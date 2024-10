Larisa Iordache, mesaj emoționant pentru soțul ei, Cristian Chiriță, cu ocazia zilei lui de naștere: „O să fii un tată minunat”

Larisa Iordache și soțul ei, Cristian Chiriță, vor deveni în curând părinți. Fosta gimnastă este însărcinată cu primul ei copil, urmând să aibă o fetiță.

Larisa Iordache i-a transmis un mesaj emoționant soțului ei, Cristian Chiriță, cu ocazia zilei lui de naștere. Alături de această urare, ea a împărtășit pe Instagram un video care cuprinde mai multe imagini speciale cu ea și soțul ei. Pe lângă asta, fosta gimnastă i-a pregătit și o surpriză partenerului ei de viață. Ea a organizat o petrecere la ei acasă, unde au venit câțiva dintre prietenii lor.

Recent, Larisa Iordache a vorbit cu emoție despre noua etapă care urmează în viața ei. Fosta gimnastă mai are puțin de așteptat până când va deveni mamă pentru prima dată.

„Ușor-ușor cresc din ce în ce mai mult, este un pic mai dificil, dar având în vedere că mai am puțin de așteptat, cu siguranță o să duc până la capăt ce am de dus până la capăt. Este un pic mai epuizant, clar, deoarece corpul meu se schimbă și odată cu schimbările și pe plan psihic, și emoțional, sunt gânduri, sentimente. Automat trebuie să învăț să le controlez și să mă calmez, să am răbdare cu tot ce se întâmplă. Și încerc să mă bucur de absolut tot, chiar dacă vine la pachet și cu o parte mai puțin pozitivă, pentru că n-ai un ritm normal”, a declarat Larisa Iordache în emisiunea „La feminin” de pe GSP.