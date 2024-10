A cincea echipă eliminată de la Asia Express – Drumul Zeilor. Ce vedete au părăsit competiția: „Nu o să plec plângând, ci o să plec cu fruntea sus…”(VIDEO)

Nouă perechi de vedete au pornit pe Drumul Zeilor, un traseu uluitor ce traversează trei țări, provocând concurenții la un un exercițiu de viață dus la extrem, despre dragoste, despre credință, despre spiritualitate, despre puterea de reinventare. Din Thailanda în Malaezia și apoi în Indonezia, spectaculosul itinerar va testa limitele participanților într-o aventură fără egal.

Anca Țurcașiu și prietena ei, actrița Andreea Samson, Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, colega lui de radio, Nicolai Tand și Sorin Brotnei, nașul și finul, Betty Salam și soțul ei, Cătălin Vişănescu, comedianții Ioana State și Mane Voicu, content creator-ul şi antreprenoarea Carmen Negoiță și sora ei, Andreea, Victor Slav și iubita lui, Selina, Adi Nartea și prietenul lui, actorul Cosmin Vîjeu, Andrei Ursu și iubitul lui, Vlad Condurache, sunt curajoșii care au pornit în acest sezon Asia Express, într-o nouă aventură la capătul lumii.

Fără telefon, cu doar un dolar pe zi, aceștia vor trebui să ajungă din Thailanda până în Bali, destinația marii finale a sezonului șapte. Drumul pe care îl vor parcurge va avea peste 7000 de kilometri, fiind pentru prima oară când se va întinde pe durata a 11 etape, cu una în plus față de sezoanele trecute.

În cursa pentru ultima șansă au intrat trei echipe, după un vot tensionat, care a scos la iveală tensiunile dintre unele echipe, dar și alianțe puternice.

Andreea Samson și Anca Țurcașiu Carmen Negoiță și sora ei, Andreea Perețeanu, Mihai Gănușă și Oana Paraschiv au fost cele trei echipe care s-au întrecut în cursa pentru ultima șansă la Asia Express, sezonul 7, în ediția 37 din 30 octombrie 2024.

„Mane și Ioana, voi sunteți în etapa semifinalei!”, a anunțat Irina Fodor, în semifinală fiind deja echipa formată din Nicolai și Sorin.

Echipele care au participat la cursa pentru ultima șansă au fost nevoie să facă mai multe probe, care de care mai dificile.

„Azi o să învățați cum se câștigă existența în marele oraș, cum să câștigii bani și cum să îți asiguri liniștea. Veți strânge bani în această cursă, vă zic de pe acum, și nu îi veți păstra. Un adolescent, undeva, vrea să își croiasacă un drum în viață. Ei încep să muncească de mici și trebuie să își câștige traiul, deci un adolescent are nevoie de acești bani pe care voi îi veți câștiga astăzi. Îi veți face cadou la sfârșitul zilei de astăzi. Cadoul îl va ajuta să își deschidă o mică afacere care îl va ajuta să își deschidă o mică afacere. Aveți nevoie de prima voastră profesie de azi”, a zis Irina Fodor.

Adrenalina a atins cote uriașe atunci când echipele de la cursa pentru ultima șansă au făcut din nou autostopul, ca să ajungă la Irina Fodor.

Cele trei echipe au avut emoții uriașe atunci când au văzut că zeul din cutie este roșu, semn că ultima echipă ajunsă la Irina Fodor va fi eliminată.

Nu mică a fost surpriza atunci când Irina Fodor a anunțat că echipa eliminată în ediția din 30 octombrie 2024 a emisiunii Asia Express Drumul Zeilor este cea formată din Anca Țurcașiu și Andreea Samson.

Momentul în care Anca Țurcașiu și Andreea Samson au aflat că părăsesc emisiunea a fost unul plin de emoții pentru cele două.

„Vreau să știți că nu o să plec de aici plângând, ci o să plec cu fruntea sus. A fost cea mai intensă și spectaculoasă etapă pe care am petrecut-o în viața mea, am petrecut-o alături de Andreea. Eu mi-am dorit să vin aici ca să pot să trăiesc asta. Am trăit-o din plin, am făcut tot ce am putut face. Eu sunt foarte mândră de noi și am cunoscut așa niște oameni minunați pe tot acest parcurs. Mult succes”, a declarat Anca Țurcașiu.