Nicolai Tand, dezvăluiri inedite despre fiica lui, Ilona. Adolescenta este pasionată de teatru și muzică: „Am încurajat-o să facă ceea ce îi place”

Fiica lui Nicolai Tand, Ilona, se pregătește să împlinească 14 ani în decembrie și este deja o tânără încântătoare, pasionată de teatru și muzică, pasiuni cultivate încă din copilărie. Deși a moștenit de la tatăl ei dragostea pentru gătit, Ilona își dorește să urmeze un alt drum în viață, alegând artele ca domeniu de interes, spre mândria părinților săi.

Nicolai Tand, detalii inedite despre fiica lui, Ilona

Nicolai și Monica, soția sa, au devenit părinți pentru prima dată în decembrie 2010, atunci când a venit pe lume Ilona, iar în 2013 li s-a alăturat și fiul lor, Iancu. Cu toate că preferă să-și păstreze viața de familie departe de atenția publicului, Nicolai și Monica împărtășesc ocazional imagini alături de cei doi copii, dezvăluind momente de bucurie alături de aceștia.

Pe lângă meseria de bucătar, Nicolai este un tată dedicat, încurajându-i pe Ilona și Iancu să-și urmeze propriile pasiuni, fără a le impune să calce pe urmele sale. Chiar dacă Ilona manifestă o pasiune pentru gătit, interesul ei principal rămâne în zona artistică.

„Ilona face 14 ani la începutul lunii decembrie. E pasionată de teatru și de muzică încă de când era mică, iar noi am încurajat-o să facă ceea ce îi place. De vreo doi ani merge în fiecare vară la cursurile școlii de vară West End din Londra. E o experiență super interesantă pentru că întâlnește tineri din diverse parti ale lumii și sunt câteva zile intense de masterclass-uri de dans, actorie, muzică. Cel mai fain e că la final pun în scena și un spectacol, la His Majesty Theater, unde se joacă Phantom of the opera. Noi suntem super fericiți să o vedem așa încântată!”, a declarat Nicolai Tand pentru viva.ro.

Într-un interviu acordat revistei VIVA! cu câteva luni în urmă, Nicolai Tand a dezvăluit că, atunci când vine vorba de gătit acasă, fiica lui este cea care îl ajută cu mare plăcere, fiind pasionată de bucătărie.

„Aseară am făcut cu fiica mea, Ilona, tiramisu, pentru că îi place foarte mult. Ea gătește binișor. Are 13 ani. Nu gătește în fiecare zi, dar când se apucă să facă mâncare, chiar se pricepe, mâncarea are gust. Monica mea gătește mai rar, dar dă un gust senzațional la mâncare. Iancu, fiul nostru e degustătorul. Lui îi place să mănânce bine. Face diferența între o mâncare bună și foarte bună. Sau dacă nu e așa bună. Așa e când îi obișnuiești de mici, când ei sunt educați în mediul acesta”, spunea Nicolai Tand.

De ce nu a participat la Asia Express cu soția lui

Într-un interviu acordat recent, Nicolai Tand a vorbit despre participarea la Asia Express și decizia de a nu concura alături de soția lui, Monica.

„Nevastă-mea e cu confortul. A zis unde să mă duc eu acolo? Unde las copiii? Am discutat. În prima fază am zis că mergem în familie. Dar când i-am văzut pe Rizea și pe restul, am zis să nu. Dacă nu erau ei, poate făceam și eu pasul ăsta. S-au fript ei, am zis hai să nu mă frig și eu”, a declarat el la Podcastito, sezonul 3 episodul 3.

