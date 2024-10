De ce Anca Țurcașiu a participat la Asia Express alături de Andreea Samson. Ce a mărturisit artista: „Pentru mine asta a însemnat foarte mult”

Cel mai dur reality-show al momentului schimbă din nou continentul. Asia Express va duce nouă perechi de vedete pe Drumul Zeilor prin Thailanda, Malaezia și Indonezia. Obiceiuri stranii și totuși spectaculoase, religii diferite, temperaturi ridicate și bariere lingvistice sunt doar câteva dintre provocările cu care se vor confrunta concurenții acestui sezon.

Anca Țurcașiu și prietena ei, actrița Andreea Samson, Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, colega lui de radio, Nicolai Tand și Sorin Brotnei, nașul și finul, Betty Salam și soțul ei, Cătălin Vişănescu, comedianții Ioana State și Mane Voicu, creatoarea de conținut şi antreprenoarea Carmen Negoiță și sora ei, Andreea, Victor Slav și iubita lui, Selina, Adi Nartea și prietenul lui, actorul Cosmin Vîjeu, Andrei Ursu și iubitul lui, Vlad Condurache, sunt curajoșii care au pornit în acest sezon într-o nouă aventură la capătul lumii.

Într-un interviu acordat recent, Anca Țurcașiu și Andreea Samson despre experiențele prin care au trecut la Asia Express și amintirile cu care au rămas.

„Sunt fericită că am făcut acest pas de a participa la Asia Express, pentru că mi se pare cea mai mare încercare dintr-o viață de om. Sunt mândră că am avut puterea să trec prin această uriașă provocare – pentru că azi pot spune că pot orice, nu mi se mai pare nimic dificil din orice provocare mi-ar da viața. Simt că pot să trec peste orice și că pot să fac orice”, a povestit Anca Țurcașiu pentru VIVA! .

Anca Țurcașiu a mai povestit că a primit și în trecut invitația de a participa la acest show, însă abia acum a avut timpul liber pentru a putea concura.

„N-am avut niciun fel de îndoială, am acceptat din primul moment, cu atât mai mult cu cât invitația mea la acest show era de foarte multă vreme – de acum 5-6 ani, dar, din diferite motive, n-am putut. Acum aveam un an în care eram destul de liberă, eram într-o formă foarte bună. Oricum se spune că, pentru Tauri, 2024 este anul vieții lor. Și așa se pare că e. Familiile noastre au reacționat cu foarte mare bucurie și susținere. Și când spun familie, mă refer și la prietenii mei, și la bărbatul care îmi este alături azi și îmi era și atunci. Toți mi-au oferit această susținere cu foarte mare drag și bucurie. Ba chiar pot spune că m-au îndemnat să fac asta ca fiind ‘once in a lifetime experience’, cea mai tare experiență a vieții mele”, a povestit actrița pentru sursa citată.