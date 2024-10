Victor Slav, dezvăluiri despre participarea la Asia Express. Ce spune despre momentul în care el și Selina au căzut în lac: „Un dezechilibru total…”

Adrian Nartea și Cosmin, Victor și Selina, Oana și Mișu au fost cele trei echipe care s-au întrecut în cursa pentru ultima șansă la Asia Express, sezonul 7, în ediția 21 din 2 octombrie 2024.

Victor Slav și iubita lui au pierdut cursa pentru ultima șansă și s-au aflat în situația de a vedea dacă zeul din cufăr este roșu sau verde. Din păcate pentru ei, zeul a fost roșu, ceea ce a însemnat eliminarea lor din competiție.

Victor Slav și partenera lui, Selina, au transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare după difuzarea episodului din Asia Express în care au fost eliminați.

„Mulțumim @americaexpressromania pentru experiența minunată pe care am trăit-o alături de voi

După cum am mai spus de foarte multe ori, am trăit emoții puternice, trăiri deosebite, am întâlnit oameni mai mult decat frumoși, am făcut lucruri pe care nu credeam vreodată că le putem face și nu în ultimul rând am simțit multă iubire.

Show must go on

Asia Express continuă!!”, au scris cei doi pe internet.