voie doar să o atingă la naștere, urmând să o poată vedea abia după ce testele au arătat că nu mai era contagioasă.

„A fost destul de greuț. Echipa de la spital, împreună cu doamna doctor, au încercat să ia cea mai bună decizie încât copilul să fie bine, și eu. Drept dovadă că după am fost foarte bine, eu încă eram sub gripă și atunci a trebuit să fac testul de a doua sau a treia zi, să mă negativez, să pot să o văd și eu. Eu doar am atins-o în momentul în care am născut”, a spus Larisa în cadrul emisiunii prezentate de Nasrin Ameri și Andrei Ștefănescu, citată de Spynews.ro.