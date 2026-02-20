Cum reușește Cristina Ciobănașu să facă față situațiilor limită. La ce apelează actrița: „Mă ajută foarte mult acest exercițiu”

Cristina Ciobănașu a dezvăluit recent la ce metode apelează pentru a-și păstra calmul în situațiile limită pe care le întâmpină și cum își menține echilibrul în fața stresului.

Cristina Ciobănașu, despre situațiile stresante

Cristina Ciobănașu a vorbit despre maniera prin care reușește să își mențină energia și optimismul atunci când se confruntă cu situații marcate de stres.

„Sinceră să fiu, dorm. Ăsta e visul meu în viață: să dorm. Am unele zile în care mă pun în pat la 20:30, până la 21:00 citesc, iar apoi mă ia somnul așa, cu o carte deschisă. Deci ăsta e trucul meu ca să rămân în formă: cum prind o mică pauză, bag un power nap. Mai fac asta și în mașină, dacă trebuie. Staționez, stau în parcare și dorm câteva minute, 15–20. Îmi pun și alarma, ca să nu dorm mai mult, doar cât să-mi dau un refresh, să am bateriile încărcate. Nu reușesc tot timpul să fiu plină de energie, dar încerc. Mă simt și eu foarte bine dacă pot să împrăștii în jurul meu puțin pozitivism, puțin optimism”, a spus Cristina Ciobănașu pentru spynews.ro.

O perioadă, Cristina Ciobănașu a făcut meditație, iar beneficiile acestei practici nu au întârziat să apară. Pe lângă meditație, actrița a mai apelat și la exercițiile de respirație, o metodă care îi este de ajutor când se simte stresată.

„Am luat, de exemplu, asta cu exercițiile de respirație înainte de somn sau atunci când mă simt foarte stresată. Pe mine mă ajută foarte mult acest exercițiu. Am făcut-o organic când am dat de permisul de conducere. Aveam niște emoții de îmi tremurau genunchii, fălcile, îmi tremura tot de emoție și, natural, mi-a venit să inspir, să țin și să expir. Am făcut chestia asta de zece ori și, după, n-am mai avut nicio treabă. A treia oară când am dat traseul, am și luat. Primele două dăți nu am încercat respirația și de-aia nu mi-a ieșit.”

Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz, iar vestea despărțirii lor la începutul lunii februarie 2021 i-a luat prin surprindere pe fani. Cu toate acestea, cei doi au continuat să își petreacă timpul împreună și au declarat că au rămas în relații bune, cu atât mai mult cu cât sunt în continuare colegi pe platourile de filmare.

Cristina Ciobănașu a fost prezentă la premiera filmului de comedie în care joacă Vlad Gherman, „În pielea mea”, și a vorbit despre peliculă, dar și despre modul în care a aflat care este acțiunea din film.

„Îți dai seama că Vlad. Mă întâlnesc cu el la emisiune și mi-a zis. El îmi povestea de când filma, deci eu știu de mult care cu cine, ce se întâmplă în film. Am informații din interior. Vlad ne-a făcut teasing, era foarte încântat când filma anul trecut și de cât de amuzant o să fie. Nu am intrat în detalii, ei semnează un contract de confidențialitate, dar eu pentru că am avut o pilă am aflat”, a declarat ea pentru Cancan.ro.

Întrebată dacă are unele regrete cu privire la relațiile sale, Cristina Ciobănașu a mărturisit că a avut multe de învățat din aceste situații.

„Nu am regretat, dar cred că am învățat din greșeli. Am analizat situația și am zis că data viitoare nu o să mai fac la fel sau data viitoare o să am încredere mai multă în ceea ce-mi doresc și o să spun lucrurilor pe nume. Cu toții cred că trecem prin genul acesta de situații ca să învățăm să ne cunoaștem mai bine”, a mai spus ea pentru sursa citată.

