Cu ce se ocupă Vlad Condurache, partenerul lui Andrei Ursu și fost concurent la Asia Express

Nouă perechi de vedete au pornit pe Drumul Zeilor, un traseu uluitor ce traversează trei țări, provocând concurenții la un un exercițiu de viață dus la extrem, despre dragoste, despre credință, despre spiritualitate, despre puterea de reinventare. Din Thailanda în Malaezia și apoi în Indonezia, spectaculosul itinerar va testa limitele participanților într-o aventură fără egal.

Anca Țurcașiu și prietena ei, actrița Andreea Samson, Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, colega lui de radio, Nicolai Tand și Sorin Brotnei, nașul și finul, Betty Salam și soțul ei, Cătălin Vişănescu, comedianții Ioana State și Mane Voicu, content creator-ul şi antreprenoarea Carmen Negoiță și sora ei, Andreea, Victor Slav și iubita lui, Selina, Adi Nartea și prietenul lui, actorul Cosmin Vîjeu, Andrei Ursu și iubitul lui, Vlad Condurache, sunt curajoșii care au pornit în acest sezon Asia Express, într-o nouă aventură la capătul lumii.

Finalul ediției care a fost difuzată pe 18 septembrie 2024 a fost plin de încărcătură emoțională. Echipele formate din Adi și Cosmin, Oana și Mihai Găinușă, Andrei Ursu și Vlad au intrat în cursa pentru ultima șansă.

Echipa care a ajuns pe locul doi a fost cea formată din Adi Nartea și prietenul lui, actorul Cosmin Vîjeu, astfel că Andrei Ursu și Vlad Condurache au fost nevoiți să vadă ce culoare are dragonul pentru a afla dacă părăsesc sau nu competiția.

„Știam că am ajuns ultimii, am dat tot ce am putut. Noi ne-am distrat teribil până acest moment. Nu am niciun regret. Nu mai vreau să zic de ghinioane că e penibil. Sunt foarte bucuros că suntem împreună, că v-am întâlnit pe toți. Dacă nu o să mai fim în competiție, asta e, noi am încercat. Sfatul nostru e să nu uitați de valorile și principiile voastre, să vă păstrați verticalitatea!”, spune Andrei Ursu.