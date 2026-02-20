Cum reușește Cristina Ciobănașu să facă față situațiilor limită. La ce apelează actrița: „Mă ajută foarte mult acest exercițiu”

Cristina Ciobănașu a dezvăluit la ce metodă apelează când se simte stresată.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Cristina Ciobănașu
VEZI FOTO
POZA 1 / 21

Cristina Ciobănașu a dezvăluit recent la ce metode apelează pentru a-și păstra calmul în situațiile limită pe care le întâmpină și cum își menține echilibrul în fața stresului. 

Cristina Ciobănașu, despre situațiile stresante

Cristina Ciobănașu a vorbit despre maniera prin care reușește să își mențină energia și optimismul atunci când se confruntă cu situații marcate de stres. 

„Sinceră să fiu, dorm. Ăsta e visul meu în viață: să dorm. Am unele zile în care mă pun în pat la 20:30, până la 21:00 citesc, iar apoi mă ia somnul așa, cu o carte deschisă. Deci ăsta e trucul meu ca să rămân în formă: cum prind o mică pauză, bag un power nap. Mai fac asta și în mașină, dacă trebuie. Staționez, stau în parcare și dorm câteva minute, 15–20. Îmi pun și alarma, ca să nu dorm mai mult, doar cât să-mi dau un refresh, să am bateriile încărcate. Nu reușesc tot timpul să fiu plină de energie, dar încerc. Mă simt și eu foarte bine dacă pot să împrăștii în jurul meu puțin pozitivism, puțin optimism”, a spus Cristina Ciobănașu pentru spynews.ro

O perioadă, Cristina Ciobănașu a făcut meditație, iar beneficiile acestei practici nu au întârziat să apară. Pe lângă meditație, actrița a mai apelat și la exercițiile de respirație, o metodă care îi este de ajutor când se simte stresată

„Am luat, de exemplu, asta cu exercițiile de respirație înainte de somn sau atunci când mă simt foarte stresată. Pe mine mă ajută foarte mult acest exercițiu. Am făcut-o organic când am dat de permisul de conducere. Aveam niște emoții de îmi tremurau genunchii, fălcile, îmi tremura tot de emoție și, natural, mi-a venit să inspir, să țin și să expir. Am făcut chestia asta de zece ori și, după, n-am mai avut nicio treabă. A treia oară când am dat traseul, am și luat. Primele două dăți nu am încercat respirația și de-aia nu mi-a ieșit.”

Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz, iar vestea despărțirii lor la începutul lunii februarie 2021 i-a luat prin surprindere pe fani. Cu toate acestea, cei doi au continuat să își petreacă timpul împreună și au declarat că au rămas în relații bune, cu atât mai mult cu cât sunt în continuare colegi pe platourile de filmare.

Cristina Ciobănașu a fost prezentă la premiera filmului de comedie în care joacă Vlad Gherman, „În pielea mea”, și a vorbit despre peliculă, dar și despre modul în care a aflat care este acțiunea din film.

„Îți dai seama că Vlad. Mă întâlnesc cu el la emisiune și mi-a zis. El îmi povestea de când filma, deci eu știu de mult care cu cine, ce se întâmplă în film. Am informații din interior. Vlad ne-a făcut teasing, era foarte încântat când filma anul trecut și de cât de amuzant o să fie. Nu am intrat în detalii, ei semnează un contract de confidențialitate, dar eu pentru că am avut o pilă am aflat”, a declarat ea pentru Cancan.ro.

Întrebată dacă are unele regrete cu privire la relațiile sale, Cristina Ciobănașu a mărturisit că a avut multe de învățat din aceste situații.

„Nu am regretat, dar cred că am învățat din greșeli. Am analizat situația și am zis că data viitoare nu o să mai fac la fel sau data viitoare o să am încredere mai multă în ceea ce-mi doresc și o să spun lucrurilor pe nume. Cu toții cred că trecem prin genul acesta de situații ca să învățăm să ne cunoaștem mai bine”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Citește și:
Cătălina Grama și Paul Ipate nu își mai doresc încă un copil. De ce au luat această decizie: „Au crescut destul de mult amândoi, ar fi…'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 105.68 RON Cumpără acum

Recomandari
Jennifer Aniston, aniversare discretă alături de partenerul ei, Jim Curtis. Cum a sărbătorit împlinirea vârstei de 57 de ani
People
Jennifer Aniston, aniversare discretă alături de partenerul ei, Jim Curtis. Cum a sărbătorit împlinirea vârstei de 57 de ani
Kim Kardashian, decizie radicală în ceea ce privește educația fiicei sale, North West
People
Kim Kardashian, decizie radicală în ceea ce privește educația fiicei sale, North West
Dragoș Bucur a făcut anunțul pe care fanii îl așteptau. Ce se întâmplă cu emisiunea "Visuri la cheie", după ce actorul s-a retras din juriul emisiunii "Românii au talent"
People
Dragoș Bucur a făcut anunțul pe care fanii îl așteptau. Ce se întâmplă cu emisiunea "Visuri la cheie", după ce actorul s-a retras din juriul emisiunii "Românii au talent"
Cum a apărut Jessica Alba alături de noul partener, după ce a finalizat divorțul de Cash Warren
People
Cum a apărut Jessica Alba alături de noul partener, după ce a finalizat divorțul de Cash Warren
Octavia Geamănu, confesiuni despre relația de 19 ani cu Marian Ionescu. Ce diferențe sunt între ea și soțul ei: "Cred că secretul căsniciei mele vine mult din..."
People
Octavia Geamănu, confesiuni despre relația de 19 ani cu Marian Ionescu. Ce diferențe sunt între ea și soțul ei: "Cred că secretul căsniciei mele vine mult din..."
Regele Charles al III-lea, apariție neașteptată după ce fratele lui, Andrew, a fost arestat. Unde a fost văzut monarhul britanic
People
Regele Charles al III-lea, apariție neașteptată după ce fratele lui, Andrew, a fost arestat. Unde a fost văzut monarhul britanic
Libertatea
Imagini cu vedetele la balul mascat Bridgerton. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras atenția cu ținutele spectaculoase
Imagini cu vedetele la balul mascat Bridgerton. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras atenția cu ținutele spectaculoase
Conflict neașteptat între Monica Tatoiu și Bianca Drăgușanu. „A transformat-o Botezatu. E toxică!”. Cum i-a răspuns vedeta. „Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool?”
Conflict neașteptat între Monica Tatoiu și Bianca Drăgușanu. „A transformat-o Botezatu. E toxică!”. Cum i-a răspuns vedeta. „Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool?”
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 21 – 27 februarie 2026. Mercur va intra în mișcare retrogradă
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 21 – 27 februarie 2026. Mercur va intra în mișcare retrogradă
Unde se va filma Asia Express 2026, show-ul mult așteptat la Antena 1. Producătorii au ales o destinație inedită
Unde se va filma Asia Express 2026, show-ul mult așteptat la Antena 1. Producătorii au ales o destinație inedită
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Olivia Cucoș și Denis Furtună s-au căsătorit de Ziua Îndrăgostiților. Imagini de la nuntă. Ce rochie a îmbrăcat prezentatoarea TV
Olivia Cucoș și Denis Furtună s-au căsătorit de Ziua Îndrăgostiților. Imagini de la nuntă. Ce rochie a îmbrăcat prezentatoarea TV
Ema Oprișan, din nou alături de Răzvan Kovacs. Imaginea care i-a surprins pe internauți. "Un nou început"
Ema Oprișan, din nou alături de Răzvan Kovacs. Imaginea care i-a surprins pe internauți. "Un nou început"
Mesajul emoționant transmis de Oase și logodnica lui, Maria, după eliminarea de la Power Couple
Mesajul emoționant transmis de Oase și logodnica lui, Maria, după eliminarea de la Power Couple
Iuliana Beregoi rupe tăcerea. Prima reacție despre acuzațiile de natură penală: „Numele meu e parte dintr-o anchetă în derulare”
Iuliana Beregoi rupe tăcerea. Prima reacție despre acuzațiile de natură penală: „Numele meu e parte dintr-o anchetă în derulare”
Unica.ro
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
E însărcinată la 47 de ani! Vestea momentului în showbiz a venit cu puțin timp în urmă: „În curând vom fi trei”
E însărcinată la 47 de ani! Vestea momentului în showbiz a venit cu puțin timp în urmă: „În curând vom fi trei”
catine.ro
Colegii lui Eric Dane din „Grey’s Anatomy” i-au adus un ultim omagiu. Ce mesaje au postat aceștia în mediul online
Colegii lui Eric Dane din „Grey’s Anatomy” i-au adus un ultim omagiu. Ce mesaje au postat aceștia în mediul online
Horoscopul zilei de 21 februarie 2026. Gemenii sunt mai determinați ca niciodată. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 21 februarie 2026. Gemenii sunt mai determinați ca niciodată. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ultimele zile din viața lui Eric Dane. Dezvăluiri emoționante făcute de Patrick Dempsey din Grey’s Anatomy
Ultimele zile din viața lui Eric Dane. Dezvăluiri emoționante făcute de Patrick Dempsey din Grey&#8217;s Anatomy
Aceste 4 zodii sunt de neoprit pentru restului anului 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Aceste 4 zodii sunt de neoprit pentru restului anului 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Mai multe din people
Vedete la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile
Vedete la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile
People

Vedetele au atras atenția pe covorul roșu de la balul Bridgerton din București, un eveniment organizat de Netflix și care a adus romantismul serialului la Palatul Parlamentului.

+ Mai multe
Primele imagini cu Andrew Mountbatten-Windsor, când a părăsit închisoarea, după arestarea sa. Cum a fost surprins fostul Prinț
Primele imagini cu Andrew Mountbatten-Windsor, când a părăsit închisoarea, după arestarea sa. Cum a fost surprins fostul Prinț
People

Andrew Mountbatten-Windsor a fost surprins cu o expresie facială terifiată, după ce a părăsit închisoarea joi noaptea.

+ Mai multe
Diana Dumitrescu se retrage din actorie și televiziune. De ce a luat această decizie radicală: "Îmi pare rău că nu am făcut pașii aceștia mult mai devreme și că..."
Diana Dumitrescu se retrage din actorie și televiziune. De ce a luat această decizie radicală: "Îmi pare rău că nu am făcut pașii aceștia mult mai devreme și că..."
People

Diana Dumitrescu și-a întristat fanii după ce a anunțat că a luat decizia de a renunța la actorie și televiziune.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC