Nicolai Tand, dezvăluiri despre Asia Express. De ce nu a participat cu soția și a ales să meargă cu Sorin Brotnei: „S-au fript ei, am zis hai să nu…”

Cel mai dur reality-show al momentului schimbă din nou continentul. Asia Express duce nouă perechi de vedete pe Drumul Zeilor prin Thailanda, Malaezia și Indonezia. Obiceiuri stranii și totuși spectaculoase, religii diferite, temperaturi ridicate și bariere lingvistice sunt doar câteva dintre provocările cu care s-au confruntat concurenții acestui sezon, printre care și Nicolai Tand și Sorin Brotnei.

Anca Țurcașiu și prietena ei, actrița Andreea Samson, Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, colega lui de radio, Nicolai Tand și Sorin Brotnei, nașul și finul, Betty Salam și soțul ei, Cătălin Vişănescu, comedianții Ioana State și Mane Voicu, creatoarea de conținut şi antreprenoarea Carmen Negoiță și sora ei, Andreea, Victor Slav și iubita lui, Selina, Adi Nartea și prietenul lui, actorul Cosmin Vîjeu, Andrei Ursu și iubitul lui, Vlad Condurache, sunt curajoșii care au pornit în acest sezon într-o nouă aventură la capătul lumii.

Hotărât să-și testeze limitele într-un an simbolic pentru el, în care împlinește o vârstă rotundă, Nicolai Tand concurează pe Drumul Zeilor alături de finul său, Sorin Brotnei, fost component al trupei Akcent.

Un punct forte al celor doi este faptul că s-au adaptat rapid fără telefon – aceasta este una dintre condițiile restrictive ale competiției, care poate deveni apăsătoare pentru mulți concurenți.

Într-un interviu acordat recent, el a vorbit despre participarea la Asia Express și decizia de a nu concura alături de soția lui, Monica.

„Nevastă-mea e cu confortul. A zis unde să mă duc eu acolo? Unde las copiii? Am discutat. În prima fază am zis că mergem în familie. Dar când i-am văzut pe Rizea și pe restul, am zis să nu. Dacă nu erau ei, poate făceam și eu pasul ăsta. S-au fript ei, am zis hai să nu mă frig și eu”, a declarat el la Podcastito, sezonul 3 episodul 3.